Выходные в Самаре: «Ночь музеев», фестиваль рока и концерт в кирхе
Впереди два солнечных и тёплых выходных дня, а это значит, что настала пора строить планы на предстоящий уик-энд. В этом поможет традиционный обзор самых интересных развлечений от sgpress.ru.
«Ночь музеев»
В субботу, 19 мая, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». На этот раз тема - «Шедевры запасников».
В музее Алабина гости смогут не только осмотреть основную экспозицию, но и побывать на одной из трех экскурсий на крыше музея. Нужна запись по телефону 333-64-23.
19 мая, экскурсия на крыше - 18.00, 19.00, 20.00, музей Алабина (ул. Ленинская, 142).
Цена билета: 100 рублей, 12+.
В доме-музее Ленина на базе выставки «Жила-была сказка» будет организована встреча-ревалоризация. Участники будут искать загаданные предметы в экспозиции, угадывать элементы костюма, выполнять интерактивные задания, вспоминать русские сказки и их героев.
19 мая, с 18:00 до 21:00, дом-музей Ленина (ул. Ленинская, 135).
Вход свободный, 12+.
В доме-музее Фрунзе в субботу покажут документальное кино об известном революционере, проведут экскурсии и предоставят возможность сфотографироваться в обстановке времен Гражданской войны и расшифровать послание, переданное азбукой Морзе.
19 мая, 14:00, дом-музей Фрунзе (ул. Фрунзе, 159).
Цена билета: 150 рублей, льготный - 100 рублей, 6+.
В Литмузее днем стартует «Неночь музеев» для юных гостей и их родителей. Посетителей приглашают окунуться в атмосферу «Волшебника Изумрудного города». А вечером можно будет посмотреть основную экспозицию о жизни и творчестве Алексея Толстого, а также понаблюдать за «Метаморфозами» - проектом, посвященным жизни усадьбы в городском пространстве.
19 мая, программа для детей - с 15:00 до 18:00, Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 155).
Цена семейного билета (не более двух взрослых + двое детей) – 500 рублей. Дополнительный билет для взрослого (кроме мамы-папы) – 150 рублей. Дополнительный билет для ребенка – 250 рублей, 3+.
19 мая, программа для взрослых - с 19:00 до 23:00, Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 155).
Цена билета: 250 рублей, 16+.
Детская картинная галерея приглашает маленьких самарцев на выставку-путешествие по мотивам «Маленького принца». Для любителей и ценителей народных ремёсел будут проводиться мастер-классы по резьбе по дереву, городецкой росписи, кубовой набойке. Основная выставка «Художник в городе», на которой представлены самарские пейзажи, будет работать бесплатно.
19 мая, с 12:00 до 20:00, музей «Детская картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139).
Цена билета: 100 рублей, 6+.
Полную программу «Ночи музеев» можно посмотреть здесь.
Фестиваль рока
В субботу, 19 мая, в парке Гагарина пройдет фестиваль MAXI ROCK-2018. Лучшие группы города, тонны звука и света накроют Самару настоящей рок-волной. Хедлайнер фестиваля -группа LORI! LORI! из Москвы.
19 мая, 14:00, парк Гагарина.
Вход свободный, 16+.
Фестиваль театрального карнавала
В субботу, 19 мая, в парке Молодежный состоится первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС». В нем примут участие негосударственные театры города. На главной сцене они покажут постановки, которые оценит жюри. Жителей города ждут яркое карнавальное шествие, алтарь искусства, одновременная работа нескольких площадок.
19 мая, парк Молодежный.
Вход свободный, 0+.
Создать поделки
В субботу, 19 мая, в Музее модерна откроется однодневная мастерская от музея «Зеленка». Ребята вместе с родителями смогут создать небывалых существ из картона, цветного скотча и красок.
19 мая, 16:00, Музей модерна (Красноармейская, 15).
Цена билета: 250 рублей, 4+.
Органный концерт в Кирхе
В воскресенье, 20 мая, в зале самарской кирхи состоится концерт, посвящённый 15-летию органа. В программе прозвучат сочинения Д. Букстехуде, И. Вальтера, И. Баха, Д. Бедара.
