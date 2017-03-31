Выходные в Самаре: идем подпевать Максу Барских, смотреть спектакль по Чехову или делать скворечник своими руками
На календаре 31 марта, а значит, завтра самый позитивный праздник года - День смеха. Так совпало, что сегодня еще и пятница, поэтому пора определяться с планами на грядущий уикенд. Не остаться в дураках в эти дни поможет наш обзор интересных городских развлечений от sgpress.ru.
Мастер-классы по изготовлению скворечника
1 апреля в парке «Воронежские озера» все желающие смогут принять участие в необычной акции - своими руками собрать и украсить скворечник для певчих обитателей Самары. Организаторы приготовили для участников наборы, позволяющие энтузиастам любого возраста самостоятельно собрать и декорировать скворечники. Авторы самых красивых скворечников получат призы. Всех гостей праздника ждет яркая развлекательная программа, игры, розыгрыши, подарки и фотосессия.
Кроме того, 1 апреля самарцы смогут посетить мастер-классы по росписи скворечников и кормушек в парке Дружбы. Всех участников мероприятия также ждет презент - наборы красочных пазлов.
1 апреля, 12:00, парк «Воронежские озера»; 12:00, парк Дружбы;
Вход свободный, 0+.
Концерт Макса Барских
1 апреля наш город посетит известный певец Макс Барских. Обладатель многочисленных наград в области популярной музыки выступит с новой программой, которая получила название в честь заглавного хита из его четвертого студийного альбома «Туманы». Вместе с новыми песнями на концерте прозвучат и уже известные хиты музыканта.
1 апреля, 19:00, НК «Винил» (Московское шоссе 4в);
Цена билета: от 1600 руб., 12+.
Театр мыльных пузырей
1 апреля жителей Самары приглашают на спектакль «Европейского театра мыльных пузырей». Организаторы обещают светящиеся пузыри, гигантские фигуры и грандиозные спецэффекты.
1 апреля, 11:00, Окружной Дом Офицеров (ОДО);
Цена билета: от 400 руб., дети до 3-х лет бесплатно, 0+.
Постановка от выпускников СГИКа
1 и 2 апреля мероприятие «Пластические мистерии» презентуют выпускники СГИКа. Актеры покажут постановки по мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» и «Хранитель» по мотивам мифов древних славян. Режиссёр-постановщик: Константин Ежков.
1 апреля, 18:00, 2 апреля, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138);
Цена билета: 200 руб., 12+.
Спектакль по пьесе Чехова
1 и 2 апреля театр «Место действия» покажет «Три сестры» по пьесе Антона Чехова на сцене Центра социализации молодежи. Спектакль - это история людей, потерявших понимание собственной жизни, которые теперь страстно пытаются найти его. Границы их реальности размыты, и все, что случается с ними, похоже на сон. Обязательна предварительная запись в группе. Телефон для справок 8 (917) 103-46-54.
1 и 2 апреля, 18:00, Центр социализации молодежи (ул. Куйбышева, 131);
Цена билета: 300 руб., 16+.
Побыть детективом
2 апреля Литмузей приглашает юных самарцев представить себя в роли умных и проницательных сыщиков. Организаторы обещают настоящую детективную историю с раскрытием запутанных дел, поисками пропавших вещей, спасением детей и животных. Записаться на занятие можно по номеру 332-11-22.
2 апреля, 12:00, Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 156);
Цена билета: 100 руб., 8+.
Спектакль «По зелёным холмам океана»
2 апреля театр «Город» приглашает детей и их родителей посетить постановку «По зелёным холмам океана». Спектакль рассказывает историю старого одинокого Волка, который мечтает построить корабль и отправиться в кругосветное путешествие в поисках «океана света, счастья и радости». Юные зрители, пройдя вместе с героями сказки через все испытания и опасности, узнают, на что способно доброе сердце и какие чудеса можно совершить, если верить в себя и в настоящую дружбу.
2 апреля, 12:00, театр «Город», Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а);
Цена билета: 250 руб., 0+.
Мастер-классы по изготовлению скворечника
1 апреля в парке «Воронежские озера» все желающие смогут принять участие в необычной акции - своими руками собрать и украсить скворечник для певчих обитателей Самары. Организаторы приготовили для участников наборы, позволяющие энтузиастам любого возраста самостоятельно собрать и декорировать скворечники. Авторы самых красивых скворечников получат призы. Всех гостей праздника ждет яркая развлекательная программа, игры, розыгрыши, подарки и фотосессия.
Кроме того, 1 апреля самарцы смогут посетить мастер-классы по росписи скворечников и кормушек в парке Дружбы. Всех участников мероприятия также ждет презент - наборы красочных пазлов.
1 апреля, 12:00, парк «Воронежские озера»; 12:00, парк Дружбы;
Вход свободный, 0+.
Концерт Макса Барских
1 апреля наш город посетит известный певец Макс Барских. Обладатель многочисленных наград в области популярной музыки выступит с новой программой, которая получила название в честь заглавного хита из его четвертого студийного альбома «Туманы». Вместе с новыми песнями на концерте прозвучат и уже известные хиты музыканта.
1 апреля, 19:00, НК «Винил» (Московское шоссе 4в);
Цена билета: от 1600 руб., 12+.
Театр мыльных пузырей
1 апреля жителей Самары приглашают на спектакль «Европейского театра мыльных пузырей». Организаторы обещают светящиеся пузыри, гигантские фигуры и грандиозные спецэффекты.
1 апреля, 11:00, Окружной Дом Офицеров (ОДО);
Цена билета: от 400 руб., дети до 3-х лет бесплатно, 0+.
Постановка от выпускников СГИКа
1 и 2 апреля мероприятие «Пластические мистерии» презентуют выпускники СГИКа. Актеры покажут постановки по мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» и «Хранитель» по мотивам мифов древних славян. Режиссёр-постановщик: Константин Ежков.
1 апреля, 18:00, 2 апреля, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138);
Цена билета: 200 руб., 12+.
Спектакль по пьесе Чехова
1 и 2 апреля театр «Место действия» покажет «Три сестры» по пьесе Антона Чехова на сцене Центра социализации молодежи. Спектакль - это история людей, потерявших понимание собственной жизни, которые теперь страстно пытаются найти его. Границы их реальности размыты, и все, что случается с ними, похоже на сон. Обязательна предварительная запись в группе. Телефон для справок 8 (917) 103-46-54.
1 и 2 апреля, 18:00, Центр социализации молодежи (ул. Куйбышева, 131);
Цена билета: 300 руб., 16+.
Побыть детективом
2 апреля Литмузей приглашает юных самарцев представить себя в роли умных и проницательных сыщиков. Организаторы обещают настоящую детективную историю с раскрытием запутанных дел, поисками пропавших вещей, спасением детей и животных. Записаться на занятие можно по номеру 332-11-22.
2 апреля, 12:00, Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 156);
Цена билета: 100 руб., 8+.
Спектакль «По зелёным холмам океана»
2 апреля театр «Город» приглашает детей и их родителей посетить постановку «По зелёным холмам океана». Спектакль рассказывает историю старого одинокого Волка, который мечтает построить корабль и отправиться в кругосветное путешествие в поисках «океана света, счастья и радости». Юные зрители, пройдя вместе с героями сказки через все испытания и опасности, узнают, на что способно доброе сердце и какие чудеса можно совершить, если верить в себя и в настоящую дружбу.
2 апреля, 12:00, театр «Город», Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а);
Цена билета: 250 руб., 0+.
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