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Выходные в Самаре: идем на концерт «Ума Турман» на «ВолгаФесте», слушаем лекцию про кофе и чай и читаем стихи на балюстраде музея

Лето набирает обороты, и даже, несмотря на все еще прохладную погоду, нет причин оставаться дома. А почему – читайте в нашем традиционном обзоре событий выходных от sgpress.ru.

Послушать про историю чая и кофе

В субботу, 10 июня, горожан приглашают на лекцию известного историка и краеведа Александра Житкова «Чай, кофе…Самовар». Посетители узнают предысторию чая и кофе, как на Руси появились эти напитки, как пили кофе в XVII-XXI вв., и смогут познакомиться с особенностями русской «чайной церемонии». Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.
































10 июня, 12:00, музей «Детская картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139).
Цена билета: взрослые – 150 руб., школьники и студенты – 100 руб., 12+.

Перенестись в страну легенд

В субботу, 10 июня, в юношеской библиотеке пройдет творческий мастер-класс на тему Древней Греции. Посетители вспомнят мифы и легенды, познакомятся с оригинальной техникой рисования и посмотрят 3D кино. Все подробности можно уточнить по телефону 334-45-80.


















10 июня, 11:00, Самарская юношеская библиотека (пр. Ленина 14).
Цена билета: 150 руб., 6+.

«Ума Турман» на «ВолгаФесте»

В воскресенье, 11 июня, на второй очереди набережной Волги пройдет Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест». На мероприятии выступят более 20 коллективов из разных городов России, пройдет шоу воздушных змеев. На Волге состоится «Волжский заплыв» - конкурс необычных плавательных средств, в котором команды представят творения своей инженерной мысли и воображения.

Также на «ВолгаФесте» выступят уличные театры из Самары, Санкт-Петербурга и гости из Франции, которые станут хэдлайнерами первого дня фестиваля.

Образовательные и выставочные площадки представят галереи, музеи и образовательные центры. Будут работать маркеты еды и сувениров, спортивная площадка. На всей территории набережной появятся необычные арт-объекты.
























В понедельник, 12 июня, в рамках фестиваля «ВолгаФест» Самара отпразднует День России. В этот день на набережной пройдет перфоманс-шествие «Полет жизни», главным украшением которого станет зеркальная птица, и «Парад дружбы народов России». Вечером на главной сцене выступит знаменитая российская рок-группа «Ума Турман». В конце праздника пройдет фейерверк, который будет запускаться с Волги. С подробной программой можно ознакомиться здесь.

11 июня с 12.00 до 20.00, 12 июня с 12.00 до 22.00, 2-я очередь набережной Волги.
Вход свободный, 0+.

«Белоснежка и семь гномов»

В воскресенье, 11 июня, в Театре оперы и балета самым маленьким зрителям покажут балет «Белоснежка и семь гномов». В этом спектакле по сказке братьев Гримм действуют гномы, обитатели леса – белочки, лисички и, конечно, красавица Белоснежка.

























11 июня, 11:00, Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Цена билета: от 200 руб., 0+.

Научиться танцевать ча-ча-ча

В воскресенье, 11 июня, в тайм-кафе LOFT жители города смогут познакомиться с азами парных танцев и потанцевать под латиноамериканскую музыку. Посетителей научат танцевать сальсу, ча-ча-ча, бачату, блюз и многое другое.


































11 июня, с 20:00 до 23:00, тайм-кафе LOFT (ТРК «Вива-Лэнд», 4 этаж, возле кинокасс).
Цена билета: 200 руб., 12+.

Фестиваль красок

В воскресенье, 11 июня, возле «Вива-Лэнда» состоится Фестиваль красок - мероприятие, в ходе которого участники кидают друг в друга разноцветной краской холи, которая легко смывается с тела и одежды. Краску можно будет купить прямо на месте (150 руб.), приносить красящие вещества с собой запрещено. На фестивале также выступят местные артисты, и пройдет розыгрыш призов.
























11 июня, 15:00, парковка ТЦ «Вива-Лэнд» (пр. Кирова, 147).
Вход свободный, 0+.

День поцелуя

В воскресенье, 11 июня, художественный музей организует арт-марафон, посвященный самой известной и любимой многими картине художника Федора Моллера – «Поцелуй». Посетителей ждет романтическая экскурсия по залам музея, аудиовизуальный поэтический ринг, возможность потренироваться в составлении оригинального приглашения на свидание, почитать стихи на балюстраде музея и сделать своими руками оригинальный подарок. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.



























11 июня, с 10:00 до 21:00, Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Цена билета:150 руб., 0+.
Дата: 9 июня 2017 , 14:34
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Автор текста: Ксения Кармазина
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