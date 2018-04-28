Выходные в Самаре: экскурсия в Запанской, «Электрическая Россия» и Первомай
Вот и подошла к концу длинная рабочая неделя. Впереди - майские праздники, которые можно провести весело не только на природе, но и в черте города. Для этого sgpress.ru подготовил традиционный обзор события предстоящего весеннего уик-энда.
Электричество сквозь призму современного искусства
В четверг, 26 апреля, в галерее «Виктория» открылась выставка «Электрическая Россия», посвященная новым медиа в российском искусстве.
В выставке принимают участие видео-, аудио- и кинетические инсталляции и объекты из коллекции Московского музея современного искусства и Московского Мультимедиа Арт Музея и личных коллекций. Экспозиция раскроет тему электричества не только как блага цивилизации, но и инструмента сотворения новой реальности. Выставка продлится до восьмого июля этого года.
26 апреля-8 июля, галерея «Виктория» (улица Некрасовская, 2)
Цена билета: взрослый - 200 рублей, школьники, студенты, пенсионеры -100 рублей. 12+.
Этника по-самарски
В воскресенье, 29 апреля, в Самаре пройдет «Арт Этник Фест». По сообщению организаторов, всех пришедших ждут мастер-классы (танцевальные и телесные практики, хэнд-мейд, психологические тренинги), расслабляющий массаж, роспись мехенди, световое шоу, ярмарка и вечеринка с выступлениями творческих коллективов. Мастер-классы платные, запись здесь.
29 апреля, 10:00-21:00, творческий кластер Дом 77 (улица Ленинградская, 77), 1 этаж, 4 этаж (студии 415 и 419)
Вход свободный, 16+.
Пешая прогулка в Запанском
В понедельник, 30 апреля, жителям и гостям города предлагают посетить экскурсию в место, овеянное легендами и слухами, – поселок Запанской. Организаторы обещают, что в ходе экскурсии посетители услышат историю появления и развития в Самаре железной дороги, спустятся по узкой лестнице на самую труднодоступную улицу Самары - овраг Деповский, а также смогут побывать в храме Архангела Михаила. Для желающих посетить экскурсию просьба надеть удобную обувь без каблуков, а женщинам для посещения храма одеться подобающим образом и взять головные платки. Продолжительность экскурсии - 2-2,5 часа. Запись на экскурсию здесь.
30 апреля, 16:30, место встречи - возле памятника Юрию Деточкину на Комсомольской площади перед ж/д вокзалом, окончание экскурсии - там же.
Цена билета: 300 рублей, дети до 10 лет бесплатно. 6+.
День весны и труда
Во вторник, 1 мая, в Самаре развернутся праздничные мероприятия, посвященные Первомаю.
На площади Куйбышева в этот день состоится традиционное шествие. В нем примут участие представители власти, коллективы предприятий и жители всех районов Самары. Затем на площади пройдет праздничное шоу с танцующими автомобилями и автородео с каскадерами.
На второй очереди набережной (в границах улиц Маяковского и Полевой) с 12:00 до 14:30 будут организованы самые разнообразные семейные программы.
Для юных жителей и гостей города будут работать площадки технической направленности. Здесь пройдут показательные выступления автомобилистов, выставка детского технического творчества, «парад» робототехников. В небо над Волгой поднимутся воздушные змеи и свободнолетающие планеры.
Любители спорта смогут посоревноваться в ловкости на площадке «Веселых стартов», поиграть в мини-гольф и настольный футбол, принять участие в спортивной игре «Охота на лис», посетить шахматно-шашечный турнир, победить в шуточных «шапочных боях».
На Полевом спуске выступит муниципальный концертный духовой оркестр. В исполнении этого замечательного коллектива прозвучат весенние вальсы, праздничные марши, мелодии и ритмы российских и зарубежных композиторов.
1 мая, 11:00 - площадь Куйбышева, 12:00 - второй спуск набережной
Вход свободный, 0+.
Трагедия о юных влюбленных
В субботу, 28 апреля, и в воскресенье, 29 апреля, учебный театр СГИК представит спектакль-трагедию «Ромео и Джульетта» по нетленной повести Уильяма Шекспира. Эта трагически закончившаяся история любви двух юных сердец, известная всему миру, и по сей день заставляет сопереживать.
