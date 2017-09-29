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Выходные в Самаре: идем на концерт Cheese People, Stand Up турнир и пишем картины

Гулять стало прохладно, и многим хочется провести выходные в тепле. Дома сидеть не советуем – впереди насыщенный интересными событиями уик-энд. Куда сходить – читаем в еженедельном обзоре от sgpress.ru.

Посетить концерт Cheese People

В субботу 30 сентября, в молле «Парк Хаус» состоится «Праздник Музыки». Прямо в торговом центре выступят барабанное шоу Beat Makers, Brass band JitterBugs, группы «Тушь», Pasha, Jazzy Sways, «Босиком». Хедлайнером фестиваля станет группа Cheese People.

Также все пришедшие смогут почувствовать себя в роли музыканта, посетить интерактивные зоны и мастер-классы по игре на музыкальных инструментах и танцам. 


30 сентября, 14:00, молл «Парк Хаус» (Московское шоссе, 81А).
Вход свободный, 0+.

Написать картину

В субботу, 30 сентября, всех желающих приглашают на мастер-класс по живописи. Тема – цветы. Проведет занятие художник Евгения Шадрина. Все материалы предоставляются. Запись по телефону 332-43-98.



























30 сентября, 12:00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).
Цена за занятие: 700 рублей, 16+.

Сходить на автовыставку

В субботу, 30 сентября, на парковке торгового комплекса «Амбар» пройдет Кубок Самары BCS2017 (The Best Car Samara). В программе запланированы: авто- и мотовыставка, выступления танцевальных коллективов, конкурсы и мастер-классы.
































30 сентября, 14:00, парковка у ТЦ «Амбар» (Южное шоссе, 5).
Вход свободный, 0+.

Пройти по набережной

В субботу, 30 сентября, в Самаре на второй очереди набережной Волги пройдет Всероссийский день ходьбы. Участвовать могут все желающие независимо от возраста и уровня физической подготовки.Необходимо подать заявку.
























30 сентября. 10:00, 2-я очередь набережной Волги (старт – Маяковский спуск).
Участие бесплатное, 0+.

Стать юным дизайнером

В субботу, 30 сентября, музей Алабина начинает цикл занятий «Ремесло за плечами не виснет» для дошкольников. Первый мастер-класс будет посвящен декорированию ткани кубовой набойкой. Оставляя штампами оттиски на лоскутах, ребенок создаст свой уникальный узор. Желательна запись по телефонам: 333-62-23 или 333-25-18.





















30 сентября, 11:00,Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).
Цена билета: 150 рублей - детский, 100 рублей - для сопровождающих взрослых. Для детей от 4-х до 6-ти лет.

Подпевать бардам

С субботы по воскресенье, с 30 сентября по 1 октября, под Самарой состоится слет любителей бардовской песни «Эхо Грушинского фестиваля». Организаторы проведут конкурс юных исполнителей и кулинарный конкурс и покажут фото и видео с Грушинских фестивалей прошлых лет.
























30 сентября и 1 октября, 10:00, село Жигули, «Богатырская слобода».
30 сентября - вход свободный, 1 октября - взрослые 250 руб., дети до 14 лет - 150 руб., дети до 6 лет - бесплатно. Экологический сбор нацпарка «Самарская Лука» - 50 рублей, оплачивается отдельно. 0+.

Спектакль от учебного театра

С субботы по воскресенье, с 30 сентября по 1 октября, в «Учебном театре», созданном в Самарском институте культуры студенты курса Ирины Сидоренко, покажут «Звездный калейдоскоп» - музыкальные пародии на артистов эстрады.


































30 сентября, 18:00; 1 октября, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138, ауд.38).
Цена билета: 200 рублей, 16+.

Послушать стендап комиков

В воскресенье, 1 октября, в "Аврора Молл" состоится Stand Up турнир. На сцене выступит Гурам Амарян - победитель украинского юмористического шоу «Рассмеши комика» и участник проекта «Comedy Batlle. Суперсезон». На популярном шоу телеканала "ТНТ" Амарян выступал в дуэте «Софья-Алёшка».


















1 октября, 15:00, "Аврора Молл", 3 корпус, 4 этаж (ул. Аэродромная, 47а).
Вход свободный, 18+.

Посмотреть детский спектакль

В воскресенье, 1 октября, состоится праздничное открытие 5-го театрального сезона в театре кукол «Лукоморье». В день открытия артисты театра поздравят зрителей и дважды покажут спектакль «Петрушка Ра-та-туй».























1 октября, 11:00 и 13:00, театр кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская, 160).
Цена билета - 300 рублей, 4+.
 
Дата: 29 сентября 2017 , 16:39
184
Автор текста: Ксения Кармазина
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29 сентября 2017 , 17:03
Гость
Ходили как-то с ребёнком на петрушку от лукоморья. Ещё когда они в музее модерна базировались. Хуже спектакля в жизни не видела!
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