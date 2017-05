Выходные в Самаре: идем на «Ночь музеев», смотрим премьеру спектакля и подпеваем любимым рок-хитам

21 мая, 14:00, парковка МОЛЛ «Парк Хаус» (Московское шоссе, 81б)

20 мая, 16:00-19:00- детская программа, с 19:00-взрослая программа, самарский литературно-мемориальный музей имени М. Горького ( ул. Фрунзе, 155)

20 мая, 19:00-23:00, Музей модерна (ул. Фрунзе, 159)

20 мая, 12:00-20:00, музей «Детская картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139)

Стоимость билета: вход в усадьбу-50 рублей, выставки-100 рублей-взрослый билет, 70 рублей-школьники, студенты и пенсионеры, льготники-бесплатно; лекция с дегустацией-

С 19 по 21 мая в музее Алабина пройдет семейный праздник «МАМА РЯДОМ». Всех посетителей ждут интерактивная развлекательная программа, мастер-классы, яркие и красочные шоу-программы, лекторий, кинозал, игровые зоны, фудмаркет и многое другое.19-20 мая, 10:30-18:00, 21 мая, 10:30-16:10, музей имени П.В. Алабина (Ленинская, 142)Стоимость билетов: 200 рублей, дети до 7 лет – бесплатно. )0+.В субботу, 20 мая, на улице Ленинградской возле ресторана «Варенье» состоится уличный концерт, на котором выступит группа LeninStreetBand, независимый студенческий театр «КлАуны», а группа Five Shillings, исполняющая музыку раннего и позднего средневековья, сыграет на волынке и барабанах.На концерте разыграют призы. Подробности в группах https://vk.com/leninstreetband , https://vk.com/varenievarenie20 мая, 18:00, ул. Ленинградская, 60.Вход свободный, 12+.В воскресенье, 21 мая, в Самаре состоится фестиваль спорта и музыки KFCBattleFest. На нем устроят футбольные и стритбольные состязания, будут работать интерактивные зоны и лекторий. Хедлайнерами мероприятия станут популярный российский певец Егор Крид, а также победитель первого сезона шоу «Танцы» на ТНТ Ильшат Шабаев.В субботу, 20 мая, в нашем городе впервые отметят День парков. В честь знаменательного события сразу в пяти рекреационных зонах Самары пройдутразвлекательные мероприятия. Например, в парке Щорса состоится детский концерт, в парке «Молодежный» – концерт группы Avenue beat, в парке Победы – музыкальные ритмы от ансамбля народных инструментов «Волга-folk-band», а в парке Гагарина пройдет праздник, посвященный Дню Самарского знамени.В парке Дружбы пройдет большая выставка ретроавтомобилей отечественного, а также иностранного производства. Экспозицию дополнят мотоциклы прошлых лет и военная техника, а кроме того, старые авто, принявшие благодаря их владельцам суперсовременный облик. Лучшие представители автопрома будут отмечены дипломами и наградами.На главной площади парка пройдет концертная программа, хедлайнером которой станет легенда самарского рока - группа «Спринты».Для самых маленьких организаторы приготовили веселую анимацию на детской сцене и мастер-классы. В завершение праздника на территории конно-спортивного клуба «Буденовец» состоятся показательные выступления на лошадях: костюмированные танцы наездников под мелодии советских песен, а также выступления конкуристов с одним из самых зрелищных номеров на мощность прыжка.20 мая, парк Дружбы (Гагарина, 118), парк Щорса (ул. Спортивная, 19), парк «Молодежный» парк Победы (Аэродромная, 100б), парк Гагарина ( Московское шоссе/22 Партсъезда/Стара-Загора /Советской Армии).Начало мероприятий в 11:00. Вход свободный, 0+.В субботу, 20 мая, в честь 25-летия радиостанции «Самара-Максимум» на площади перед музеем имени Алабина массовый рок-флешмоб. Десятки музыкантов исполнят хиты групп Nickelback (How You Remind Me) и The Rаsmus (In the shadow).20 мая, 14:00, музей имени П.В.