28 апреля, 18:00, 29 апреля, 15:00, учебный театр СГИК (улица Фрунзе, 138, II корпус СГИК)
Продажа билетов начинается за час до начала спектакля на входе. 12+.
Электричество сквозь призму современного искусства
В четверг, 26 апреля, в галерее «Виктория» открылась выставка «Электрическая Россия», посвященная новым медиа в российском искусстве.
В выставке принимают участие видео-, аудио- и кинетические инсталляции и объекты из коллекции Московского музея современного искусства и Московского Мультимедиа Арт Музея и личных коллекций. Экспозиция раскроет тему электричества не только как блага цивилизации, но и инструмента сотворения новой реальности. Выставка продлится до восьмого июля этого года.
26 апреля-8 июля, галерея «Виктория» (улица Некрасовская, 2)
Цена билета: взрослый - 200 рублей, школьники, студенты, пенсионеры -100 рублей. 12+.
Этника по-самарски
В воскресенье, 29 апреля, в Самаре пройдет «Арт Этник Фест». По сообщению организаторов, всех пришедших ждут мастер-классы (танцевальные и телесные практики, хэнд-мейд, психологические тренинги), расслабляющий массаж, роспись мехенди, световое шоу, ярмарка и вечеринка с выступлениями творческих коллективов. Мастер-классы платные, запись здесь.
29 апреля, 10:00-21:00, творческий кластер Дом 77 (улица Ленинградская, 77), 1 этаж, 4 этаж (студии 415 и 419)
Вход свободный, 16+.
Пешая прогулка в Запанском
В понедельник, 30 апреля, жителям и гостям города предлагают посетить экскурсию в место, овеянное легендами и слухами, – поселок Запанской. Организаторы обещают, что в ходе экскурсии посетители услышат историю появления и развития в Самаре железной дороги, спустятся по узкой лестнице на самую труднодоступную улицу Самары - овраг Деповский, а также смогут побывать в храме Архангела Михаила. Для желающих посетить экскурсию просьба надеть удобную обувь без каблуков, а женщинам для посещения храма одеться подобающим образом и взять головные платки. Продолжительность экскурсии - 2-2,5 часа. Запись на экскурсию здесь.
30 апреля, 16:30, место встречи - возле памятника Юрию Деточкину на Комсомольской площади перед ж/д вокзалом, окончание экскурсии - там же.
Цена билета: 300 рублей, дети до 10 лет бесплатно. 6+.
День весны и труда
Во вторник, 1 мая, в Самаре развернутся праздничные мероприятия, посвященные Первомаю.
На площади Куйбышева в этот день состоится традиционное шествие. В нем примут участие представители власти, коллективы предприятий и жители всех районов Самары. Затем на площади пройдет праздничное шоу с танцующими автомобилями и автородео с каскадерами.
На второй очереди набережной (в границах улиц Маяковского и Полевой) с 12:00 до 14:30 будут организованы самые разнообразные семейные программы.
Для юных жителей и гостей города будут работать площадки технической направленности. Здесь пройдут показательные выступления автомобилистов, выставка детского технического творчества, «парад» робототехников. В небо над Волгой поднимутся воздушные змеи и свободнолетающие планеры.
Любители спорта смогут посоревноваться в ловкости на площадке «Веселых стартов», поиграть в мини-гольф и настольный футбол, принять участие в спортивной игре «Охота на лис», посетить шахматно-шашечный турнир, победить в шуточных «шапочных боях».
На Полевом спуске выступит муниципальный концертный духовой оркестр. В исполнении этого замечательного коллектива прозвучат весенние вальсы, праздничные марши, мелодии и ритмы российских и зарубежных композиторов.
1 мая, 11:00 - площадь Куйбышева, 12:00 - второй спуск набережной
Вход свободный, 0+.
Трагедия о юных влюбленных
В субботу, 28 апреля, и в воскресенье, 29 апреля, учебный театр СГИК представит спектакль-трагедию «Ромео и Джульетта» по нетленной повести Уильяма Шекспира. Эта трагически закончившаяся история любви двух юных сердец, известная всему миру, и по сей день заставляет сопереживать.
28 апреля, 18:00, 29 апреля, 15:00, учебный театр СГИК (улица Фрунзе, 138, II корпус СГИК)
Продажа билетов начинается за час до начала спектакля на входе. 12+.
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