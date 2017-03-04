Выходные в Самаре: идем подпевать Агутину, смотреть магическое шоу или делать открытку своими руками













































4 марта, в 11:00 и 13:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142);

Цены билетов: Взрослый - 80 руб., детский - 40 руб. Для детей от 3-х до 10-ти лет.

























































5 марта, 18:00, КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106);

Цена билета: 800-3500 руб., 0+.

Организаторы предложат посетителям создать несколько вариантов пейзажа - с горами, реками или деревенскими хатами. Акриловые краски и все необходимые материалы предоставляются, а картину можно будет забрать с собой. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.4 марта, 12:00, музей «Детская картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139);Цена: 700 рублей, 16+.4 марта наш город посетит самая элегантная пара российской эстрады Леонид Агутин и Анжелика Варум. Наставник шоу «Голос» со своей женой выступит в Самаре в субботу. В этот вечер прозвучат песни «Все в твоих руках», «Кто тебе сказал?», «Королева» и многие другие.4 марта, 19:00, Самарская Государственная Филармония (ул. Фрунзе, 141);Цена билета: 1800-6000 руб., 12+.4 марта на сцене ОДО известный российский дирижер и пианист Сергей Жилин выступит со своей новой программой «Чайковский in Jazz/ Времена года. New». Работа трио артиста в аранжировке Юрия Маркина наглядно демонстрирует, что идея "оджазированной" классики не только не умерла, но и способна радовать слушателей интересными результатами.4 марта, 19:00, ОДО (ул. Шостаковича, 7);Цена билета: 800-2500 руб., 6+.4 марта музей им. Алабина приглашает юных самарцев на занятие на тему: «Когда Самара была маленькой». Гости смогут посмотреть диафильм из фондов «Илья Муромец и Соловей-разбойник», услышать увлекательный рассказ о его главном герое и создать сказочную лошадку в технике лозоплетения. Группы сборные. Телефон для справок и записи: 333-64-23.4 марта Литературный музей предлагает мастер-класс, на котором юные посетители смогут увидеть старинные открытки из фондов музея, которые дарили своим близким больше века назад и сделать открытку на 8 марта самостоятельно. Их будет предложено изготовить в стиле скрап-букинг и оформить цитатами великих поэтов, адресованными женщинам. Нужна предварительная запись по телефону 332-22-11.4 марта, 10:30, Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 155);Цена: 200 руб., 7+.5 марта в детской киностудии «Печка» состоится мастер-класс «Подарок маме». За время занятия ребята нарисуют песочные картины, поздравив своих мам с 8 марта. Каждый ребенок на память получит песочную открытку со своим рисунком. Предварительная запись по телефону 8 (937) 201-55-88.5 марта, 14:00, Детская киностудия «Печка» (пр. Кирова, 177);Цена: 500 руб., 5+.5 марта в Самарской областной библиотеке состоится спектакль «Наш класс» от театра «Город». Зрителям покажут драму по мотивам пьесы Тадеуша Слободзянека «Одноклассники. История в XIV уроках». Она рассказывает о трагических взаимоотношениях бывших одноклассников – поляков и евреев на фоне важных событий истории XX века. Постановка, сценография - Дмитрий Крестьянкин (Санкт - Петербург).5 марта, 18:00, Самарская областная научная библиотека (пр. Ленина, 14 А);Цена билета: 350-400 руб., 16+.5 марта в КРЦ «Звезда» состоится магическое шоу «Молния» - это классические и абсолютно новые трюки братьев Сафроновых в грандиозной постановке известных режиссеров, хореографов, художников и костюмеров нашей страны.В программе современные технологии переплетаются с магией и иллюзией. Организаторы обещают показать зрителям сложные и захватывающие номера.