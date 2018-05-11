Выходные в Самаре: Кубок ЧМ-2018, водные фонарики, волшебные шары и «Военное детство»
Плохая новость: закончились майские праздники. Хорошая новость: впереди двухдневный уик-энд. Если вы уже насладились поездками на природу, советуем обратить внимание на наш традиционный обзор самых интересных событий предстоящих выходных.
Музыкальная сказка для детей
В субботу, 12 мая, театр «Город» покажет детский спектакль «По зеленым волнам океана». Самые юные зрители, пройдя вместе с героями сказки через все
испытания и опасности, узнают, на что способно доброе сердце и какие чудеса можно совершить, если верить в себя и в настоящую дружбу.
12 мая, 11:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а)
Цена билета:275 рублей, 0+.
KFC BATTLE FEST
В субботу, 12 мая, в ТРК «Космопорт» состоится фестиваль спорта и музыки KFC BATTLE FEST. Всех пришедших ждут чемпионат KFC по футболу, стритболу и воркауту, автограф-сессии от блогеров, выступления представителей уличной культуры города, фотозоны и многое другое.
Хедлайнером фестиваля станет популярный певец Егор Крид.
12 мая, 14:00, ТРК «Космопорт» (улица Дыбенко, 30)
Вход свободный, 0+.
Качаем под Лешу Свик
В субботу, 12 мая, в нашем городе выступит Леша Свик - один из молодых популярных рэп-исполнителей. Музыкант исполнит для самарской публики полюбившиеся и заводные треки.
12 мая, КРК «Метелица-С» (улица Революционная, 146)
Цента билета: девушки-бесплатно, мужчины-500 рублей, 16+.
Загадываем желания с помощью фонариков и шаров
В эти выходные в Самаре пройдут сразу несколько фестивалей водных фонариков, красок и волшебных шаров.
В пятницу, 11 мая, и в субботу, 12 мая, в сквере «Дубовый колок» (около домов 209, 235, 239 на улице Стара-Загоре) пройдет фестиваль водных фонариков. Все желающие смогут загадать свои желания и пустить по воде сотни фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Для всех пришедших будет подготовлена шоу-программа - огненно-пиротехническое представление и выступление известных скрипачей и саксофонистов города.
В субботу, 12 мая, и в воскресенье, 13 мая, на парковке возле ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106) пройдет фестиваль красок. По сообщению организаторов, каждый час по команде ведущего будут происходить красочные залпы. На сцене выступят самарские кавер-группы, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.
Еще один необычный фестиваль волшебных шаров впервые состоится в воскресенье, 13 мая, на площадке возле ТЦ «Мост»
После заката сотни шаров, которые предварительно раздадут гостям, в один миг засияют разноцветными огоньками. По желанию их можно будет оставить себе.
Фестиваль водных фонариков:
11-12 мая, 21:00, сквер «Дубовый колок» (около домов 209, 235, 239 на улице Стара-Загоре)
Вход свободный, 0+.
Фестиваль красок:
12-13 мая, 14:00, парковка возле ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106)
Вход свободный. 0+.
Фестиваль волшебных шаров:
13 мая, 21:00, парковка возле ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106)
Вход свободный. 0+.
Кубок ЧМ-2018 в Самаре
В воскресенье, 13 мая, наш город ждет знаменательное события, а именно - приезд Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
С воскресенья, 13 мая, по понедельник,14 мая, Кубок будет выставлен на площади Куйбышева в специальном шатре, где увидеть его собственными глазами и сделать памятную фотографию сможет любой желающий. Для всех гостей мероприятия также будет подготовлена развлекательная программа.
13-14 мая, площадь Куйбышева, 11:30 - церемония приветствия
Вход свободный, 0+.
Узнаем о военном детстве
В воскресенье, 13 мая, Самарский литературный музей приглашает посетить игру-квест для детей школьного возраста «Их военное детство». Она позволит прикоснуться к мирусвоих сверстников далеких военных лет.
