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Выходные в Самаре: идем на спектакль о любви, подпеваем «Би-2» и создаем неповторимый сладкий цветок

Вот и подошла к концу короткая рабочая неделя. Впереди целых четыре дня выходных по случаю самого весеннего и нежного праздника в году - 8 Марта. О том, как провести свой предстоящий уик-энд, читайте в нашем традиционном обзоре.










Концерт Максима Галкина

В четверг, 8 марта, наш город посетит известный телеведущий и пародист Максим Галкин. В Самаре шоумен представит праздничный концерт из уже полюбившихся пародий, юмористических номеров, песен, а также обещает премьеры и неожиданные сюрпризы.






























8 марта, 18:00, Окружной Дом офицеров (улица Шостаковича, 7)
Цена билета: 1000-4000 рублей, 12+.


«Горизонт событий» «Би-2»

В четверг, 8 марта, в Самару приедет альтернативная рок-группа «Би-2». Группа посетит наш город с концертом в рамках масштабного тура в поддержку нового альбома «Горизонт событий». Музыканты исполнят песни из нового альбома, а также свои лучшие хиты.

























8 марта, 18:00, УК «МТЛ Арена» (улица Советской Армии, 253а)
Цена билета: 1500-6000 рублей, 12+.


Делаем красивый весенний цветок

В четверг, 8 марта, в мультимедийном парке «Россия-моя история» состоится мастер-класс по свит-дизайну (искусству составления красивых букетов из конфет и прочих кондитерских изделий). В ходе занятия можно будет создать свой неповторимый цветок с конфетой внутри. Длительность мастер-класса - 40 минут. Запись по телефону 250-01-52 (доб.204).
































8 марта, ТЦ «Гудок» (улица Красноармейская, 131), 3 этаж
Стоимость: 100 рублей. 6+. Все материалы включены в стоимость.


«Музыкальная терапия» от Сергея Пенкина

В четверг, 8 марта, в Филармонии пройдет концерт известного российского певца Сергея Пенкина. Новая программа «Музыкальная терапия» уникальна: зрители окажутся свидетелями фантастической истории, в первом отделении побывав в райском саду, во втором - в старом Лондоне, а затем - в древнегреческом амфитеатре.
















8 марта, 19:00, Самарская филармония (улица Фрунзе, 141)
Цена билета: 1300-5500 рублей, 6+.

История о любви спустя 17 лет разлуки

В четверг, 8 марта, московский театр «Современник» представит на суд зрителя спектакль «Пять вечеров».

Это пронзительная история о встрече двух влюбленных друг в друга людей спустя 17 лет разлуки. Встречи и расставания, обиды и прощения, надежда на счастье и возможность его обрести - все это актеры проживут в пяти вечерах после войны.

























8 марта, 19:00, САТОБ (площадь Куйбышева)
Цена билета: 1200-3800 рублей, 16+.


Стас Михайлов в Самаре

В пятницу, 9 марта, в наш город с музыкальной программой «Лучший день» приедет знаменитый российский певец Стас Михайлов. В программе новые песни и проверенные временем музыкальные композиции.






























9 марта, 18:00, УК «МТЛ Арена» (улица Советской Армии, 253а)
Цена билета: 1500-6500 рублей, 6+.


Прогулка по еврейской Самаре

В воскресенье, 11 марта, жителей и гостей города приглашают на необычную экскурсию «Еврейская Самара». Экскурсоводы расскажут о судьбе нации, а также о жизни отдельных ее выдающихся представителей, покажут несколько колоритных самарских двориков, а в конце экскурсии пройдет дегустация традиционной израильской кухни. Общее время экскурсии - 3 часа. Запись на экскурсию здесь.


























11 марта, 12:00, точка сбора - улица Садовая, 46
Цена билета: 500 рублей, дети до 10 лет-300 рублей, 3+. Оплата билетов наличными перед экскурсией.
Дата: 7 марта 2018 , 11:16
122
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: vk.com/koncert_samara, filarm.ru, opera-samara.net, vk.com/samara_excursions
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