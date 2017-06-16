Выходные в Самаре: идем любоваться городскими цветами, смотрим футбольный матч на набережной и наслаждаемся музыкой в парках

















































17 июня, территория национального парка «Самарская Лука» (г. Жигулевск, ул. Ткачева, 109А), 3+. Стартовый взнос для детей до 15 лет отсутствует.

18 июня, Самарская область, село Подгоры.

Стартовый взнос: 700 руб. – при предварительной регистрации с предварительной оплатой до 1 июня; 800 руб. – при предварительной регистрации с предварительной оплатой до 12 июня; 900 руб. – при предварительной регистрации с оплатой в день старта; 500 руб. - для лиц моложе 18 лет и пенсионеров (мужчин в возрасте 60 лет и старше, женщин в возрасте 55 лет и старше).







































































17 июня, 10:00, парк «Дружба» (ул. Гагарина, 118)

Вход свободный, 0+.



































































17 июня, 11:00-14:00, отправная точка-сквер Высоцкого

Участие бесплатное, 6+.



В субботу, 17 июня, стартует Кубок конфедераций FIFA2017. В честь этого знаменательного события на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится спортивный праздник. В программе - выступление детского танцевального коллектива «Задумка» со спектаклем «Путешествие футбольного мяча» и вокальных, спортивных и творческих коллективов Самары и области, футбольные конкурсы, будут работать зоны развлечений для детей с призами. Для гостей мероприятия включат прямую трансляцию церемонии открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 и прямую трансляцию матча Россия - Новая Зеландия. Также будет приготовлен специальный пирог длиной 15 метров, украшенный в футбольной тематике. В конце праздника запланировано световое шоу фонтанов на набережной под футбольный гимн.17 июня, 16:00-22:00, 2-я очередь набережной ВолгиВход свободный, 0+.В эти выходные состоится четырнадцатый по счету веломарафон «Самарская Лука-2017». В субботу, 17 июня, пройдут «детские старты» протяженностью от 3 до 15 км в зависимости от возраста ребенка. Маршрут будет пролегать по территории национального парка «Самарская Лука». Более подробная информация по детскому заезду представлена здесь.В воскресенье, 18 июня, около села Подгоры состоится взрослый веломарафон, рассчитанный на два круга по 40 км или полумарафон в один круг 40 км. Более подробная информация о веломарафоне, а также расписание специальных рейсов для участников веломарафона указаны тут.В субботу, 17 июня, в парке Дружба» состоится один из самых любимых и красочных праздников жителей и гостей Самары – тринадцатый по счету городской Фестиваль цветов. Гостей фестиваля ждут живописные ландшафтные и флористические композиции на тему «Городские цветы», концертная программа на центральной площади парка, танцевальный флешмоб, яркое костюмированное шествие, конкурс на лучший детский костюм, выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного материала и товаров для садоводства, а также мастер-классы по живописи и плетению из лозы.В предстоящий уик-энд Музей модерна подготовил для своих посетителей весьма разнообразную программу. В субботу, 17 июня, в музее пройдет семейный выходной. Это мероприятие для всей семьи, состоящее из экскурсии по выставке Альфонса Мухи, детского занятия (детская книжная иллюстрация рубежа XIX-XX вв.) и чаепития.В воскресенье, 18 июня, сотрудники музея подготовили велоэкскурсию по улицам Самары, на которой можно будет покататься по городу, а также послушать про самарский модерн. Отметим, что для велопрогулки потребуется свой велосипед.17 июня, 13:00, музей Модерна (ул.Фрунзе,159)Стоимость билетов: семейный билет (два взрослых+ребенок/ взрослый+2 ребенка) – 300 рублей, 5+. Также можно присоединиться к сборной экскурсии без предварительной записи.18 июня, 16:00, точка сбора - музей Модерна (ул.Фрунзе,159)Стоимость билетов: 150 рублей, 18+.В субботу, 17 июня, культурный центр «Альянс Франсез» и Центр немецкого языка в Самаре приглашают жителей и гостей города на франко-немецкий сити-квест по историческому центру Самары.Все участники будут разделены на команды, которые получат маршрутные листы, состоящие из вопросов и заданий. Они будут связаны с культурными и историческими событиями, связывающими Самару с Францией и Германией, а также архитектурными памятниками Парижа, Берлина и Самары. Победившая команда будет награждена призами.Для участия в квесте необходимо зарегистрироваться по тел. 270 85 13 или по эл. почте сulture-samara@afrus.ru до 16 июня (17ч).В эти выходные в рамках проекта «Живая музыка» сразу в шести рекреационных зонах города пройдут бесплатные концерты для всех желающих.В субботу, 17 июня, в парке Победы выступят самарские группы, исполняющие собственные песни с оригинальными аранжировками, а также состоится концерт группы «Волга-folk-band». Также еще один концерт пройдет в парке имени 50-летия Октября.В воскресенье, 18 июня, в парке Щорса можно будет послушать выступление группы JitterBug, в парке «Дружба» – группы AvenueBeat, в парке «Молодежный» - MuvingJazzband, а в парке Победы для всех желающих состоится концерт духового оркестра.17 июня, 17:00 парк имени 50-летия Октября (Ташкентский пер., 39)18:00, парк Победы (ул. Аэродромная, 90)18 июня, 16:00, парк Щорса (ул. Спортивная, 39)17:00, парк «Дружба» (ул. Гагарина, 118)17:00, парк «Молодежный», (ул. Ставропольская, 95)18:00, парк Победы (ул. Аэродромная, 90)Вход свободный, 0+.В воскресенье, 18 июня, в Красноярском районе Самарской области, рядом с селом Старый Буян, состоится масштабный этно-исторический фестиваль, посвященный битве Тимура и Тохтамыша. Место проведения фестиваля выбрано неслучайно: здесь 18 июня 1391 года произошло одно из крупнейших сражений средневековья – битва двух великих полководцев – Тимура и Тохтамыша.В программе фестиваля - ярмарка ремесленников, мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, лозоплетению, войлоковалянию и изготовлению гуслей, конкурсы по стрельбе из лука и арбалета, катание на лошадях, пони, воздушном шаре. Также пройдут показательные выступления на шпагах и брёвнах, фаер-шоу. Изюминкой фестиваля станут военно-исторические игры и состязания «Форт Буян». Более подробная информация о фестивале представлена здесь. По вопросам автобусного тура обращаться по телефонам: 333-30-11, 89277320733.18 июня, 11:00-19:00, Красноярский район, в окрестностях села Старый Буян, база отдыха «Ратибор»Вход свободный, 0+.