Ребята, пришедшие на занятие, узнают, из чего делались чернила, из чего пекли хлеб и заваривали чай. После этого посетители музея приготовят чай по рецепту военного времени, сделают модели военных самолетов и поиграют в партизан-разведчиков.
13 мая, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена билета: 100 рублей, 8+.
Музыкальная сказка для детей
В субботу, 12 мая, театр «Город» покажет детский спектакль «По зеленым волнам океана». Самые юные зрители, пройдя вместе с героями сказки через все
испытания и опасности, узнают, на что способно доброе сердце и какие чудеса можно совершить, если верить в себя и в настоящую дружбу.
12 мая, 11:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а)
Цена билета:275 рублей, 0+.
KFC BATTLE FEST
В субботу, 12 мая, в ТРК «Космопорт» состоится фестиваль спорта и музыки KFC BATTLE FEST. Всех пришедших ждут чемпионат KFC по футболу, стритболу и воркауту, автограф-сессии от блогеров, выступления представителей уличной культуры города, фотозоны и многое другое.
Хедлайнером фестиваля станет популярный певец Егор Крид.
12 мая, 14:00, ТРК «Космопорт» (улица Дыбенко, 30)
Вход свободный, 0+.
Качаем под Лешу Свик
В субботу, 12 мая, в нашем городе выступит Леша Свик - один из молодых популярных рэп-исполнителей. Музыкант исполнит для самарской публики полюбившиеся и заводные треки.
12 мая, КРК «Метелица-С» (улица Революционная, 146)
Цента билета: девушки-бесплатно, мужчины-500 рублей, 16+.
Загадываем желания с помощью фонариков и шаров
В эти выходные в Самаре пройдут сразу несколько фестивалей водных фонариков, красок и волшебных шаров.
В пятницу, 11 мая, и в субботу, 12 мая, в сквере «Дубовый колок» (около домов 209, 235, 239 на улице Стара-Загоре) пройдет фестиваль водных фонариков. Все желающие смогут загадать свои желания и пустить по воде сотни фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Для всех пришедших будет подготовлена шоу-программа - огненно-пиротехническое представление и выступление известных скрипачей и саксофонистов города.
В субботу, 12 мая, и в воскресенье, 13 мая, на парковке возле ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106) пройдет фестиваль красок. По сообщению организаторов, каждый час по команде ведущего будут происходить красочные залпы. На сцене выступят самарские кавер-группы, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.
Еще один необычный фестиваль волшебных шаров впервые состоится в воскресенье, 13 мая, на площадке возле ТЦ «Мост»
После заката сотни шаров, которые предварительно раздадут гостям, в один миг засияют разноцветными огоньками. По желанию их можно будет оставить себе.
Фестиваль водных фонариков:
11-12 мая, 21:00, сквер «Дубовый колок» (около домов 209, 235, 239 на улице Стара-Загоре)
Вход свободный, 0+.
Фестиваль красок:
12-13 мая, 14:00, парковка возле ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106)
Вход свободный. 0+.
Фестиваль волшебных шаров:
13 мая, 21:00, парковка возле ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106)
Вход свободный. 0+.
Кубок ЧМ-2018 в Самаре
В воскресенье, 13 мая, наш город ждет знаменательное события, а именно - приезд Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
С воскресенья, 13 мая, по понедельник,14 мая, Кубок будет выставлен на площади Куйбышева в специальном шатре, где увидеть его собственными глазами и сделать памятную фотографию сможет любой желающий. Для всех гостей мероприятия также будет подготовлена развлекательная программа.
13-14 мая, площадь Куйбышева, 11:30 - церемония приветствия
Вход свободный, 0+.
Узнаем о военном детстве
В воскресенье, 13 мая, Самарский литературный музей приглашает посетить игру-квест для детей школьного возраста «Их военное детство». Она позволит прикоснуться к мирусвоих сверстников далеких военных лет.
Ребята, пришедшие на занятие, узнают, из чего делались чернила, из чего пекли хлеб и заваривали чай. После этого посетители музея приготовят чай по рецепту военного времени, сделают модели военных самолетов и поиграют в партизан-разведчиков.
13 мая, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена билета: 100 рублей, 8+.
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