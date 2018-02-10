Выходные в Самаре: идем кататься на коньках, слушать зимние сказки и лекцию про историю чая
На календаре - последний зимний месяц, поэтому еще можно успеть покататься на коньках. Куда сходить в ближайший уик-энд на каток и как еще можно интересно провести свободное время – в нашем традиционном обзоре от sgpress.ru.
Увидеть старинные самовары
В субботу, 10 февраля, жителей Самары приглашают на лекцию-беседу «Чайная Карта». Посетители смогут узнать историю появления на Руси чая и кофе, как складывалась русская «чайная церемония», какое значение она имела для семейных традиций. Также организаторы покажут старинные и современные самовары, авторские чайники и кофейники. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.
10 февраля, 12:00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).
Цена билета: школьники, студенты – 100 рублей, взрослые - 150 рублей, 12+.
Снег, каток и рок-н-ролл
В субботу, 10 февраля, в парке Дружбы состоится семейный спортивный праздник «Снег, каток и рок-н-ролл». Посетителей ждут командные игры, конкурсы и подарки, мастер-класс по фигурному катанию.
10 февраля, 17:00, парк Дружбы.
Вход свободный, 0+.
Концерт памяти Михаила Круга
В субботу, 10 февраля, пройдет концерт памяти Михаила Круга. Со сцены прозвучат его песни, а также песни других исполнителей. Также родная сестра Михаила Круга Ольга Медведева поделится воспоминаниями о музыканте. Гости смогут увидеть фото и видео из домашнего архива наследников Круга.
10 февраля, 18:00, ОДО (ул. Шостаковича, 7).
Цена билета: от 800 рублей, 12+.
День рождения Волка
В субботу, 10 февраля, театр «Город» приглашает юных самарцев на сказку о верности и настоящей дружбе «День рожденья Волка». У волка день рожденья, но у него совсем нет друзей. А какой же праздник без друзей и подарков, которые они принесут? Поэтому волк решает найти себе настоящего друга.
10 февраля, 11:00, театр «Город» (проспект Ленина, 14а, Самарская областная универсальная научная библиотека)
Цена билета: 275 рублей, 3+.
Побывать в сказках Пушкина и Андерсена
В субботу, 10 февраля, литмузей приглашает детей и их родителей в семейную мастерскую по сказкам Александра Пушкина. Посетители под руководством педагогов воплотят мир сказки о царе Салтане в художественной инсталляции.
10 февраля, 11:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Цена билета: 300 рублей, 5+.
В воскресенье, 11 февраля, в литературном музее также пройдет интерактивное занятие для детей «Играем в зимние сказки: зимние истории от известных писателей». На мероприятии можно будет узнать, где живет Мороз летом и что делали в старину, чтобы его задобрить. Маленькие гости побывают в сказках Алексея Толстого, Ганса Христиана Андерсена, Владимира Даля: вспомнят историю про рукодельницу и ленивицу, узнают, кто такой старик-годовик. В конце занятия дети «слепят» снеговика.
11 февраля, 12:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Цена билетов: 150 рублей, 7+.
Увидеть старинные самовары
В субботу, 10 февраля, жителей Самары приглашают на лекцию-беседу «Чайная Карта». Посетители смогут узнать историю появления на Руси чая и кофе, как складывалась русская «чайная церемония», какое значение она имела для семейных традиций. Также организаторы покажут старинные и современные самовары, авторские чайники и кофейники. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.
10 февраля, 12:00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).
Цена билета: школьники, студенты – 100 рублей, взрослые - 150 рублей, 12+.
Снег, каток и рок-н-ролл
В субботу, 10 февраля, в парке Дружбы состоится семейный спортивный праздник «Снег, каток и рок-н-ролл». Посетителей ждут командные игры, конкурсы и подарки, мастер-класс по фигурному катанию.
10 февраля, 17:00, парк Дружбы.
Вход свободный, 0+.
Концерт памяти Михаила Круга
В субботу, 10 февраля, пройдет концерт памяти Михаила Круга. Со сцены прозвучат его песни, а также песни других исполнителей. Также родная сестра Михаила Круга Ольга Медведева поделится воспоминаниями о музыканте. Гости смогут увидеть фото и видео из домашнего архива наследников Круга.
10 февраля, 18:00, ОДО (ул. Шостаковича, 7).
Цена билета: от 800 рублей, 12+.
День рождения Волка
В субботу, 10 февраля, театр «Город» приглашает юных самарцев на сказку о верности и настоящей дружбе «День рожденья Волка». У волка день рожденья, но у него совсем нет друзей. А какой же праздник без друзей и подарков, которые они принесут? Поэтому волк решает найти себе настоящего друга.
10 февраля, 11:00, театр «Город» (проспект Ленина, 14а, Самарская областная универсальная научная библиотека)
Цена билета: 275 рублей, 3+.
Побывать в сказках Пушкина и Андерсена
В субботу, 10 февраля, литмузей приглашает детей и их родителей в семейную мастерскую по сказкам Александра Пушкина. Посетители под руководством педагогов воплотят мир сказки о царе Салтане в художественной инсталляции.
10 февраля, 11:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Цена билета: 300 рублей, 5+.
В воскресенье, 11 февраля, в литературном музее также пройдет интерактивное занятие для детей «Играем в зимние сказки: зимние истории от известных писателей». На мероприятии можно будет узнать, где живет Мороз летом и что делали в старину, чтобы его задобрить. Маленькие гости побывают в сказках Алексея Толстого, Ганса Христиана Андерсена, Владимира Даля: вспомнят историю про рукодельницу и ленивицу, узнают, кто такой старик-годовик. В конце занятия дети «слепят» снеговика.
11 февраля, 12:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Цена билетов: 150 рублей, 7+.
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