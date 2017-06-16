Выходные в Самаре: идем любоваться городскими цветами, смотрим футбольный матч на набережной и наслаждаемся музыкой в парках
На календаре середина июня, лето неуверенными, но теплыми шагами приходит в наш город, а это значит, что пора встрепенуться от рутинных будней и начинать строить планы своего предстоящего досуга. Как - расскажем в нашем традиционном обзоре мероприятий от sgpress.ru.
Смотрим матч Россия-Зеландия в прямом эфире на набережной
В субботу, 17 июня, стартует Кубок конфедераций FIFA2017. В честь этого знаменательного события на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится спортивный праздник. В программе - выступление детского танцевального коллектива «Задумка» со спектаклем «Путешествие футбольного мяча» и вокальных, спортивных и творческих коллективов Самары и области, футбольные конкурсы, будут работать зоны развлечений для детей с призами. Для гостей мероприятия включат прямую трансляцию церемонии открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 и прямую трансляцию матча Россия - Новая Зеландия. Также будет приготовлен специальный пирог длиной 15 метров, украшенный в футбольной тематике. В конце праздника запланировано световое шоу фонтанов на набережной под футбольный гимн.
17 июня, 16:00-22:00, 2-я очередь набережной Волги
Вход свободный, 0+.
Веломарафон для взрослых и детей
В эти выходные состоится четырнадцатый по счету веломарафон «Самарская Лука-2017». В субботу, 17 июня, пройдут «детские старты» протяженностью от 3 до 15 км в зависимости от возраста ребенка. Маршрут будет пролегать по территории национального парка «Самарская Лука». Более подробная информация по детскому заезду представлена здесь.
В воскресенье, 18 июня, около села Подгоры состоится взрослый веломарафон, рассчитанный на два круга по 40 км или полумарафон в один круг 40 км. Более подробная информация о веломарафоне, а также расписание специальных рейсов для участников веломарафона указаны тут.
17 июня, территория национального парка «Самарская Лука» (г. Жигулевск, ул. Ткачева, 109А), 3+. Стартовый взнос для детей до 15 лет отсутствует.
18 июня, Самарская область, село Подгоры.
Стартовый взнос: 700 руб. – при предварительной регистрации с предварительной оплатой до 1 июня; 800 руб. – при предварительной регистрации с предварительной оплатой до 12 июня; 900 руб. – при предварительной регистрации с оплатой в день старта; 500 руб. - для лиц моложе 18 лет и пенсионеров (мужчин в возрасте 60 лет и старше, женщин в возрасте 55 лет и старше).
Праздник городских цветов
В субботу, 17 июня, в парке Дружба» состоится один из самых любимых и красочных праздников жителей и гостей Самары – тринадцатый по счету городской Фестиваль цветов. Гостей фестиваля ждут живописные ландшафтные и флористические композиции на тему «Городские цветы», концертная программа на центральной площади парка, танцевальный флешмоб, яркое костюмированное шествие, конкурс на лучший детский костюм, выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного материала и товаров для садоводства, а также мастер-классы по живописи и плетению из лозы.
17 июня, 10:00, парк «Дружба» (ул. Гагарина, 118)
Вход свободный, 0+.
Семейный выходной и велопрогулка
В предстоящий уик-энд Музей модерна подготовил для своих посетителей весьма разнообразную программу. В субботу, 17 июня, в музее пройдет семейный выходной. Это мероприятие для всей семьи, состоящее из экскурсии по выставке Альфонса Мухи, детского занятия (детская книжная иллюстрация рубежа XIX-XX вв.) и чаепития.
В воскресенье, 18 июня, сотрудники музея подготовили велоэкскурсию по улицам Самары, на которой можно будет покататься по городу, а также послушать про самарский модерн. Отметим, что для велопрогулки потребуется свой велосипед.
17 июня, 13:00, музей Модерна (ул.Фрунзе,159)
Стоимость билетов: семейный билет (два взрослых+ребенок/ взрослый+2 ребенка) – 300 рублей, 5+. Также можно присоединиться к сборной экскурсии без предварительной записи.
18 июня, 16:00, точка сбора - музей Модерна (ул.Фрунзе,159)
Стоимость билетов: 150 рублей, 18+.
Сити-квест по старой Самаре
В субботу, 17 июня, культурный центр «Альянс Франсез» и Центр немецкого языка в Самаре приглашают жителей и гостей города на франко-немецкий сити-квест по историческому центру Самары.
