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Выходные в Самаре: идем на этнический фестиваль, слушаем рэпера из СССР и катаемся на квадроциклах

Наступило календарное лето, на улице заметно потеплело, а это значит, что все дружно скидывают пуховики и строят планы на предстоящий уик-энд, благо есть из чего выбрать. Танцы в парках, фестиваль красок и открытие летнего сезона на веранде одного из самых популярных баров – все это и многое другое в традиционном обзоре от sgpress.ru.









Для любителей потанцевать
В субботу, 3 июня, в парке Гагарина стартует всероссийская акция «Танцуй в парках». В ходе нее все лето в рекреационной зоне будут бесплатно учить акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги.

Первый урок пройдет 3 июня в 17:00. На протяжении мероприятия будет работать преподаватель, который научит элементарным движениям всех желающих. На открытии 3 июня выступят лучшие спортсмены Самарской области по акробатическому рок-н-роллу и группа Dance Machine. Также гостей ждут мастер-классы, шоу ходулистов от театра "Пластилиновый дождь", фотобудка, инсташоу и площадка с Xbox.



































3 июня, 17:00, парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
Вход свободный, 0+.


Знакомство с культурой Востока
В субботу, 3 июня, в Арт-Лофте пройдет этнический фестиваль Summer Ethnic fest. Как сообщают организаторы мероприятия, всех посетителей фестиваля ждут выступления в восточном, индийском, этническом стиле, будет представлена галерея работ художников России, мастер-классы по аромаслам, мате, благовония, фото-зона, этнические украшения, фаэр-шоу и дефиле этнических моделей. Также для всех желающих будут подготовлены тематическая лаунж-зона и уютный летник. Официальная группа фестиваля здесь.





























3 июня, 14:00-22:00, Арт Лофт, (Ленинградская 77, 4 этаж, 415 кабинет, студия танца и этники ETHNIC STUDIO)
Стоимость билетов: 200 рублей, с репостом – 100 рублей, в образе-бесплатно.


Отправляемся в путешествие в сказочную страну
В эту субботу, 3 июня, Самарский областной театр оперы и балета приглашает детей и их родителей на праздник, посвященный Международному дню защиты детей. В программе – веселые сказочные герои, мастер-классы, аттракционы, призы и подарки. На крыльце театра пройдет музыкальная программа «Путешествие в сказочную страну», а детская киностудия «Печка» проведет мастер-класс, на котором можно будет создать мультфильм, посвященный лету.



































3 июня, 11:00-14:00, САТОБ (площадь Куйбышева, д.1); начало мастер класса в 11:00
Вход свободный, 0+.


Советский рэпер в Самаре
В субботу, 3 июня, наш город посетит экс-участник скандально известного телепроекта «Дом-2», а ныне актер, рэп-исполнитель и известная персона в интернет-пространстве – Николай Должанский. В арсенале балагура и весельчака, как позиционирует себя Николай, большое количество рэп-композиций, которыми он порадует публику.





























3 июня, 22:00, КРК «Метелица-С» (ул. Революционная, 146)
Стоимость билетов: девушки - бесплатно, мужчины-500 рублей. 18+.


Открытие летней веранды Dacha by Van Gogh Bar
В пятницу, 2 июня, и в субботу, 3 июня, Van Gogh Bar открывает летнюю веранду. Для всех пришедших до рассвета будет звучать Mash Up, R&B, Pop Music и Moombahton и играть Dj Roll Jazz, Shinin Star, Jonny Dee MC LuuxHype. Организаторы обещают, что открытие состоится при любой погоде. Бронь: 8(846)274-28-82.





























2-3 июня, сбор в 20:00, открытие в 22:00, КРК "Звезда", кислородная зона (ул. Ново-Садовая, 106г)
Вход свободный, 0+.

Старт красочного сезона
В субботу, 3 июня, и в воскресенье, 4 июня, на парковке ТК «Амбар» пройдет фестиваль красок Холи Juice Holi Fest. Всех посетителей ждет море красок, хорошего настроения и позитива.

































3-4 июня, 15:00, ТК "Амбар" (Южное шоссе, 5)
Вход свободный, 6+.

Для любителей экстрима
В воскресенье, 4 июня, клуб активного отдыха ACTIVE TRAVEL приглашает всех желающих на квадро-тур по экстремальной трассе в лесу. В программе тура – мощные квадроциклы, фото- и видеосопровождение, живописная природа и пикник на свежем воздухе. Забронировать место можно здесь.




















4 июня, 9:30, парк-отель "Дубрава" ( 67-й квартал Самарского лесничества, 1)
Стоимость тура: 1600 рублей с человека, 18+.
Дата: 2 июня 2017 , 16:10
160
Автор текста: Анна Турова
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