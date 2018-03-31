Выходные в Самаре: «Розовое вино» с Федуком, игры в геологов, премьера в драмтеатре

В субботу, 31 марта, в Детской картинной галерее пройдет семейный день «Встречаем весну». В 11:00 и 14:00 жителей приглашают на бесплатные экскурсии по музею. В 12:00 для детей пройдут лекция «Сундучок с куклами» и мастер-класс «Зайчик на пальчик», а в 15:00 для юных самарцев от 9 лет прочитают лекцию «Традиции празднования Пасхи» и проведут мастер-класс «Кукла Пасха». Нужна запись по телефону 332-43-98.31 марта, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).Цена входного билета в музей: дошкольники - бесплатно, школьники - 70 рублей, взрослые - 100 рублей. Экскурсия проводится бесплатно.Цена лекции «Сундучок с куклами» и мастер-класса - 150 рублей, 6+; цена лекции «Традиции празднования Пасхи» и мастер-класса - 250 рублей, 9+.В субботу, 31 марта, в музее Алабина пройдёт музейный семейный геологический праздник «Юные геологи». В программе праздника: интерактивные задания, на которых каждый сможет на время стать учёным-геологом и изучить минеральные богатства Самарского края, увлекательные игры, викторины, мастер-классы. После выполнения всех заданий участники получат дипломы «Юного геолога» и памятные сувениры.31 марта, 12:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).Цена билета: игровой – 250 рублей, билет сопровождения – 100 рублей, 0+.В субботу и воскресенье, 31 марта и 1 апреля, Самарский драмтеатр представит премьерный спектакль «Старый дом». Зрители увидят человеческие чувства, изъяны, достоинства и неприкрытую правду советской жизни. Здесь подслушивают под дверью и подглядывают в дверной замок. Здесь громко говорят о нравственности и шепчутся о страстях. И все же «старый дом» - это символ неугасаемого стремления к счастью, «дому», где всегда можно мечтать о несбыточном.31 марта, 18:00; 1 апреля, 13:00, 18:00, Самарский академический театр драмы имени М. Горького (площадь Чапаева, 1).Цена билета: от 200 рублей, 16+.В субботу и воскресенье, 31 марта и 1 апреля, театр «Лукоморье» приглашает маленьких самарцев на спектакль «Яйцо». Сюжет довольно прост, как некая притча: только добром и любовью можно вырастить что-то хорошее. Необходимо забронировать билеты по телефону 340-21-16.31 марта и 1 апреля, 11:00, 13:00, Самарский театр кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская, 160).Цена билета: 300 рублей, 6+.В воскресенье, 1 апреля, в Самару с концертом приедет один из авторов хита этой осени «Розовое вино» - Федук. За плечами музыканта пять альбомов, среди которых и крайний «ФРИ», хорошо оцененный молодежью.1 апреля, 19:00, клуб «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106г).Цена билета: от 1300 рублей, 12+.