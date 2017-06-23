Выходные в Самаре: идем на концерт Iowa, слушаем лекцию про немцев и празднуем День молодежи
Уже совсем скоро июнь сменит июль, и сразу вспоминается строчка известной песни «тополиный пух, жара, июль…». Хотя текущим летом актуален только тополиный пух, отсутствие жары не повод провести выходные дома. Как скоротать уикенд не на пляже у Волги, а интересно и познавательно – читайте в нашем традиционном обзоре от sgpress.ru.
Послушать про немцев в Самаре
В субботу, 24 июня, известный историк и краевед Александр Житков проведет пешеходную экскурсию «Немецкие истории в русском городе». Участники посетят Лютеранскую кирху, усадьбы Клодта и Вернера, дома Винника и Греве. Также пришедшие смогут узнать, за что убили губернатора Блока и чем известен губернатор Грот, куда «пропали» дети аптекаря Греве и сколько пароходов построил промышленник Бенке, почему католический костел переделали в лютеранскую церковь и как связаны с немцами Ленин, Чапаев и Куйбышев. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.
24 июня, 12:00, музей Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).
Цена билета: школьники, студенты – 100 руб., взрослые - 150 руб., 12+.
Увидеть подвижные экспонаты
В субботу, 24 июня, на площадке музея «Самара космическая» состоится V общегородской фестиваль «Научный пикник-2017». Фестиваль объединяет несколько интерактивных и творческих площадок, где все горожане от мала до велика смогут найти себе интересное и увлекательное научное занятие. Посетители смогут увидеть подвижные экспонаты из области химии, физики, оптики.
24 июня, с 11:00 до 16:00, площадка музея «Самара космическая», (пр. Ленина 21).
Вход свободный, 0+.
Iowa и Rozhden на фестивале уличной культуры
В субботу и воскресенье, 24 и 25 июня, жителей города приглашают на фестиваль уличной культуры #URBANIST.
На территории «МЕГИ» гостей мероприятия ждут две музыкальные площадки, живое выступление групп Iowa (24 июня) и Rozhden (25 июня), фестиваль стрит-фуда, fashion-маркет, уроки диджеинга и интерактивные фотозоны.
В рамках фестиваля также состоятся соревнования скейтбордистов, BMX-шоу, конкурс граффити, живые выступления hip-hop исполнителей, выступления детей на беговелах и многое другое. Также в программе лекторий с Денисом Колесниковым - официальным голосом проекта «Кураж-Бамбей».
Специально для юных гостей фестиваля будет создана площадка с лабиринтом, полосой препятствий, спортивным батутом. Здесь также будут работать школа программирования для детей и cтолярная мастерская.
В рамках фестиваля около торгового комплекса создадут уникальное пространство для отдыха.
24 и 25 июня, с 13:00 до 22:00, ТЦ «МЕГА» (24 км Московского шоссе, д. 5).
Вход свободный, 0+.
Отметить День молодежи
В воскресенье, 25 июня, в парке Гагарина состоится празднование Дня молодежи.
На мероприятии с 11:00 до 13:00 будет организована работа творческих и профилактических площадок. В парке выступят диджеи и битбоксеры, пройдут футбольный турнир, конкурс молодых музыкантов и барабанное шоу Beat Makers. Пришедшие смогут поиграть в настольный хоккей и принять участие в спортивных мастер-классах.
В 18:00 на главной сцене стартует основная программа праздника. Зрители увидят концерт «Песни комсомольского времени», а также лучшие номера с Российской студвесны. Завершится мероприятие гала-концертом с участием молодых музыкальных коллективов и победителей конкурса «Меломания».
25 июня, с 12:00 до 22:00, парк им. Ю. Гагарина.
Вход свободный, 0+.
Сходить на детский спектакль
В воскресенье, 25 июня, в самарском театре пройдет спектакль «Письмо» по мотивам «Почтальонской сказки» К. Чапека. Маленьким посетителям расскажут историю о почтальоне, нашедшем письмо чрезвычайно важного содержания, на котором не было «...ни адреса, ни марки!».
25 июня, 18:00, Театр очень юного зрителя (ул. Чкалова, 90а).
Цена билета: взрослый + ребенок - 700 руб., для детей от 4-х до 8-ми лет.
Написать картину маслом
В воскресенье, 25 июня, в одном из самарских ресторанов пройдет мастер-класс по рисованию «Звездная ночь Ван Гога». За три часа посетители напишут картину размером 25х35 см, готовую работу можно забрать с собой. Материалы включены в стоимость. Обязательна запись по телефону 89033089221.
25 июня, 11:00, ресторан «Варенье» (ул. Ленинградская, 60).
Цена за вход: 950 рублей, 12+.
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