Выходные в Самаре: идем на встречу с Региной Тодоренко, смотрим спектакль по Вампилову и рисуем вместе с детьми на чайных пакетиках
В преддверии годовщины первого полета человека в космос строим самые грандиозные планы на уикенд. Самые интересные события и мероприятия выходных – в традиционном обзоре от sgpress.ru.
Постановка по Вампилову
8 и 9 апреля учебный театр СГИК приглашает на спектакль по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне». Актеры покажут историю веселого и талантливого Колесова, перед которым открывается безоблачное и обеспеченное будущее, но судьба делает резкий поворот. Режиссёры-постановщики И.Сидоренко, В.Горбунов.
8 апреля, 18:00, 9 апреля, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138);
Цена билета: 150 руб., 12+.
Концерт 25/17
8 апреля в Самару приедет известная российская группа 25/17 со своей программой «Живойнеживой». Организаторы обещают рэп- и рокконцерт в одном большом мероприятии.
8 апреля, 19:00, КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106);
Цена билета: от 1300, 16+.
Детский спектакль от театра «Город»
8 апреля актеры театра «Город» покажут музыкальную сказку по мотивам русских и американских сказок «Пушустрик, или Ушастые проделки». Сказка - о смелости, находчивости слабого Зайца в борьбе с сильными и коварными Волком и Лисой.
8 апреля, 12:00, Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а);
Цена билета: 250 руб., 3+.
Порисовать на чайных пакетиках
8 апреля в 12:00 Самарский художественный музей приглашает юных художников и их родителей на творческое занятие «От кляксы к портрету: Дерево». Под руководством художника Дарьи Крымкиной каждый начинающий мастер живописи сможет создать свой рисунок. 4+.
Также в этот день в 15:00 организаторы приглашают на мастер-класс по росписи чайных пакетиков. Вдохновившись творчеством художницы из Нью-Йорка Руби Сильвиос, которая и начала рисовать удивительные картины на пакетиках от чая, каждый может создать свой маленький шедевр. 0+. Запись по телефону: 332-33-09.
8 апреля, 12:00 , 15:00, Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92);
Цена билета: 125 руб.
Органный концерт в кирхе
9 апреля в зале самарской кирхи состоится концерт органной музыки. На нем прозвучат произведения Баха, Мендельсона, Свелинка, Франка и Корелли в исполнении студентов СГИКа.
9 апреля, 17:30, Евангелическо-лютеранская церковь святого Георга (кирха), (Куйбышева, 115-117).
Вход свободный, 6+.
Регина Тодоренко в «МЕГЕ»
9 апреля известная телеведущая проекта «Орел и Решка» Регина Тодоренко встретится с поклонниками в Самаре. В торговом комплексе «МЕГА» состоится мероприятие Fashion Day. Регина ответит на вопросы гостей, проведет фотосессию, а также поделится свежими идеями модных весенних образов и раздаст автографы.
9 апреля, 17:00, ТК «МЕГА», (Московское шоссе, 24 км, д.5);
Вход свободный, 0+.
Спектакль «Пришли те, кто пришли»
9 апреля в Самарском Драмтеатра состоится монопредставление по роману Саши Соколова «Школа для дураков». На основе выдающегося романа авторы спектакля создали трогательную историю внутренней жизни ученика специализированной школы для слаборазвитых детей. Исполнитель – Олег Белов. Постановка посвящена актеру Александру Амелину.
9 апреля, 19:00, Самарский драматический театр им. М. Горького (пл. Чапаева, 1);
Цена билета: 400 руб., 16+.
Постановка по Вампилову
8 и 9 апреля учебный театр СГИК приглашает на спектакль по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне». Актеры покажут историю веселого и талантливого Колесова, перед которым открывается безоблачное и обеспеченное будущее, но судьба делает резкий поворот. Режиссёры-постановщики И.Сидоренко, В.Горбунов.
8 апреля, 18:00, 9 апреля, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138);
Цена билета: 150 руб., 12+.
