Выходные в Самаре: идем на спектакль по рассказам Тэффи, зовем весну и танцуем под Элджея

18 марта, 19:00, КРК «Метелица-С» (ул. Революционная, 145).

Цена билета: от 1500 рублей, 12+.







В субботу, 17 марта, театр «Витражи» приглашает самарцев на спектакль «Счастливая» по автобиографическим рассказам Надежды Тэффи. Юность русской писательницы пришлась на богатый талантами серебряный век, а зрелость прошла вдали от Родины, в эмиграции. В спектакле использованы такие рассказы, как «Тихая заводь», «Счастливая», «Чертик в баночке», «Ведун», «Дядя Полкаша», «Распутин», «И времени не стало».17 марта, 18:00, театр «Витражи» (ул. Больничная, 1).Цена билета: 400 рублей, 16+.В субботу, 17 марта, в детской картинной галерее пройдет мастер-класс по живописи для взрослых. Помогать создавать шедевр будет художница Евгения Шадрина. Все необходимые материалы предоставят.17 марта, 12:00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).Цена билета: 1000 рублей, 16+.В субботу и воскресенье, 17 и 18 марта, маленьких самарцев приглашают на спектакль «Городок в табакерке». Необходимо забронировать билеты по телефону: 340-21-16.17 и 18 марта, 11:00, 13:00, Самарский театр кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская, 160).Цена билета: 300 рублей, 5+.В воскресенье, 18 марта, в Литмузее пройдет тематическое интерактивное занятие «Грач на горе - весна на дворе». Раньше считали, что весну нужно позвать, чтобы она поскорее пришла. Как ее кликать, как радушно встречать, как изгнать из дома кикимору - об этих народных традициях все желающие могут узнать на занятии. А также познакомиться с обрядовыми весенними куклами - веснянкой, колокольчиком, птицей-радостью и научиться делать из теста жаворонков.18 марта, 12:00, Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 155).Цена билетов: 150 рублей, 8+.В воскресенье, 18 марта, в Самару приедет с концертом Елена Ваенга. Она исполнит такие известные песни, как: «Шопен», «Девочка», «Королева», «Нева», «Аэропорт». В творчестве Елены Ваенги переплетены самые разные стили и жанры: авторская песня, западно-европейские направления, старинный русский романс, музыка народов мира.18 марта, 19:00, «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253а).Цена билета: от 1000 рублей, 16+.В воскресенье, 18 марта, состоится большой весенний концерт Элджея в КРК «Метелица-С». Элджей - автор таких хитов, как «Рваные Джинсы», «Дисконнект», «Розовое вино». Музыка молодого исполнителя - результат уникального авторского видения в тандеме с электронным звуком.