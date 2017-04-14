Выходные в Самаре: идем на выставку книг, смотрим черную комедию и антиутопию от Учебного театра СГИК и делаем подснежники вместе с детьми

15 апреля, 16:00-20:00, галерея «Виктория» (ул. Некрасовская, 2)

Вход свободный, 6+.





16 апреля, 12:00, Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155)

Цена билета: 100 рублей, 8+.





















































16 апреля, 19:00, Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, 141)

Цена билета: от 500 до 2500 рублей, 12+.





15 и 16 апреля ТК «Амбар» приглашает всех желающих на выставку кошек. Гостям праздника обещают показать представителей более 100 пород, а также провести показательные выступления и соревнования. Кроме того, в рамках выставки состоится ярмарка котят.15-16 апреля, 10:00, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5)Цена билета: взрослый-200 рублей, детский-50 рублей. Дети до 3 лет – бесплатно. 0+.15 апреля в галерее «Виктория» состоится фестиваль книг. Посетителей ждут рассказ об интересных книгах в рамках проекта «Круг общения», мастер-класс по коллажу, презентация нового романа Андрея Олеха, арт-викторина, а также книжная барахолка.15 апреля наш город посетят известные русские рэперы с окраины Северной столицы Тони Раут и Гарри Топор. Они представят самарской публике программу «Best of...» из самых лучших старых и новых треков за 7 лет существования дуэта.15 апреля, 20:00, КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106)Цена билета: от 1000 до 1800 рублей. 16+.В это воскресенье в детском зале Самарского литературного музея пройдет увлекательное детское занятие «Подснежник - улыбка весны». Оно приурочено к празднованию Дня подснежника, который отмечается 19 апреля ежегодно во многих странах мира.В ходе занятия можно будет познакомиться с сказками и легендами об этом нежном цветке, изобразить героев этих сказок, стать участником театрализованной викторины и сделать подснежник своими руками.В предстоящие выходные Учебный театр СГИК дарит сразу две премьеры. Одна из них - черная комедия «Однорукий из Спокана» по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Это история о личной драме мужчины по имени Кармайкл, который в 17 лишился руки и с тех пор одержим идеей найти ее.Еще один премьерный спектакль «Скотный двор» поставлен по одноименной антиутопии Джорджа Оруэлла. В повести изображена эволюция состояния животных, изгнавших со скотного двора его предыдущего владельца, жестокого мистера Джонса, от безграничной свободы к диктатуре свиньи по кличке Наполеон.«Однорукий из Спокана»: 15 апреля в 18:00, 16 апреля в 15:00.«Скотный двор»: 15 апреля в 18:00, 16 апреля в 15:00.II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138);Цена билета: 150 рублей, 12+.В это воскресенье в Самару приедет выдающийся российский скрипач Вадим Репин. Один из самых неотразимых музыкантов современности, по мнению лондонского The Daily Telegraph, посетит наш город в рамках Транссибирского арт-фестиваля. Занимательный факт: Вадим Репин играет на скрипке Rode работы Антонио Страдивари, выпущенной в 1733 году.