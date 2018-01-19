Выходные в Самаре: идем на стендап Нурлана Сабурова, создаем свой мультфильм и катаемся на коньках

Зима полностью вступила в свои права, морозы крепчают, а мы открываем нашу афишу и начинаем планировать уик-энд. Подробнее о том, как провести выходные познавательно и увлекательно, - в очередном обзоре наиболее интересных мероприятий по версии sgpress.ru.



Создать свой мультфильм



В субботу, 20 января, литературный музей приглашает ребят и их родителей посетить необычную и очень интересную мастерскую «Искусство одушевления». Гости смогут познакомиться с техникой прикладной анимации и узнать, как оживляются рисунки. Семье предстоит вместе нарисовать фон и сделать героя (из картона и пластилина), после чего они снимут свой семейный мини-мульт по мотивам сказки «Буратино». Пока мультфильмы будут монтироваться, дети и родители станут участниками квеста «Приключения Буратино». Запись по телефону 332-11-22.





























































20 января, 11:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).

Цена билета: 300 рублей, 4+.



Нарисовать пейзаж



В субботу, 20 января, в детской картинной галерее состоится мастер-класс по живописи для взрослых. Художник Евгения Шадрина покажет и расскажет, как нарисовать зимний или летний пейзаж. Записаться на мастер-класс можно по телефону 332-43-98.















































20 января, 12.00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).

Цена билета: 700 рублей, 16+. 20 января, 11:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).Цена билета: 300 рублей, 4+.В субботу, 20 января, в детской картинной галерее состоится мастер-класс по живописи для взрослых. Художник Евгения Шадрина покажет и расскажет, как нарисовать зимний или летний пейзаж. Записаться на мастер-класс можно по телефону 332-43-98.