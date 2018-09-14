Выходные в Самаре: Зомб и рок-группа «АнимациЯ»

16 сентября, 19:00, ДК «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106г).

Цена билета: VIP- 1500 рублей, танцпол – 800 рублей, 16+.







В субботу, 15 сентября, в наш город приедет один из самых известных российских исполнителей хип-хопа – Зомб. Сейчас артист находится на пике популярности и выпускает альбом за альбомом.15 сентября, 1:30, КРК «Метелица-С» (улица Революционная, 146).Цена билета: мужской - 500 рублей, женский - 300 рублей, 18+.В воскресенье, 16 сентября, в парке Гагарина пройдет ярмарка танцев. Она объединит 11 школ, которые представят самые различные танцы - от уличных до парных. Планируется провести более 50 мастер-классов. В конце мероприятия пройдет гала-концерт, на котором участники представят свои самые лучшие номера.16 сентября, 15:00, парк Гагарина.Вход свободный, 0+.В воскресенье, 16 сентября, в парке Молодежный пройдет праздник бега. Взрослые участники пробегут более трех километров, дети – 800 метров. Все спортсмены получат сладкие призы.16 сентября, 10:00, парк Молодежный.Вход свободный, 4+.В воскресенье, 16 сентября, в Самаре выступит Станислав Дробышевский – кандидат биологических наук, научный редактор портала «Антропогенез.руе». В музее Алабина он проведет лекцию на тему «Рай на Земле». Специалист расскажет о том, как предки человека начали переселяться из Африки на другие континенты, с какими сложностями столкнулись и как это повлияло на облик современных жителей планеты.16 сентября, 16:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).Цена билета: 500 рублей; студенческий, пенсионный – 300 рублей; детский– 150 рублей, 12+.В воскресенье, 16 сентября, в Самаре состоится традиционный большой осенний концерт российской рок-группы «АнимациЯ». Артисты приедут со специальной программой #ялюблюсвоюродинувродебы. Некоторые песни предстанут в новой аранжировке. Также исполнят лучшие хиты.