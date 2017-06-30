Выходные в Самаре: едем на «Грушу», подпеваем любимым хитам группы «Кино» и наслаждаемся балетом
Наконец вступает в свои права лето, и многие из нас спешат разнообразить свой досуг различными мероприятиями. Какими - узнаете, прочитав наш традиционный обзор.
Праздник музыки
В субботу, 1 июля, в баре «Boathouse» пройдет фестиваль независимой музыки «Индиривер».
Для гостей выступят самарские музыканты PAHSA, INTERGVLVCTIC, Mailo, Frankly Speakers, THE SOUND MACHINE, Fullstack, subway porno и специальный гость из Ульяновска - Рокотека «ОРБИТА». Также на площадке будут работать фудкорт-зона, гаражная распродажа, игротека, чилл-зона и фотосушка.
1 июля, бар «Boathouse» ( Ульяновский спуск, 41)
Стоимость билетов: предпродажа-200 рублей, в день мероприятия-300 рублей, гости до 12 лет-бесплатно. 6+.
Фестиваль бардовской песни
В пятницу, 29 июня, на Мастрюковских озерах откроется 44-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В течение четырех дней на нескольких сценах будут проходить выступления бардов, известных артистов, шоуменов, творческие встречи, спектакли. На Грушинской поляне будут работать три основные эстрады, футбольное поле, лесная площадка, спорт-центр, детская игровая площадка.
Кульминацией фестиваля станет концерт на Гитаре. Отметим, что вся актуальная и обновляемая в режиме реального времени программа концертных площадок фестивальной поляны находится на сайте: www.fest-time.ru. Расписание электричек на Грушинский фестиваль можно посмотреть здесь.
29 июня-2 июля, Самара, Мастрюковские озера, 135 км (платформа имени Валерия Грушина)
Вход бесплатный, 0+.
Отмечаем праздник урожая
В субботу, 1 июля, в парке Гагарина пройдет XXIX областной татарский праздник «Сабантуй». Это древний земледельческий праздник, знаменующий окончание полевых работ и надежды хлеборобов на добрый урожай. Концертные и игровые площадки начнут работать с 10:00. С концертной программой выступит вокальный ансамбль школы «Яктылык», а в 10:30 начнутся состязания по татарской национальной борьбе «керэш».На 11:00 намечено официальное открытие праздника на главной сцене, где будет поднят флаг Сабантуя.
1 июля, парк Гагарина ( Московское шоссе/22 Партсъезда/Стара-Загора /Советской Армии)
Начало праздника в 10:00. Вход свободный, 0+.
Флешмоб невест
В воскресенье, 2 июля, в нашем городе пройдет марафон «Я-невеста». В 12:45 в районе станции метро «Спортивная» девушки в свадебных платьях на метро доедут до фонтанов на улице Осипенко, где устроят танцевальный флэшмоб и фотосессию. После этого «невесты» отправятся на трамвае на улицу Ленинградскую, где состоится забег за женихом, и в конце отправятся в парк Гагарина.
Марафон завершится вечерней программой в одном из самарских клубов. На протяжении всего забега невест будут сопровождать фотографы и видеооператоры.
2 июля, 12:45, станция метро «Спортивная»
Записаться на участие можно по телефону 252-41- 04. 16+.
Симфоническое рок-шоу к юбилею Виктора Цоя
В воскресенье, 2 июля, в баре «Houston» состоится симфоническое рок-шоу «Легенда 55», где прозвучат 20 лучших хитов одной из самых популярных советских рок-групп - группе «Кино». По сообщению организаторов мероприятия, этот проект подготовлен специально к юбилею лидера группы Виктора Цоя. Исполнят любимые многими песни рок-группа «Sолнечные дни».
2 июля, 19:00, бар «Houston» (улица Красноармейская, 1к1)
Цена билета: 500 рублей, 12+.
Вечер одноактных балетов
В воскресенье, 2 июля, в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет вечер одноактных балетов «Шопениана» и «Танго, танго, танго…».
«Шопениана» - это прекрасно поставленный спектакль, комбинационно очень интересный и выдержанный в красивом стиле позапрошлого века. Балет воскрешает образный строй музыкальных спектаклей 30-х - 40-х годов XIX века с их романтичностью, причудливым смешением реальности и фантастики. Балет «Танго...
Танго... Танго…» на музыку Астора Пьяццоллы – одна из самых оригинальных премьер 81-го сезона. Танго Пьяццоллы – целый мир красоты, любви, отчаяния, одиночества и ярких страстей. Танцевальное действо поддержано участием
замечательных музыкантов - лауреата международного конкурса инструментального ансамбля «Астория».
