Выходные в Самаре: идем кататься на коньках, слушать зимние сказки и лекцию про историю чая

10 февраля, 11:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).

Цена билета: 300 рублей, 5+.





В субботу, 10 февраля, жителей Самары приглашают на лекцию-беседу «Чайная Карта». Посетители смогут узнать историю появления на Руси чая и кофе, как складывалась русская «чайная церемония», какое значение она имела для семейных традиций. Также организаторы покажут старинные и современные самовары, авторские чайники и кофейники. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.10 февраля, 12:00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).Цена билета: школьники, студенты – 100 рублей, взрослые - 150 рублей, 12+.В субботу, 10 февраля, в парке Дружбы состоится семейный спортивный праздник «Снег, каток и рок-н-ролл». Посетителей ждут командные игры, конкурсы и подарки, мастер-класс по фигурному катанию.10 февраля, 17:00, парк Дружбы.Вход свободный, 0+.В субботу, 10 февраля, пройдет концерт памяти Михаила Круга. Со сцены прозвучат его песни, а также песни других исполнителей. Также родная сестра Михаила Круга Ольга Медведева поделится воспоминаниями о музыканте. Гости смогут увидеть фото и видео из домашнего архива наследников Круга.10 февраля, 18:00, ОДО (ул. Шостаковича, 7).Цена билета: от 800 рублей, 12+.В субботу, 10 февраля, театр «Город» приглашает юных самарцев на сказку о верности и настоящей дружбе «День рожденья Волка». У волка день рожденья, но у него совсем нет друзей. А какой же праздник без друзей и подарков, которые они принесут? Поэтому волк решает найти себе настоящего друга.10 февраля, 11:00, театр «Город» (проспект Ленина, 14а, Самарская областная универсальная научная библиотека)Цена билета: 275 рублей, 3+.В субботу, 10 февраля, литмузей приглашает детей и их родителей в семейную мастерскую по сказкам Александра Пушкина. Посетители под руководством педагогов воплотят мир сказки о царе Салтане в художественной инсталляции.В воскресенье, 11 февраля, в литературном музее также пройдет интерактивное занятие для детей «Играем в зимние сказки: зимние истории от известных писателей». На мероприятии можно будет узнать, где живет Мороз летом и что делали в старину, чтобы его задобрить. Маленькие гости побывают в сказках Алексея Толстого, Ганса Христиана Андерсена, Владимира Даля: вспомнят историю про рукодельницу и ленивицу, узнают, кто такой старик-годовик. В конце занятия дети «слепят» снеговика.11 февраля, 12:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).Цена билетов: 150 рублей, 7+.