Алабина (Ленинская, 142)Вход свободный, 16+.Также в этот день состоится рок-опенэйр MaxiRock-2017. На сцене выступят группы «Clinica 63», «Тени Перца», «Чикага Бенд» и другие.20 мая, 15:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина(Ленинская, 142)Вход свободный, 16+.В субботу, 20 мая, в Самаре пройдет масштабная акция «Ночь музеев». Посетителей ждет увлекательная и интересная культурная программа от арт- площадок города. Полный обзор мероприятий можно посмотреть здесь К примеру, Художественный музей подготовил программу под названием экстравагантная «Ночь музеев». Гостей ждут интересные выставки, неформатный разговор о самых интригующих музейных экспонатах, захватывающий спектакль, модный показ, мастер-классы, конкурсы, а также прогулка по музейному двору.20 мая, 19:00-23:30, Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92)Стоимость билета: 350 рублей, 6+.Литературный музей подготовил сразу две программы-для детей и взрослых. С 16:00 до 19:00 самые юные посетители музея, а также их родители смогут сделать гигантскую иллюстрацию в технике рваной аппликации, придумать свой дизайн необычным пенным шляпам или собрать свой неповторимый аромат Востока. Также на детской «Ночи музеев» - музыкальный спектакль по мотивам сказки «Золотой ключик», танцевальный флешмоб, клоуны и многое другое. 6+.Для взрослых музей подготовили литературный перфоманс, лекцию-кинопоказ, выступления известных самарских групп. 12+.«Ночь музеев» в Музее модерна будет посвящена окружающей нас материи звука. Посетители смогут услышать звуки, издаваемые удивительным инструментом терменвокс, а также новыми колоколами (било Иконное). Можно будет послушать джаз и космическую электронную музыку. В кинозале развернется аудиовизуальная инсталляция от группы Мonomim lab. Для всех вдохновившихся будет работать площадка по созданию своей версии шумелки.Галерея «Виктория» в этом году подготовила детскую интерактивную игру «Кот в мешке», арт-викторину, мастер-класс по коллажу и выставку современного финского искусства.20 мая, суббота, 17.00-23.00 галерея «Виктория» (ул. Некрасовская, 2)Вход свободный, 6+.Музей им. П.В. Алабина 20 мая приглашает посетителей окунуться в атмосферу эпохи революций. На площадках музея будут работать фотогалерея эпохи и интерактивная реконструкция буфета с меню и обслугой. На главной экспозиции будет представлена выставка огнестрельного оружия из фондов музея «Сталь, огонь и меткая пуля».20 мая, 21:00-0:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (Ленинская, 142)Стоимость билета: 250 рублей, 18+.Музейно-выставочный центр «Самара космическая» в субботу, 20 мая, будет открыт для посещения: с 19:00 до 19:40, с 19:45 до 20:25, с 20:30 до 21:10, с 21:15 до 21:55. Посещение платное в составе групп. Предварительная запись обязательна. Записаться в группу на посещение можно по телефону 263-39- 35.«Ночь музеев» в детской картинной галерее начнется ровно в полдень 20 мая. В программе - приключенческая игра по сказке «Конек-Горбунок»: творческие задания для детей, мастер-классы, фокусы и сказочные декорации). 0+.В 18:00 галерея проведет лекцию «От нуля до 40 градусов (не по Цельсию)». Посетителям расскажут об истории безалкогольных и алкогольных напитков в России с древнейших времен до наших дней. 18+В воскресенье, 21 мая, Научный театр фантастики покажет в Музее модерна квадроспектакль «Посылка» по рассказу Ричарда Матесона. Это спектакль о том, как человечество попало в ситуацию перенаселения и всю власть на планете захватили дети, которые решили избавиться от алчности в обществе очень жестоким образом. Каким? – узнаете, посмотрев спектакль.21 мая, музей Модерна (ул. Фрунзе, 159)Стоимость билета: 300 рублей, 12+.