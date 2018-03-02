Выходные в Самаре: идем рисовать мыльными пузырями, смотреть постановку «Трех мушкетеров» и делать открытку

4 марта, 18:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а).

Цена билета: от 350 рублей, 16+.







В субботу, 3 марта, Литмузей приглашает юных самарцев создать свои мыльные фантазии - порисовать мыльными пузырями на бумаге. Также в этот день с детьми почитают детские стихи Романа Сефа. Нужно записаться по телефону 332-11-22.3 марта, 11:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).Цена билета: 300 рублей, 4+.В субботу, 3 марта, музей Модерна приглашает детей и родителей на занятие, которое будет посвящено королю поп-арта - Энди Уорхолу. Уорхол был не только художником, но и дизайнером, иллюстратором, модником. На занятии гости создадут фантастические костюмы и устроят модный показ. Обязательна запись по телефону 333-24-98.3 марта, 12:00, 16:00, музей Модерна (ул. Красноармейская,15).Цена билета: 250 рублей, 5+.В субботу и воскресенье, 3 и 4 марта, в «Учебном театре», созданном в Самарском институте культуры, студенты покажут премьерный спектакль «Д`Артаньян» по мотивам рассказала Александра Дюма «Три мушкетера».3 марта, 18.00; 4 марта, 15.00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе 138).Цена билета: 150 руб., 12+.В воскресенье, 4 марта, в Литмузее пройдет творческая образовательная программа для детей по теме «Письма маме». На занятии малыши узнают, как и о чем писали письма в старину, сколько ждали ответа и зачем был нужен «письмовник». Также юным гостям прочитают переписку Алексея Толстого и его матери. Можно будет создать собственную открытку для мамы на 8 Марта. Нужна запись по телефону 332-11-22.4 марта, 12:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).Цена билета: 150 рублей, 6+.В воскресенье, 4 марта, театр «Город» покажет спектакль «Бред вдвоем». Персонажи - немолодые супруги, непрерывно ссорящиеся, вместе с тем буквально окружены войной. За стенами их жилища разгораются боевые действия, и дом подвергается обстрелам. Страх перед гибелью и сила привычки удерживают героев вместе, но совместное существование никак не приводит к взаимопониманию. Автор пьесы - Эжен Ионеско.