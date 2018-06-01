Выходные в Самаре: «ВолгаФест» и французская музыка
На носу первые летние выходные, поэтому пора строить планы на предстоящий уик-энд. Все интересные мероприятия выходных - в традиционном обзоре от sgpress.ru.
«ВолгаФест»
В субботу и воскресенье, 2 и 3 июня, в Самаре пройдет «ВолгаФест». В нынешнем году фестиваль посвящен теме будущего и приглашает гостей переместиться из 2018-го сразу в 2081 год. Территория праздника будет разделена на три большие зоны: «Объект №0», «Волг-конг» и «ПалеоПляж».
Гостей «ВолгаФеста» ждут спортивная площадка, регата от федерации парусного спорта, шоу воздушных змеев, выступление музыкантов. Также посетители смогут увидеть инсталляцию из зеркал, проект «Качель» и гигантский картонный маяк «Фара-Фара» высотой в несколько этажей. В Самару специально для участия в фестивале приедет известный во всем мире граффити-художник Миша Most. Он будет расписывать монумент в режиме реального времени.
В конце фестиваля зрители увидят спектакль Les bivouaqueurs всемирно известного театра Generik Vapeur из Франции. Подробную программу можно прочитать здесь.
2 и 3 июня, 2-я очередь набережной.
Вход свободный, 0+.
Вечер французской музыки
В субботу, 2 июня, Музей модерна приглашает жителей на концерт «Три птицы». В программе вечера французской музыки и поэзии - вокальные циклы Мориса Равеля, стихотворения Аполлинера и Пруста. Исполнители: Юлия Маркова (меццо-сопрано), Александра Дятлова (фортепиано). Стихи читают победители конкурса Франкофонии Александра Прокаева, Юлия Иванова, Ксения Полозова.
2 июня, 17:00, Музей Модерна (ул. Фрунзе, 159).
Цена билета: 200 рублей, 12+.
Детская сказка
В субботу, 2 июня, в театре «Лукоморье» пройдет спектакль по мотивам русских сказок «Сказка про Емелю».
2 июня, 11:00, театр кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская/ул. Рабочая, д.160).
Цена билета: 300 рублей, 4+.
«Мама рядом»
В субботу, 2 июня, в ТК «Амбар» пройдет праздник «Мама рядом». Будут работать фотозоны, аниматоры, игровые зоны. Также организаторы обещают бесплатный шопинг-тур со стилистом для всех.
2 июня, 11:00, ТК «Амбар», зона фуд-корт (Южное шоссе, 5).
Вход свободный, 0+.
Семейный праздник
В воскресенье, 3 июня, возле главной сцены в парке Юрия Гагарина пройдет большой семейный праздник автомобилей. В программе веселые конкурсы и подарки, фотозона, мастер-класс по изготовлению воздушных змеев, детский танцевальный класс от забавных миньонов.
3 июня, 10:00, парк Гагарина.
Вход свободный, 0+.
«ВолгаФест»
В субботу и воскресенье, 2 и 3 июня, в Самаре пройдет «ВолгаФест». В нынешнем году фестиваль посвящен теме будущего и приглашает гостей переместиться из 2018-го сразу в 2081 год. Территория праздника будет разделена на три большие зоны: «Объект №0», «Волг-конг» и «ПалеоПляж».
Гостей «ВолгаФеста» ждут спортивная площадка, регата от федерации парусного спорта, шоу воздушных змеев, выступление музыкантов. Также посетители смогут увидеть инсталляцию из зеркал, проект «Качель» и гигантский картонный маяк «Фара-Фара» высотой в несколько этажей. В Самару специально для участия в фестивале приедет известный во всем мире граффити-художник Миша Most. Он будет расписывать монумент в режиме реального времени.
В конце фестиваля зрители увидят спектакль Les bivouaqueurs всемирно известного театра Generik Vapeur из Франции. Подробную программу можно прочитать здесь.
2 и 3 июня, 2-я очередь набережной.
Вход свободный, 0+.
Вечер французской музыки
В субботу, 2 июня, Музей модерна приглашает жителей на концерт «Три птицы». В программе вечера французской музыки и поэзии - вокальные циклы Мориса Равеля, стихотворения Аполлинера и Пруста. Исполнители: Юлия Маркова (меццо-сопрано), Александра Дятлова (фортепиано). Стихи читают победители конкурса Франкофонии Александра Прокаева, Юлия Иванова, Ксения Полозова.
2 июня, 17:00, Музей Модерна (ул. Фрунзе, 159).
Цена билета: 200 рублей, 12+.
Детская сказка
В субботу, 2 июня, в театре «Лукоморье» пройдет спектакль по мотивам русских сказок «Сказка про Емелю».
2 июня, 11:00, театр кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская/ул. Рабочая, д.160).
Цена билета: 300 рублей, 4+.
«Мама рядом»
В субботу, 2 июня, в ТК «Амбар» пройдет праздник «Мама рядом». Будут работать фотозоны, аниматоры, игровые зоны. Также организаторы обещают бесплатный шопинг-тур со стилистом для всех.
2 июня, 11:00, ТК «Амбар», зона фуд-корт (Южное шоссе, 5).
Вход свободный, 0+.
Семейный праздник
В воскресенье, 3 июня, возле главной сцены в парке Юрия Гагарина пройдет большой семейный праздник автомобилей. В программе веселые конкурсы и подарки, фотозона, мастер-класс по изготовлению воздушных змеев, детский танцевальный класс от забавных миньонов.
3 июня, 10:00, парк Гагарина.
Вход свободный, 0+.
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