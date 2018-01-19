Выходные в Самаре: идем на стендап Нурлана Сабурова, создаем свой мультфильм и катаемся на коньках
Зима полностью вступила в свои права, морозы крепчают, а мы открываем нашу афишу и начинаем планировать уик-энд. Подробнее о том, как провести выходные познавательно и увлекательно, - в очередном обзоре наиболее интересных мероприятий по версии sgpress.ru.
Создать свой мультфильм
В субботу, 20 января, литературный музей приглашает ребят и их родителей посетить необычную и очень интересную мастерскую «Искусство одушевления». Гости смогут познакомиться с техникой прикладной анимации и узнать, как оживляются рисунки. Семье предстоит вместе нарисовать фон и сделать героя (из картона и пластилина), после чего они снимут свой семейный мини-мульт по мотивам сказки «Буратино». Пока мультфильмы будут монтироваться, дети и родители станут участниками квеста «Приключения Буратино». Запись по телефону 332-11-22.
Создать свой мультфильм
В субботу, 20 января, литературный музей приглашает ребят и их родителей посетить необычную и очень интересную мастерскую «Искусство одушевления». Гости смогут познакомиться с техникой прикладной анимации и узнать, как оживляются рисунки. Семье предстоит вместе нарисовать фон и сделать героя (из картона и пластилина), после чего они снимут свой семейный мини-мульт по мотивам сказки «Буратино». Пока мультфильмы будут монтироваться, дети и родители станут участниками квеста «Приключения Буратино». Запись по телефону 332-11-22.
20 января, 11:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Цена билета: 300 рублей, 4+.
Нарисовать пейзаж
В субботу, 20 января, в детской картинной галерее состоится мастер-класс по живописи для взрослых. Художник Евгения Шадрина покажет и расскажет, как нарисовать зимний или летний пейзаж. Записаться на мастер-класс можно по телефону 332-43-98.
20 января, 12.00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).
Цена билета: 700 рублей, 16+.
Послушать стендап-комика
В субботу, 20 января, состоится выступление известного степдап-комика Нурлана Сабурова. Он прошел свой путь от простого екатеринбургского кавээнщика, затем последовал региональный проект «Stand Up жив», при участии в котором он попал в рубрику «Открытый микрофон». Жанр Нурнала Сабурова - стендап-комедия.
20 января, 19:00, КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106).
Цена билета: от 1000 рублей, 18+.
Послушать о Поле Сезане
В субботу, 20 января, юных жителей Самары приглашают послушать лекцию о художнике XX века Поле Сезане. На встрече детей и их родителей ждет знакомство с творчеством знаменитого художника. Также на занятии можно будет попробовать творческую манеру мастера.
20 января, 16:00, музей для детей «Зеленка» (ул. Красноармейская, 15).
Цена билета: 250 рублей, для детей от 5-ти до 9-ти лет.
Бесплатный урок по фигурному катанию
В воскресенье, 21 января, на катке парка Дружбы проведут бесплатный урок по фигурному катанию. Профессиональный тренер научит всех заинтересованных делать фонарики, крутить тулупы и аксели.
21 января, 10:00, Парк Дружбы.
Вход свободный, 0+.
Посетить детский спектакль
В воскресенье, 21 января, театр «Город» приглашает посетить спектакль «Новые приключения удава». Это увлекательная музыкальная сказка по мотивам произведений Григория Остера о любимых героях мультфильма - Удаве, Мартышке, Слонёнке и Попугае. Герои сказки вместе со зрителями пытаются понять и объяснить простые и, в то же время, сложные вещи.
21 января, 12:00, театр «Город» (Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а).
Цена билета: 275 рублей, 3+.
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