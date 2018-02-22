Выходные в Самаре: идем на «Пластилиновый дождь», Зимний Грушинский и смотрим спектакль по Чехову

















































24 февраля, 18:00; 25 февраля, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе 138).

Цена билета: 150 руб., 12+.

В пятницу и субботу, 23 и 24 февраля, в ТЦ «Аврора Молл» пройдет второй зимний фестиваль «Пластилиновый дождь». Гости из Уфы - театр в гриме De Bufo - покажут клоунский спектакль «Клюква». Санкт-Петербургская Studiya33 привезет «Сны инфанты» - цирковое представление с элементами ходулей. Для самых юных зрителей откроет свои двери детская площадка. Также зрителей ждут инсталляции, ресторанная аллея, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое.23 и 24 февраля, 14:00, ТЦ «Аврора Молл» (ул. Аэродромная, 47а).Вход свободный, 0+.В пятницу, 23 февраля, Самару посетит Михаил Шуфутинский . На сцене Театра оперы и балета он представит большую сольную программу в сопровождении оркестра. В концерте также примут участие шоу-группа «Атаман» и вокальный дуэт.23 февраля, 19:00, Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).Цена билета: от 1000 рублей, 12+.В пятницу и субботу, 23 и 24 февраля, в филармонии пройдет традиционный Зимний Грушинский фестиваль. На сцене выступят Александр Городницкий, Роман Ланкин и Юлия Зиганшина. Гости фестиваля: Галина Хомчик, Леонид Сергеев, Грушинское трио, Павел Пиковский, Алексей Зыков, Ромарио, Анатолий Киреев.23 и 24 февраля, 16:00, 19:00, Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, 141).Цена билета: от 300 рублей, 6+.В субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, в «Учебном театре», созданном в Самарском институте культуры, студенты покажут спектакль «Взгляд через пенсне» по рассказам Антона Чехова.В воскресенье, 25 февраля, театр «Город» покажет премьеру – постановку «Снежная Королева». Этот спектакль - попытка разговора с современным ребёнком на понятном ему языке. Режиссёр стремится к тому, чтобы юный зритель стал настоящим сотворцом сказки. Дорогу к сердцу и воображению ребёнка автор прокладывает через доверительные интонации и атмосферу, которой способствует авторская музыка, написанная специально для спектакля. Постановка представляет собой режиссерскую интерпретацию текста Г.Х. Андерсена. Автором внесены сюжетные коррективы и дополнения.25 Февраля, 11:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а).Цена билета: 300 рублей, 9+.В воскресенье, 25 февраля, в Литмузее пройдет интерактивное занятие для детей. Ребят приглашают на веселое и подвижное театральное занятие по сказкам Чуковского. Юные гости музея познакомятся с азами актерского мастерства и перевоплотятся в любых героев стихов и сказок Корнея Чуковского. Также в музейной инсталляции будут зашифрованы самые знаменитые сказки и их герои.25 февраля, 12:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).Цена билетов: 150 рублей, 5+.