Выходные в Самаре: идем на встречу с Региной Тодоренко, смотрим спектакль по Вампилову и рисуем вместе с детьми на чайных пакетиках



8 апреля, 18:00, 9 апреля, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138);

Цена билета: 150 руб., 12+.























































9 апреля, 17:00, ТК «МЕГА», (Московское шоссе, 24 км, д.5);

Вход свободный, 0+.

8 и 9 апреля учебный театр СГИК приглашает на спектакль по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне». Актеры покажут историю веселого и талантливого Колесова, перед которым открывается безоблачное и обеспеченное будущее, но судьба делает резкий поворот. Режиссёры-постановщики И.Сидоренко, В.Горбунов.8 апреля в Самару приедет известная российская группа 25/17 со своей программой «Живойнеживой». Организаторы обещают рэп- и рокконцерт в одном большом мероприятии.8 апреля, 19:00, КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106);Цена билета: от 1300, 16+.8 апреля актеры театра «Город» покажут музыкальную сказку по мотивам русских и американских сказок «Пушустрик, или Ушастые проделки». Сказка - о смелости, находчивости слабого Зайца в борьбе с сильными и коварными Волком и Лисой.8 апреля, 12:00, Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а);Цена билета: 250 руб., 3+.8 апреля в 12:00 Самарский художественный музей приглашает юных художников и их родителей на творческое занятие «От кляксы к портрету: Дерево». Под руководством художника Дарьи Крымкиной каждый начинающий мастер живописи сможет создать свой рисунок. 4+.Также в этот день в 15:00 организаторы приглашают на мастер-класс по росписи чайных пакетиков. Вдохновившись творчеством художницы из Нью-Йорка Руби Сильвиос, которая и начала рисовать удивительные картины на пакетиках от чая, каждый может создать свой маленький шедевр. 0+. Запись по телефону: 332-33-09.8 апреля, 12:00 , 15:00, Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92);Цена билета: 125 руб.9 апреля в зале самарской кирхи состоится концерт органной музыки. На нем прозвучат произведения Баха, Мендельсона, Свелинка, Франка и Корелли в исполнении студентов СГИКа.9 апреля, 17:30, Евангелическо-лютеранская церковь святого Георга (кирха), (Куйбышева, 115-117).Вход свободный, 6+.9 апреля известная телеведущая проекта «Орел и Решка» Регина Тодоренко встретится с поклонниками в Самаре. В торговом комплексе «МЕГА» состоится мероприятие Fashion Day. Регина ответит на вопросы гостей, проведет фотосессию, а также поделится свежими идеями модных весенних образов и раздаст автографы.9 апреля в Самарском Драмтеатра состоится монопредставление по роману Саши Соколова «Школа для дураков». На основе выдающегося романа авторы спектакля создали трогательную историю внутренней жизни ученика специализированной школы для слаборазвитых детей. Исполнитель – Олег Белов. Постановка посвящена актеру Александру Амелину.9 апреля, 19:00, Самарский драматический театр им. М. Горького (пл. Чапаева, 1);Цена билета: 400 руб., 16+.