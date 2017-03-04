04 марта 2017 года,
12:39
$ 58.91    61.98   Нефть 55.71 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Выходные в Самаре: идем подпевать Агутину, смотреть магическое шоу или делать открытку своими руками

Наступила календарная весна, и совсем скоро будет отмечаться главный праздник марта – Международный женский день. Какие интересные события можно посетить в преддверие 8 марта на начавшихся выходных– в традиционном обзоре sgpress.ru.




















Мастер-класс по живописи для взрослых
Организаторы предложат посетителям создать несколько вариантов пейзажа - с горами, реками или деревенскими хатами. Акриловые краски и все необходимые материалы предоставляются, а картину можно будет забрать с собой. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.
































4 марта, 12:00, музей «Детская картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139);
Цена: 700 рублей, 16+.


Концерт Агутина и Варум
4 марта наш город посетит самая элегантная пара российской эстрады Леонид Агутин и Анжелика Варум. Наставник шоу «Голос» со своей женой выступит в Самаре в субботу. В этот вечер прозвучат песни «Все в твоих руках», «Кто тебе сказал?», «Королева» и многие другие.































4 марта, 19:00, Самарская Государственная Филармония (ул. Фрунзе, 141);
Цена билета: 1800-6000 руб., 12+.


Чайковский в «джазе»
4 марта на сцене ОДО известный российский дирижер и пианист Сергей Жилин выступит со своей новой программой «Чайковский in Jazz/ Времена года. New». Работа трио артиста в аранжировке Юрия Маркина наглядно демонстрирует, что идея "оджазированной" классики не только не умерла, но и способна радовать слушателей интересными результатами.





























4 марта, 19:00, ОДО (ул. Шостаковича, 7);
Цена билета: 800-2500 руб., 6+.


Послушать про Илью Муромца
4 марта музей им. Алабина приглашает юных самарцев на занятие на тему: «Когда Самара была маленькой». Гости смогут посмотреть диафильм из фондов «Илья Муромец и Соловей-разбойник», услышать увлекательный рассказ о его главном герое и создать сказочную лошадку в технике лозоплетения. Группы сборные. Телефон для справок и записи: 333-64-23.






















4 марта, в 11:00 и 13:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142);
Цены билетов: Взрослый - 80 руб., детский - 40 руб. Для детей от 3-х до 10-ти лет.


Мастер классы по созданию открыток к 8 марта
4 марта Литературный музей предлагает мастер-класс, на котором юные посетители смогут увидеть старинные открытки из фондов музея, которые дарили своим близким больше века назад и сделать открытку на 8 марта самостоятельно. Их будет предложено изготовить в стиле скрап-букинг и оформить цитатами великих поэтов, адресованными женщинам. Нужна предварительная запись по телефону 332-22-11.

4 марта, 10:30, Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 155);
Цена: 200 руб., 7+.

5 марта в детской киностудии «Печка» состоится мастер-класс «Подарок маме». За время занятия ребята нарисуют песочные картины, поздравив своих мам с 8 марта. Каждый ребенок на память получит песочную открытку со своим рисунком. Предварительная запись по телефону 8 (937) 201-55-88.

























5 марта, 14:00, Детская киностудия «Печка» (пр. Кирова, 177);
Цена: 500 руб., 5+.

Премьера спектакля «Наш класс»
5 марта в Самарской областной библиотеке состоится спектакль «Наш класс» от театра «Город». Зрителям покажут драму по мотивам пьесы Тадеуша Слободзянека «Одноклассники. История в XIV уроках». Она рассказывает о трагических взаимоотношениях бывших одноклассников – поляков и евреев на фоне важных событий истории XX века. Постановка, сценография - Дмитрий Крестьянкин (Санкт - Петербург).






































5 марта, 18:00, Самарская областная научная библиотека (пр. Ленина, 14 А);
Цена билета: 350-400 руб., 16+.


Шоу «Молния» от братьев Сафроновых
5 марта в КРЦ «Звезда» состоится магическое шоу «Молния» - это классические и абсолютно новые трюки братьев Сафроновых в грандиозной постановке известных режиссеров, хореографов, художников и костюмеров нашей страны.
В программе современные технологии переплетаются с магией и иллюзией. Организаторы обещают показать зрителям сложные и захватывающие номера.




























5 марта, 18:00, КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106);
Цена билета: 800-3500 руб., 0+.
Дата: 4 марта 2017 , 11:07
71
Автор текста: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
4 марта 2017
23
В Самаре создадут рабочую группу по вопросам благоустройства
Выходные в Самаре: идем подпевать Агутину, смотреть магическое шоу или делать открытку своими руками
4 марта 2017
71
Выходные в Самаре: идем подпевать Агутину, смотреть магическое шоу или делать открытку своими руками
Фрунзенский мост в Самаре возводят в круглосуточном режиме
3 марта 2017
1112
Фрунзенский мост в Самаре возводят в круглосуточном режиме
За зиму с летного поля «Курумоча» вывезли 22 тыс. кубометров снега
3 марта 2017
224
За зиму с летного поля «Курумоча» вывезли 22 тыс. кубометров снега
no photo
3 марта 2017
235
Молодые самарцы могут временно стать редакторами провинциальной газеты
44-летний самарец до смерти избил престарелого отца
3 марта 2017
556
44-летний самарец до смерти избил престарелого отца
Житель Самары лишился Мазды из-за долга по кредиту
3 марта 2017
945
Житель Самары лишился Мазды из-за долга по кредиту
В Самаре при пожаре погиб 50-летний мужчина
3 марта 2017
388
В Самаре при пожаре погиб 50-летний мужчина
Из Самары в Сызрань отправится ретро-поезд
3 марта 2017
377
Из Самары в Сызрань отправится ретро-поезд
Лента новостей
4 марта 2017 , 12:34
23
В Самаре создадут рабочую группу по вопросам благоустройства
На этой неделе в городской думе состоялось рабочее совещание, которое было посвящено вопросам...
4 марта 2017 , 12:26
37
Жители Самары могли заочно познакомиться с культурой южнокорейского Тхонъёна
1 марта в одном из самарских ресторанов прошла встреча делегации Тхонъёна с представителями...
4 марта 2017 , 12:16
49
Самара вошла в федеральный проект по благоустройству
Вчера, 3 марта, в Уфе состоялось заседание консультативного совета Приволжского федерального...
4 марта 2017 , 11:54
63
Патриарх самарского футбола Виктор Карпов сегодня отмечает 90-летие
Нет в самарском футболе более титулованного футболиста и тренера, чем заслуженный мастер...
4 марта 2017 , 11:07
71
Выходные в Самаре: идем подпевать Агутину, смотреть магическое шоу или делать открытку своими руками
Наступила календарная весна, и совсем скоро будет отмечаться главный праздник марта –...
3 марта 2017 , 18:21
1112
Фрунзенский мост в Самаре возводят в круглосуточном режиме
В настоящее время основные работы ведутся на левом берегу реки Самары, где выполняется сборка...
3 марта 2017 , 17:44
224
За зиму с летного поля «Курумоча» вывезли 22 тыс. кубометров снега
Для этого спецтехнике (самосвалу и тракторам с прицепными кузовами) пришлось выполнить более...
Все новости
Календарь
Март  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 28 1 2 3
4
 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5123
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
3954
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
3064
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Самарской области на «М-5» столкнулись две фуры и четыре иномарки
2 февраля 2017
2790
В Самарской области на «М-5» столкнулись две фуры и четыре иномарки
Крупная авария произошла сегодня в 13:00 в Ставропольском районе.
У музея
19 февраля 2017
914
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
441
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
493
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
346
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.