20 мая, 16:00, Евангелическо-лютеранская церковь святого Георга (кирха) (Куйбышева, 115).
Вход свободный, 0+.
«Ночь музеев»
В субботу, 19 мая, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». На этот раз тема - «Шедевры запасников».
В музее Алабина гости смогут не только осмотреть основную экспозицию, но и побывать на одной из трех экскурсий на крыше музея. Нужна запись по телефону 333-64-23.
19 мая, экскурсия на крыше - 18.00, 19.00, 20.00, музей Алабина (ул. Ленинская, 142).
Цена билета: 100 рублей, 12+.
В доме-музее Ленина на базе выставки «Жила-была сказка» будет организована встреча-ревалоризация. Участники будут искать загаданные предметы в экспозиции, угадывать элементы костюма, выполнять интерактивные задания, вспоминать русские сказки и их героев.
19 мая, с 18:00 до 21:00, дом-музей Ленина (ул. Ленинская, 135).
Вход свободный, 12+.
В доме-музее Фрунзе в субботу покажут документальное кино об известном революционере, проведут экскурсии и предоставят возможность сфотографироваться в обстановке времен Гражданской войны и расшифровать послание, переданное азбукой Морзе.
19 мая, 14:00, дом-музей Фрунзе (ул. Фрунзе, 159).
Цена билета: 150 рублей, льготный - 100 рублей, 6+.
В Литмузее днем стартует «Неночь музеев» для юных гостей и их родителей. Посетителей приглашают окунуться в атмосферу «Волшебника Изумрудного города». А вечером можно будет посмотреть основную экспозицию о жизни и творчестве Алексея Толстого, а также понаблюдать за «Метаморфозами» - проектом, посвященным жизни усадьбы в городском пространстве.
19 мая, программа для детей - с 15:00 до 18:00, Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 155).
Цена семейного билета (не более двух взрослых + двое детей) – 500 рублей. Дополнительный билет для взрослого (кроме мамы-папы) – 150 рублей. Дополнительный билет для ребенка – 250 рублей, 3+.
19 мая, программа для взрослых - с 19:00 до 23:00, Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 155).
Цена билета: 250 рублей, 16+.
Детская картинная галерея приглашает маленьких самарцев на выставку-путешествие по мотивам «Маленького принца». Для любителей и ценителей народных ремёсел будут проводиться мастер-классы по резьбе по дереву, городецкой росписи, кубовой набойке. Основная выставка «Художник в городе», на которой представлены самарские пейзажи, будет работать бесплатно.
19 мая, с 12:00 до 20:00, музей «Детская картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139).
Цена билета: 100 рублей, 6+.
Полную программу «Ночи музеев» можно посмотреть здесь.
Фестиваль рока
В субботу, 19 мая, в парке Гагарина пройдет фестиваль MAXI ROCK-2018. Лучшие группы города, тонны звука и света накроют Самару настоящей рок-волной. Хедлайнер фестиваля -группа LORI! LORI! из Москвы.
19 мая, 14:00, парк Гагарина.
Вход свободный, 16+.
Фестиваль театрального карнавала
В субботу, 19 мая, в парке Молодежный состоится первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС». В нем примут участие негосударственные театры города. На главной сцене они покажут постановки, которые оценит жюри. Жителей города ждут яркое карнавальное шествие, алтарь искусства, одновременная работа нескольких площадок.
19 мая, парк Молодежный.
Вход свободный, 0+.
Создать поделки
В субботу, 19 мая, в Музее модерна откроется однодневная мастерская от музея «Зеленка». Ребята вместе с родителями смогут создать небывалых существ из картона, цветного скотча и красок.
19 мая, 16:00, Музей модерна (Красноармейская, 15).
Цена билета: 250 рублей, 4+.
Органный концерт в Кирхе
В воскресенье, 20 мая, в зале самарской кирхи состоится концерт, посвящённый 15-летию органа. В программе прозвучат сочинения Д. Букстехуде, И. Вальтера, И. Баха, Д. Бедара.
20 мая, 16:00, Евангелическо-лютеранская церковь святого Георга (кирха) (Куйбышева, 115).
Вход свободный, 0+.
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