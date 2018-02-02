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Выходные в Самаре: идем на выставку оживших полотен эпохи Ренессанс, смотрим спектакль-исповедь и катаемся на «ватрушках» вместе с «Крыльями Советов»

Наступили первые выходные февраля, и мы советуем не упустить возможность провести их весело и активно. Праздник для детей и их родителей, спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому и спортивный праздник от «Крыльев» - все самое интересное в нашем традиционном обзоре.









Рисуем, как Клод Моне

В субботу, 3 февраля, маленьких самарцев в возрасте от 5 до 9 лет приглашают на занятие, посвященное великому импрессионисту Клоду Моне. После увлекательной лекции о творчестве художника можно будет попробовать создать произведение в творческой манере мастера. На занятия необходимо брать вторую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.






































3 февраля, 12:00, музей для детей «Зеленка» (улица Красноармейская, 15).
Цена билета: 250 рублей.

Детские забавы в «Амбаре»

В субботу, 3 февраля, в ТК «Амбар» пройдет праздник для малышей. Юных гостей праздника, а также их родителей ждут конкурсы с призами и подарками, детские показы мод, соревнования по танковым боям для детей, аквагрим, бесплатный мастер-класс по созданию фигур из шаров, шоу мыльных пузырей и многое другое.

































3 февраля, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5), каминная зона.
Вход свободный, 0+.

Мультимедийная выставка полотен великих художников

В субботу, 3 февраля, в ТЦ «Аврора Молл» откроется выставка «Оживающие полотна: Ренессанс. Гении эпохи». Организаторы обещают, что эта выставка изменит традиционные представления о посещении музея. Посетители окажутся окруженными огромными 3-7 метровыми полотнами Рафаэля, Микеланджело, да Винчи и других великих художников, оживающих прямо на глазах. Выставка продлится до 11 марта.

































3 февраля, 10:00-22:00, ТЦ «Аврора Молл» (улица Аэродромная, 47), 3 корпус, 3 этаж.
Стоимость билета: взрослый-300 рублей, дети, студенты, пенсионеры-250 рублей. Дети до семи лет бесплатно. 3+.

Спектакль-исповедь о прощении

В субботу, 3 февраля, театр «Город» представит на суд зрителя моноспектакль «Ты прости меня». Это история об одиночестве, о потере близкого человека, о том, как трудно бывает просить прощения. Пронзительные моменты исповеди старого человека раскрывают перед зрителями самые яркие страницы его непростой жизни.


























3 февраля, 18:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а)
Цена билета: 350 рублей, 16+.

Спектакль к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого

В воскресенье, 4 февраля, в Филармонии будет показан спектакль Молодёжного экспериментального театра «Мастерская Н.Л. Скорика» – «Я не люблю, когда наполовину!», посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Режиссером выступит сын поэта и музыканта Никита Высоцкий. Артисты исполнят песни, прочтут стихи, письма, фрагменты прозаических произведений Владимира Высоцкого.















4 февраля, 19:00, Самарская филармония ( улица Фрунзе, 141).
Цена билета: от 400 до 1300 рублей, 12+.

«Ледовые гонки» от самарских «Крыльев»

В воскресенье, 4 февраля, в Загородном парке состоится третий по счету турнир по ледовым гонкам для детей и их родителей. Его проведет самарский футбольный клуб «Крылья Советов».

Регистрация участников начнется в 10:30 на спуске к Волге. В 11:30 - начало заездов на «ватрушках» в трех категориях: детская, взрослая и парная. Победители и призеры получат ценные призы. Участие в турнире смогут принять только болельщики, зарегистрированные до 11:20. Заезды будут проходить на «ватрушках», которые предоставит на месте клуб. Побеждает тот, кто спустится до финишной отметки быстрее всех.




















4 февраля, 10:30, Загородный парк, спуск к Волге.
Вход свободный, 6+. 
Дата: 2 февраля 2018 , 11:44
254
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: vk.com/event160290502, vk.com/tkambar, vk.com/ren_samara, vk.com/gorodteatr, filarm.ru, kc-camapa.ru
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