Выходные в Самаре: Зомб и рок-группа «АнимациЯ»
Пока в городе хорошая погода, рекомендуем ловить теплые деньки и заодно провести выходные с пользой. Самое интересное – в традиционном гиде предстоящих событий от sgpress.ru.
Концерт Зомба
В субботу, 15 сентября, в наш город приедет один из самых известных российских исполнителей хип-хопа – Зомб. Сейчас артист находится на пике популярности и выпускает альбом за альбомом.
15 сентября, 1:30, КРК «Метелица-С» (улица Революционная, 146).
Цена билета: мужской - 500 рублей, женский - 300 рублей, 18+.
Ярмарка танцев
В воскресенье, 16 сентября, в парке Гагарина пройдет ярмарка танцев. Она объединит 11 школ, которые представят самые различные танцы - от уличных до парных. Планируется провести более 50 мастер-классов. В конце мероприятия пройдет гала-концерт, на котором участники представят свои самые лучшие номера.
16 сентября, 15:00, парк Гагарина.
Вход свободный, 0+.
Праздник бега
В воскресенье, 16 сентября, в парке Молодежный пройдет праздник бега. Взрослые участники пробегут более трех километров, дети – 800 метров. Все спортсмены получат сладкие призы.
16 сентября, 10:00, парк Молодежный.
Вход свободный, 4+.
Лекция по антропогенезу
В воскресенье, 16 сентября, в Самаре выступит Станислав Дробышевский – кандидат биологических наук, научный редактор портала «Антропогенез.руе». В музее Алабина он проведет лекцию на тему «Рай на Земле». Специалист расскажет о том, как предки человека начали переселяться из Африки на другие континенты, с какими сложностями столкнулись и как это повлияло на облик современных жителей планеты.
16 сентября, 16:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).
Цена билета: 500 рублей; студенческий, пенсионный – 300 рублей; детский– 150 рублей, 12+.
Концерт «Анимации»
В воскресенье, 16 сентября, в Самаре состоится традиционный большой осенний концерт российской рок-группы «АнимациЯ». Артисты приедут со специальной программой #ялюблюсвоюродинувродебы. Некоторые песни предстанут в новой аранжировке. Также исполнят лучшие хиты.
16 сентября, 19:00, ДК «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106г).
Цена билета: VIP- 1500 рублей, танцпол – 800 рублей, 16+.
Концерт Зомба
В субботу, 15 сентября, в наш город приедет один из самых известных российских исполнителей хип-хопа – Зомб. Сейчас артист находится на пике популярности и выпускает альбом за альбомом.
15 сентября, 1:30, КРК «Метелица-С» (улица Революционная, 146).
Цена билета: мужской - 500 рублей, женский - 300 рублей, 18+.
Ярмарка танцев
В воскресенье, 16 сентября, в парке Гагарина пройдет ярмарка танцев. Она объединит 11 школ, которые представят самые различные танцы - от уличных до парных. Планируется провести более 50 мастер-классов. В конце мероприятия пройдет гала-концерт, на котором участники представят свои самые лучшие номера.
16 сентября, 15:00, парк Гагарина.
Вход свободный, 0+.
Праздник бега
В воскресенье, 16 сентября, в парке Молодежный пройдет праздник бега. Взрослые участники пробегут более трех километров, дети – 800 метров. Все спортсмены получат сладкие призы.
16 сентября, 10:00, парк Молодежный.
Вход свободный, 4+.
Лекция по антропогенезу
В воскресенье, 16 сентября, в Самаре выступит Станислав Дробышевский – кандидат биологических наук, научный редактор портала «Антропогенез.руе». В музее Алабина он проведет лекцию на тему «Рай на Земле». Специалист расскажет о том, как предки человека начали переселяться из Африки на другие континенты, с какими сложностями столкнулись и как это повлияло на облик современных жителей планеты.
16 сентября, 16:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).
Цена билета: 500 рублей; студенческий, пенсионный – 300 рублей; детский– 150 рублей, 12+.
Концерт «Анимации»
В воскресенье, 16 сентября, в Самаре состоится традиционный большой осенний концерт российской рок-группы «АнимациЯ». Артисты приедут со специальной программой #ялюблюсвоюродинувродебы. Некоторые песни предстанут в новой аранжировке. Также исполнят лучшие хиты.
16 сентября, 19:00, ДК «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106г).
Цена билета: VIP- 1500 рублей, танцпол – 800 рублей, 16+.
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