Все участники будут разделены на команды, которые получат маршрутные листы, состоящие из вопросов и заданий. Они будут связаны с культурными и историческими событиями, связывающими Самару с Францией и Германией, а также архитектурными памятниками Парижа, Берлина и Самары. Победившая команда будет награждена призами.Для участия в квесте необходимо зарегистрироваться по тел. 270 85 13 или по эл. почте сulture-samara@afrus.ru до 16 июня (17ч).
17 июня, 11:00-14:00, отправная точка-сквер Высоцкого
Участие бесплатное, 6+.
Слушаем музыку в парках Самары
В эти выходные в рамках проекта «Живая музыка» сразу в шести рекреационных зонах города пройдут бесплатные концерты для всех желающих.
В субботу, 17 июня, в парке Победы выступят самарские группы, исполняющие собственные песни с оригинальными аранжировками, а также состоится концерт группы «Волга-folk-band». Также еще один концерт пройдет в парке имени 50-летия Октября.
В воскресенье, 18 июня, в парке Щорса можно будет послушать выступление группы JitterBug, в парке «Дружба» – группы AvenueBeat, в парке «Молодежный» - MuvingJazzband, а в парке Победы для всех желающих состоится концерт духового оркестра.
17 июня, 17:00 парк имени 50-летия Октября (Ташкентский пер., 39)
18:00, парк Победы (ул. Аэродромная, 90)
18 июня, 16:00, парк Щорса (ул. Спортивная, 39)
17:00, парк «Дружба» (ул. Гагарина, 118)
17:00, парк «Молодежный», (ул. Ставропольская, 95)
18:00, парк Победы (ул. Аэродромная, 90)
Вход свободный, 0+.
Реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша
В воскресенье, 18 июня, в Красноярском районе Самарской области, рядом с селом Старый Буян, состоится масштабный этно-исторический фестиваль, посвященный битве Тимура и Тохтамыша. Место проведения фестиваля выбрано неслучайно: здесь 18 июня 1391 года произошло одно из крупнейших сражений средневековья – битва двух великих полководцев – Тимура и Тохтамыша.
В программе фестиваля - ярмарка ремесленников, мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, лозоплетению, войлоковалянию и изготовлению гуслей, конкурсы по стрельбе из лука и арбалета, катание на лошадях, пони, воздушном шаре. Также пройдут показательные выступления на шпагах и брёвнах, фаер-шоу. Изюминкой фестиваля станут военно-исторические игры и состязания «Форт Буян». Более подробная информация о фестивале представлена здесь. По вопросам автобусного тура обращаться по телефонам: 333-30-11, 89277320733.
18 июня, 11:00-19:00, Красноярский район, в окрестностях села Старый Буян, база отдыха «Ратибор»
Вход свободный, 0+.
Смотрим матч Россия-Зеландия в прямом эфире на набережной
В субботу, 17 июня, стартует Кубок конфедераций FIFA2017. В честь этого знаменательного события на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится спортивный праздник. В программе - выступление детского танцевального коллектива «Задумка» со спектаклем «Путешествие футбольного мяча» и вокальных, спортивных и творческих коллективов Самары и области, футбольные конкурсы, будут работать зоны развлечений для детей с призами. Для гостей мероприятия включат прямую трансляцию церемонии открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 и прямую трансляцию матча Россия - Новая Зеландия. Также будет приготовлен специальный пирог длиной 15 метров, украшенный в футбольной тематике. В конце праздника запланировано световое шоу фонтанов на набережной под футбольный гимн.
17 июня, 16:00-22:00, 2-я очередь набережной Волги
Вход свободный, 0+.
Веломарафон для взрослых и детей
В эти выходные состоится четырнадцатый по счету веломарафон «Самарская Лука-2017». В субботу, 17 июня, пройдут «детские старты» протяженностью от 3 до 15 км в зависимости от возраста ребенка. Маршрут будет пролегать по территории национального парка «Самарская Лука». Более подробная информация по детскому заезду представлена здесь.
В воскресенье, 18 июня, около села Подгоры состоится взрослый веломарафон, рассчитанный на два круга по 40 км или полумарафон в один круг 40 км. Более подробная информация о веломарафоне, а также расписание специальных рейсов для участников веломарафона указаны тут.
17 июня, территория национального парка «Самарская Лука» (г. Жигулевск, ул. Ткачева, 109А), 3+. Стартовый взнос для детей до 15 лет отсутствует.
18 июня, Самарская область, село Подгоры.
Стартовый взнос: 700 руб. – при предварительной регистрации с предварительной оплатой до 1 июня; 800 руб. – при предварительной регистрации с предварительной оплатой до 12 июня; 900 руб. – при предварительной регистрации с оплатой в день старта; 500 руб. - для лиц моложе 18 лет и пенсионеров (мужчин в возрасте 60 лет и старше, женщин в возрасте 55 лет и старше).
