Выходные в Самаре: идем на выставку оживших полотен эпохи Ренессанс, смотрим спектакль-исповедь и катаемся на «ватрушках» вместе с «Крыльями Советов»
Наступили первые выходные февраля, и мы советуем не упустить возможность провести их весело и активно. Праздник для детей и их родителей, спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому и спортивный праздник от «Крыльев» - все самое интересное в нашем традиционном обзоре.
Рисуем, как Клод Моне
В субботу, 3 февраля, маленьких самарцев в возрасте от 5 до 9 лет приглашают на занятие, посвященное великому импрессионисту Клоду Моне. После увлекательной лекции о творчестве художника можно будет попробовать создать произведение в творческой манере мастера. На занятия необходимо брать вторую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
3 февраля, 12:00, музей для детей «Зеленка» (улица Красноармейская, 15).
Цена билета: 250 рублей.
Детские забавы в «Амбаре»
В субботу, 3 февраля, в ТК «Амбар» пройдет праздник для малышей. Юных гостей праздника, а также их родителей ждут конкурсы с призами и подарками, детские показы мод, соревнования по танковым боям для детей, аквагрим, бесплатный мастер-класс по созданию фигур из шаров, шоу мыльных пузырей и многое другое.
3 февраля, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5), каминная зона.
Вход свободный, 0+.
Мультимедийная выставка полотен великих художников
В субботу, 3 февраля, в ТЦ «Аврора Молл» откроется выставка «Оживающие полотна: Ренессанс. Гении эпохи». Организаторы обещают, что эта выставка изменит традиционные представления о посещении музея. Посетители окажутся окруженными огромными 3-7 метровыми полотнами Рафаэля, Микеланджело, да Винчи и других великих художников, оживающих прямо на глазах. Выставка продлится до 11 марта.
3 февраля, 10:00-22:00, ТЦ «Аврора Молл» (улица Аэродромная, 47), 3 корпус, 3 этаж.
Стоимость билета: взрослый-300 рублей, дети, студенты, пенсионеры-250 рублей. Дети до семи лет бесплатно. 3+.
Спектакль-исповедь о прощении
В субботу, 3 февраля, театр «Город» представит на суд зрителя моноспектакль «Ты прости меня». Это история об одиночестве, о потере близкого человека, о том, как трудно бывает просить прощения. Пронзительные моменты исповеди старого человека раскрывают перед зрителями самые яркие страницы его непростой жизни.
3 февраля, 18:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а)
Цена билета: 350 рублей, 16+.
Спектакль к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого
В воскресенье, 4 февраля, в Филармонии будет показан спектакль Молодёжного экспериментального театра «Мастерская Н.Л. Скорика» – «Я не люблю, когда наполовину!», посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Режиссером выступит сын поэта и музыканта Никита Высоцкий. Артисты исполнят песни, прочтут стихи, письма, фрагменты прозаических произведений Владимира Высоцкого.
4 февраля, 19:00, Самарская филармония ( улица Фрунзе, 141).
Цена билета: от 400 до 1300 рублей, 12+.
«Ледовые гонки» от самарских «Крыльев»
В воскресенье, 4 февраля, в Загородном парке состоится третий по счету турнир по ледовым гонкам для детей и их родителей. Его проведет самарский футбольный клуб «Крылья Советов».
Регистрация участников начнется в 10:30 на спуске к Волге. В 11:30 - начало заездов на «ватрушках» в трех категориях: детская, взрослая и парная. Победители и призеры получат ценные призы. Участие в турнире смогут принять только болельщики, зарегистрированные до 11:20. Заезды будут проходить на «ватрушках», которые предоставит на месте клуб. Побеждает тот, кто спустится до финишной отметки быстрее всех.
4 февраля, 10:30, Загородный парк, спуск к Волге.
Вход свободный, 6+.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
2 февраля 2018
167
2 февраля 2018
165
2 февраля 2018
214
2 февраля 2018
147
2 февраля 2018
250
2 февраля 2018
193
2 февраля 2018 , 17:23
167
2 февраля 2018 , 16:54
165
В конце декабря 2017 года ГКУ Самарской области «Безопасный регион», созданное при...
2 февраля 2018 , 16:01
214
В пятницу, 2 февраля, в самарском зоопарке отпраздновали День сурка. Причем главные...
2 февраля 2018 , 15:56
420
Действие клипа новосибирского скрипичного коллектива Silenzium разворачивается в цехах...
2 февраля 2018 , 15:55
255
В ночь с пятницы на субботу, 3 февраля, сотрудники «Самарских коммунальных систем»...
2 февраля 2018 , 14:20
147
На эти цели из средств бюджетного учреждения выделят 24,9 млн рублей.
2 февраля 2018 , 14:12
250
Речь идет о поликлинике Самарской областной клинической больницы №2 на улице Льва Толстого, 59 и...
2 февраля 2018 , 13:33
193
Авария произошла в пятницу, 2 февраля, в 7:20 на Обводной дороге Самары.
2 февраля 2018 , 11:44
254
Выходные в Самаре: идем на выставку оживших полотен эпохи Ренессанс, смотрим спектакль-исповедь и катаемся на «ватрушках» вместе с «Крыльями Советов»
Наступили первые выходные февраля, и мы советуем не упустить возможность провести их весело и...
2 февраля 2018 , 11:40
241
Это одно из поручений, которые были даны администрации города на заседании штаба регионального...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
8 января 2018
3363
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3092
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
3028
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
27 января 2018
2339
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 января 2018
2108
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
8 января 2018
3363
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3092
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
3028
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
2108
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018
1912
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.