2 июля, 18:30, Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)
Цена билета: 150-1200 рублей, 16+.
Праздник музыки
В субботу, 1 июля, в баре «Boathouse» пройдет фестиваль независимой музыки «Индиривер».
Для гостей выступят самарские музыканты PAHSA, INTERGVLVCTIC, Mailo, Frankly Speakers, THE SOUND MACHINE, Fullstack, subway porno и специальный гость из Ульяновска - Рокотека «ОРБИТА». Также на площадке будут работать фудкорт-зона, гаражная распродажа, игротека, чилл-зона и фотосушка.
1 июля, бар «Boathouse» ( Ульяновский спуск, 41)
Стоимость билетов: предпродажа-200 рублей, в день мероприятия-300 рублей, гости до 12 лет-бесплатно. 6+.
Фестиваль бардовской песни
В пятницу, 29 июня, на Мастрюковских озерах откроется 44-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В течение четырех дней на нескольких сценах будут проходить выступления бардов, известных артистов, шоуменов, творческие встречи, спектакли. На Грушинской поляне будут работать три основные эстрады, футбольное поле, лесная площадка, спорт-центр, детская игровая площадка.
Кульминацией фестиваля станет концерт на Гитаре. Отметим, что вся актуальная и обновляемая в режиме реального времени программа концертных площадок фестивальной поляны находится на сайте: www.fest-time.ru. Расписание электричек на Грушинский фестиваль можно посмотреть здесь.
29 июня-2 июля, Самара, Мастрюковские озера, 135 км (платформа имени Валерия Грушина)
Вход бесплатный, 0+.
Отмечаем праздник урожая
В субботу, 1 июля, в парке Гагарина пройдет XXIX областной татарский праздник «Сабантуй». Это древний земледельческий праздник, знаменующий окончание полевых работ и надежды хлеборобов на добрый урожай. Концертные и игровые площадки начнут работать с 10:00. С концертной программой выступит вокальный ансамбль школы «Яктылык», а в 10:30 начнутся состязания по татарской национальной борьбе «керэш».На 11:00 намечено официальное открытие праздника на главной сцене, где будет поднят флаг Сабантуя.
1 июля, парк Гагарина ( Московское шоссе/22 Партсъезда/Стара-Загора /Советской Армии)
Начало праздника в 10:00. Вход свободный, 0+.
Флешмоб невест
В воскресенье, 2 июля, в нашем городе пройдет марафон «Я-невеста». В 12:45 в районе станции метро «Спортивная» девушки в свадебных платьях на метро доедут до фонтанов на улице Осипенко, где устроят танцевальный флэшмоб и фотосессию. После этого «невесты» отправятся на трамвае на улицу Ленинградскую, где состоится забег за женихом, и в конце отправятся в парк Гагарина.
Марафон завершится вечерней программой в одном из самарских клубов. На протяжении всего забега невест будут сопровождать фотографы и видеооператоры.
2 июля, 12:45, станция метро «Спортивная»
Записаться на участие можно по телефону 252-41- 04. 16+.
Симфоническое рок-шоу к юбилею Виктора Цоя
В воскресенье, 2 июля, в баре «Houston» состоится симфоническое рок-шоу «Легенда 55», где прозвучат 20 лучших хитов одной из самых популярных советских рок-групп - группе «Кино». По сообщению организаторов мероприятия, этот проект подготовлен специально к юбилею лидера группы Виктора Цоя. Исполнят любимые многими песни рок-группа «Sолнечные дни».
2 июля, 19:00, бар «Houston» (улица Красноармейская, 1к1)
Цена билета: 500 рублей, 12+.
Вечер одноактных балетов
В воскресенье, 2 июля, в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет вечер одноактных балетов «Шопениана» и «Танго, танго, танго…».
«Шопениана» - это прекрасно поставленный спектакль, комбинационно очень интересный и выдержанный в красивом стиле позапрошлого века. Балет воскрешает образный строй музыкальных спектаклей 30-х - 40-х годов XIX века с их романтичностью, причудливым смешением реальности и фантастики. Балет «Танго...
Танго... Танго…» на музыку Астора Пьяццоллы – одна из самых оригинальных премьер 81-го сезона. Танго Пьяццоллы – целый мир красоты, любви, отчаяния, одиночества и ярких страстей. Танцевальное действо поддержано участием
замечательных музыкантов - лауреата международного конкурса инструментального ансамбля «Астория».
2 июля, 18:30, Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)
Цена билета: 150-1200 рублей, 16+.
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