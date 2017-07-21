Выходные в Самаре: идем на фестиваль еды, катаемся на велосипеде и слушаем песни Высоцкого
Лето идет полным ходом, поэтому ловим солнечные деньки и планируем, как провести ближайший уикенд. Подсказываем: спортивно! Как еще? Читаем о самых интересных мероприятиях и событиях в нашем традиционном обзоре от sgpress.ru.
Пройтись по храмам Самары
Пройтись по храмам Самары
В субботу, 22 июля, жителей Самары приглашают на пешеходную экскурсию «Как и где молились самарцы?». Историк и краевед Александр Житков расскажет, почему церкви строили на перекрестках, как костел стал кирхой, что такое «каплица» и что общего у театра «Камерная сцена» и единоверческого храма. Во время прогулки запланировано посещение мусульманской мечети, староверческого, православного, католического, единоверческого и лютеранского храмов. Если будет плохая погода, вместо пешеходной экскурсии состоится виртуальная в стенах музея по тому же маршруту. Запись по телефону 332-43-98.
22 июля, 14:30, место сбора - Куйбышева, 139 (фойе Детской картинной галереи).
Цена билета: школьники, студенты - 100 руб., взрослые - 150 руб., 12+.
Фестиваль еды
В субботу и воскресенье, 22 и 23 июля, в ТРК «ГудОк» пройдет FOOD FEST-2017. В эти дни гостей ждут аллея ресторанов, площадка здорового питания, кулинарные батлы, мастер-классы, творческие встречи и лекции от профессионалов. Также будут работать детская зона и сцена, где выступят творческие коллективы Самары. В рамках фестиваля 23 июля пройдет праздник хот-дога.
22 и 23 июля, с 9:00, ТРК «ГудОк» (ул. Красноармейская, 133).
Вход свободный, 0+.
Заняться спортом
В субботу и воскресенье, 22 и 23 июля, самарцы могут посетить фестиваль «Спорт во всем». До 12 августа на самарской набережной в районе Полевого спуска будут проходить открытые уроки, мастер-классы, лекции, тренировки для детей и взрослых. Также каждый день в 21:30 можно посетить бесплатные кинопоказы (22 июля - фильм «Ветер», 23 июля – фильм «Выкрутасы»). Программу фестиваля можно посмотреть здесь.
22 и 23 июля, с 9:00, 2-я очередь набережной.
Вход свободный, 0+.
Также в субботу и воскресенье, 22 и 23 июля, проходит турнир Samara Open. Участники соревнуются по четырем видам спорта: пляжный волейбол (15+), пляжный теннис (15+), пляжный футбол (18+) и регби (18+). Будут работать 20 спортивных площадок, для детей оборудуют интерактивные игровые зоны. Всех гостей праздника ждут лотереи и розыгрыши призов. Полная программа здесь.
22 июля, с 9:00, 23 июля, с 10:00, 2-я очередь набережной.
Цена за участие: пляжный волейбол - 1 700 рублей с участника за каждый турнир (номинацию), теннис - 1 500 рублей с участника, футбол - 6 000 рублей с команды, регби - 6 000 рублей с команды.
В эти же субботу и воскресенье, 22 и 23 июля, в Самаре пройдет еще одно спортивное мероприятие - открытый чемпионат по ВелоБиатлону. Участникам предстоит проехать несколько кругов с посещением огневых рубежей. Дети участвуют в категориях «до 5-ти», «6-7», «8-9», «10-11» и «12-14» лет. Взрослых категорий восемь. Из них шесть в спринте и гонке-преследовании: «М 15-17», «М 18-39», «М 40+», «Ж 15-17», «Ж 18-39» и «Ж 40+» и две в эстафете: «М+М» и «М+Ж». Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно здесь.
22 июля, 9:00, 23 июля, 8:00, лесопарк «Дубки» (пересечение ул. Демократической и ул. Ташкентской).
Цена на участие: дети (до 14 лет включительно) – бесплатно, взрослые (от 15 лет и старше) - 400 руб. (спринт + гонка преследования), команды из 2 взрослых - 300 руб. (эстафета).
Вечер памяти Владимира Высоцкого
В воскресенье, 23 июля, жителей Самары приглашают на вечер памяти Владимира Высоцкого. Гости смогут послушать баллады, рок-н-ролл, оригинальные песни в акустическом звучании, песни барда Владимира Высоцкого и произведения на стихи Роберта Рождественского и Сергея Есенина.
23 июля, 20:00, рок-бар «Подвал» (ул. Галактионовская, 46).
Цена билета: 200 руб., 18+.
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