Праздник городских цветов
В субботу, 17 июня, в парке Дружба» состоится один из самых любимых и красочных праздников жителей и гостей Самары – тринадцатый по счету городской Фестиваль цветов. Гостей фестиваля ждут живописные ландшафтные и флористические композиции на тему «Городские цветы», концертная программа на центральной площади парка, танцевальный флешмоб, яркое костюмированное шествие, конкурс на лучший детский костюм, выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного материала и товаров для садоводства, а также мастер-классы по живописи и плетению из лозы.
17 июня, 10:00, парк «Дружба» (ул. Гагарина, 118)
Вход свободный, 0+.
Семейный выходной и велопрогулка
В предстоящий уик-энд Музей модерна подготовил для своих посетителей весьма разнообразную программу. В субботу, 17 июня, в музее пройдет семейный выходной. Это мероприятие для всей семьи, состоящее из экскурсии по выставке Альфонса Мухи, детского занятия (детская книжная иллюстрация рубежа XIX-XX вв.) и чаепития.
В воскресенье, 18 июня, сотрудники музея подготовили велоэкскурсию по улицам Самары, на которой можно будет покататься по городу, а также послушать про самарский модерн. Отметим, что для велопрогулки потребуется свой велосипед.
17 июня, 13:00, музей Модерна (ул.Фрунзе,159)
Стоимость билетов: семейный билет (два взрослых+ребенок/ взрослый+2 ребенка) – 300 рублей, 5+. Также можно присоединиться к сборной экскурсии без предварительной записи.
18 июня, 16:00, точка сбора - музей Модерна (ул.Фрунзе,159)
Стоимость билетов: 150 рублей, 18+.
Сити-квест по старой Самаре
В субботу, 17 июня, культурный центр «Альянс Франсез» и Центр немецкого языка в Самаре приглашают жителей и гостей города на франко-немецкий сити-квест по историческому центру Самары.
Все участники будут разделены на команды, которые получат маршрутные листы, состоящие из вопросов и заданий. Они будут связаны с культурными и историческими событиями, связывающими Самару с Францией и Германией, а также архитектурными памятниками Парижа, Берлина и Самары. Победившая команда будет награждена призами.Для участия в квесте необходимо зарегистрироваться по тел. 270 85 13 или по эл. почте сulture-samara@afrus.ru до 16 июня (17ч).
17 июня, 11:00-14:00, отправная точка-сквер Высоцкого
Участие бесплатное, 6+.
Слушаем музыку в парках Самары
В эти выходные в рамках проекта «Живая музыка» сразу в шести рекреационных зонах города пройдут бесплатные концерты для всех желающих.
В субботу, 17 июня, в парке Победы выступят самарские группы, исполняющие собственные песни с оригинальными аранжировками, а также состоится концерт группы «Волга-folk-band». Также еще один концерт пройдет в парке имени 50-летия Октября.
В воскресенье, 18 июня, в парке Щорса можно будет послушать выступление группы JitterBug, в парке «Дружба» – группы AvenueBeat, в парке «Молодежный» - MuvingJazzband, а в парке Победы для всех желающих состоится концерт духового оркестра.
17 июня, 17:00 парк имени 50-летия Октября (Ташкентский пер., 39)
18:00, парк Победы (ул. Аэродромная, 90)
18 июня, 16:00, парк Щорса (ул. Спортивная, 39)
17:00, парк «Дружба» (ул. Гагарина, 118)
17:00, парк «Молодежный», (ул. Ставропольская, 95)
18:00, парк Победы (ул. Аэродромная, 90)
Вход свободный, 0+.
Реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша
В воскресенье, 18 июня, в Красноярском районе Самарской области, рядом с селом Старый Буян, состоится масштабный этно-исторический фестиваль, посвященный битве Тимура и Тохтамыша. Место проведения фестиваля выбрано неслучайно: здесь 18 июня 1391 года произошло одно из крупнейших сражений средневековья – битва двух великих полководцев – Тимура и Тохтамыша.
В программе фестиваля - ярмарка ремесленников, мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, лозоплетению, войлоковалянию и изготовлению гуслей, конкурсы по стрельбе из лука и арбалета, катание на лошадях, пони, воздушном шаре. Также пройдут показательные выступления на шпагах и брёвнах, фаер-шоу. Изюминкой фестиваля станут военно-исторические игры и состязания «Форт Буян». Более подробная информация о фестивале представлена здесь. По вопросам автобусного тура обращаться по телефонам: 333-30-11, 89277320733.
18 июня, 11:00-19:00, Красноярский район, в окрестностях села Старый Буян, база отдыха «Ратибор»
Вход свободный, 0+.
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