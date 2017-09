Выходные в Самаре: идем на концерт Cheese People, Stand Up турнир и пишем картины

Гулять стало прохладно, и многим хочется провести выходные в тепле. Дома сидеть не советуем – впереди насыщенный интересными событиями уик-энд. Куда сходить – читаем в еженедельном обзоре от sgpress.ru.



Посетить концерт Cheese People



В субботу 30 сентября, в молле «Парк Хаус» состоится «Праздник Музыки». Прямо в торговом центре выступят барабанное шоу Beat Makers, Brass band JitterBugs, группы «Тушь», Pasha, Jazzy Sways, «Босиком». Хедлайнером фестиваля станет группа Cheese People.



Также все пришедшие смогут почувствовать себя в роли музыканта, посетить интерактивные зоны и мастер-классы по игре на музыкальных инструментах и танцам.

















































30 сентября и 1 октября, 10:00, село Жигули, «Богатырская слобода».

30 сентября - вход свободный, 1 октября - взрослые 250 руб., дети до 14 лет - 150 руб., дети до 6 лет - бесплатно. Экологический сбор нацпарка «Самарская Лука» - 50 рублей, оплачивается отдельно. 0+.

30 сентября, 14:00, молл «Парк Хаус» (Московское шоссе, 81А).Вход свободный, 0+.В субботу, 30 сентября, всех желающих приглашают на мастер-класс по живописи. Тема – цветы. Проведет занятие художник Евгения Шадрина. Все материалы предоставляются. Запись по телефону 332-43-98.30 сентября, 12:00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).Цена за занятие: 700 рублей, 16+.В субботу, 30 сентября, на парковке торгового комплекса «Амбар» пройдет Кубок Самары BCS2017 (The Best Car Samara). В программе запланированы: авто- и мотовыставка, выступления танцевальных коллективов, конкурсы и мастер-классы.30 сентября, 14:00, парковка у ТЦ «Амбар» (Южное шоссе, 5).Вход свободный, 0+.В субботу, 30 сентября, в Самаре на второй очереди набережной Волги пройдет Всероссийский день ходьбы. Участвовать могут все желающие независимо от возраста и уровня физической подготовки.Необходимо подать заявку. 30 сентября. 10:00, 2-я очередь набережной Волги (старт – Маяковский спуск).Участие бесплатное, 0+.В субботу, 30 сентября, музей Алабина начинает цикл занятий «Ремесло за плечами не виснет» для дошкольников. Первый мастер-класс будет посвящен декорированию ткани кубовой набойкой. Оставляя штампами оттиски на лоскутах, ребенок создаст свой уникальный узор. Желательна запись по телефонам: 333-62-23 или 333-25-18.30 сентября, 11:00,Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).Цена билета: 150 рублей - детский, 100 рублей - для сопровождающих взрослых. Для детей от 4-х до 6-ти лет.С субботы по воскресенье, с 30 сентября по 1 октября, под Самарой состоится слет любителей бардовской песни «Эхо Грушинского фестиваля». Организаторы проведут конкурс юных исполнителей и кулинарный конкурс и покажут фото и видео с Грушинских фестивалей прошлых лет.С субботы по воскресенье, с 30 сентября по 1 октября, в «Учебном театре», созданном в Самарском институте культуры студенты курса Ирины Сидоренко, покажут «Звездный калейдоскоп» - музыкальные пародии на артистов эстрады.30 сентября, 18:00; 1 октября, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138, ауд.38).Цена билета: 200 рублей, 16+.В воскресенье, 1 октября, в "Аврора Молл" состоится Stand Up турнир. На сцене выступит Гурам Амарян - победитель украинского юмористического шоу «Рассмеши комика» и участник проекта «Comedy Batlle. Суперсезон». На популярном шоу телеканала "ТНТ" Амарян выступал в дуэте «Софья-Алёшка».1 октября, 15:00, "Аврора Молл", 3 корпус, 4 этаж (ул. Аэродромная, 47а).Вход свободный, 18+.В воскресенье, 1 октября, состоится праздничное открытие 5-го театрального сезона в театре кукол «Лукоморье». В день открытия артисты театра поздравят зрителей и дважды покажут спектакль «Петрушка Ра-та-туй».1 октября, 11:00 и 13:00, театр кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская, 160).Цена билета - 300 рублей, 4+.