Концерт 25/17
8 апреля в Самару приедет известная российская группа 25/17 со своей программой «Живойнеживой». Организаторы обещают рэп- и рокконцерт в одном большом мероприятии.
8 апреля, 19:00, КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106);
Цена билета: от 1300, 16+.
Детский спектакль от театра «Город»
8 апреля актеры театра «Город» покажут музыкальную сказку по мотивам русских и американских сказок «Пушустрик, или Ушастые проделки». Сказка - о смелости, находчивости слабого Зайца в борьбе с сильными и коварными Волком и Лисой.
8 апреля, 12:00, Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а);
Цена билета: 250 руб., 3+.
Порисовать на чайных пакетиках
8 апреля в 12:00 Самарский художественный музей приглашает юных художников и их родителей на творческое занятие «От кляксы к портрету: Дерево». Под руководством художника Дарьи Крымкиной каждый начинающий мастер живописи сможет создать свой рисунок. 4+.
Также в этот день в 15:00 организаторы приглашают на мастер-класс по росписи чайных пакетиков. Вдохновившись творчеством художницы из Нью-Йорка Руби Сильвиос, которая и начала рисовать удивительные картины на пакетиках от чая, каждый может создать свой маленький шедевр. 0+. Запись по телефону: 332-33-09.
8 апреля, 12:00 , 15:00, Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92);
Цена билета: 125 руб.
Органный концерт в кирхе
9 апреля в зале самарской кирхи состоится концерт органной музыки. На нем прозвучат произведения Баха, Мендельсона, Свелинка, Франка и Корелли в исполнении студентов СГИКа.
9 апреля, 17:30, Евангелическо-лютеранская церковь святого Георга (кирха), (Куйбышева, 115-117).
Вход свободный, 6+.
Регина Тодоренко в «МЕГЕ»
9 апреля известная телеведущая проекта «Орел и Решка» Регина Тодоренко встретится с поклонниками в Самаре. В торговом комплексе «МЕГА» состоится мероприятие Fashion Day. Регина ответит на вопросы гостей, проведет фотосессию, а также поделится свежими идеями модных весенних образов и раздаст автографы.
9 апреля, 17:00, ТК «МЕГА», (Московское шоссе, 24 км, д.5);
Вход свободный, 0+.
Спектакль «Пришли те, кто пришли»
9 апреля в Самарском Драмтеатра состоится монопредставление по роману Саши Соколова «Школа для дураков». На основе выдающегося романа авторы спектакля создали трогательную историю внутренней жизни ученика специализированной школы для слаборазвитых детей. Исполнитель – Олег Белов. Постановка посвящена актеру Александру Амелину.
9 апреля, 19:00, Самарский драматический театр им. М. Горького (пл. Чапаева, 1);
Цена билета: 400 руб., 16+.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 апреля 2017
94
7 апреля 2017
226
7 апреля 2017
376
7 апреля 2017
127
7 апреля 2017
125
7 апреля 2017
133
7 апреля 2017
122
7 апреля 2017 , 18:16
94
Самарский Дом молодежи организует серию субботников в рамках акции «Чистый город»
7 апреля 2017 , 17:51
226
На время проведения общественной акции «За мирное и созидательное развитие...
7 апреля 2017 , 17:41
97
Напомним , в середине марта этого года в деревне Гремячка Хворостянского района...
7 апреля 2017 , 17:03
121
Инцидент произошел во время совместного рейда с администрацией Советского района....
7 апреля 2017 , 16:42
376
Здание частично запустят в эксплуатацию уже осенью этого года
7 апреля 2017 , 16:36
127
Ее тело было обнаружено 5 апреля этого года в одном из домов в поселке Комсомольский...
7 апреля 2017 , 16:27
125
Главное всероссийское соревнование для юношей не старше 18 лет обещает быть интересным
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4619
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4470
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4403
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4274
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
428
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
927
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
695
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
654
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...