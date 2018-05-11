11 мая 2018 года,
17:22
$ 62.52    74.18   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Выходные в Самаре: Кубок ЧМ-2018, водные фонарики, волшебные шары и «Военное детство»

Плохая новость: закончились майские праздники. Хорошая новость: впереди двухдневный уик-энд. Если вы уже насладились поездками на природу, советуем обратить внимание на наш традиционный обзор самых интересных событий предстоящих выходных.











Музыкальная сказка для детей
В субботу, 12 мая, театр «Город» покажет детский спектакль «По зеленым волнам океана». Самые юные зрители, пройдя вместе с героями сказки через все
испытания и опасности, узнают, на что способно доброе сердце и какие чудеса можно совершить, если верить в себя и в настоящую дружбу.
























12 мая, 11:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а)
Цена билета:275 рублей, 0+.


KFC BATTLE FEST 
В субботу, 12 мая, в ТРК «Космопорт» состоится фестиваль спорта и музыки KFC BATTLE FEST. Всех пришедших ждут чемпионат KFC по футболу, стритболу и воркауту, автограф-сессии от блогеров, выступления представителей уличной культуры города, фотозоны и многое другое.
Хедлайнером фестиваля станет популярный певец Егор Крид.




















12 мая, 14:00, ТРК «Космопорт» (улица Дыбенко, 30)
Вход свободный, 0+.


Качаем под Лешу Свик
В субботу, 12 мая, в нашем городе выступит Леша Свик - один из молодых популярных рэп-исполнителей. Музыкант исполнит для самарской публики полюбившиеся и заводные треки.


































12 мая, КРК «Метелица-С» (улица Революционная, 146)
Цента билета: девушки-бесплатно, мужчины-500 рублей, 16+.


Загадываем желания с помощью фонариков и шаров
В эти выходные в Самаре пройдут сразу несколько фестивалей водных фонариков, красок и волшебных шаров.

В пятницу, 11 мая, и в субботу, 12 мая, в сквере «Дубовый колок» (около домов 209, 235, 239 на улице Стара-Загоре) пройдет фестиваль водных фонариков. Все желающие смогут загадать свои желания и пустить по воде сотни фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Для всех пришедших будет подготовлена шоу-программа - огненно-пиротехническое представление и выступление известных скрипачей и саксофонистов города.

























В субботу, 12 мая, и в воскресенье, 13 мая, на парковке возле ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106) пройдет фестиваль красок. По сообщению организаторов, каждый час по команде ведущего будут происходить красочные залпы. На сцене выступят самарские кавер-группы, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.

























Еще один необычный фестиваль волшебных шаров впервые состоится в воскресенье, 13 мая, на площадке возле ТЦ «Мост»
После заката сотни шаров, которые предварительно раздадут гостям, в один миг засияют разноцветными огоньками. По желанию их можно будет оставить себе.
























Фестиваль водных фонариков:
11-12 мая, 21:00, сквер «Дубовый колок» (около домов 209, 235, 239 на улице Стара-Загоре)
Вход свободный, 0+.
Фестиваль красок:
12-13 мая, 14:00, парковка возле ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106)
Вход свободный. 0+.
Фестиваль волшебных шаров:
13 мая, 21:00, парковка возле ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106)
Вход свободный. 0+.


Кубок ЧМ-2018 в Самаре
В воскресенье, 13 мая, наш город ждет знаменательное события, а именно - приезд Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
С воскресенья, 13 мая, по понедельник,14 мая, Кубок будет выставлен на площади Куйбышева в специальном шатре, где увидеть его собственными глазами и сделать памятную фотографию сможет любой желающий. Для всех гостей мероприятия также будет подготовлена развлекательная программа.





















13-14 мая, площадь Куйбышева, 11:30 - церемония приветствия
Вход свободный, 0+.


Узнаем о военном детстве
В воскресенье, 13 мая, Самарский литературный музей приглашает посетить игру-квест для детей школьного возраста «Их военное детство». Она позволит прикоснуться к мирусвоих сверстников далеких военных лет.

Ребята, пришедшие на занятие, узнают, из чего делались чернила, из чего пекли хлеб и заваривали чай. После этого посетители музея приготовят чай по рецепту военного времени, сделают модели военных самолетов и поиграют в партизан-разведчиков.

























13 мая, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена билета: 100 рублей, 8+.
Дата: 11 мая 2018 , 12:00
149
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: vk.com/gorodteatr, vk.com/kfc_battle_samara, vk.com/lesha_svik, vk.com/vmeza_smr_v, samadm.ru, vk.com/samlitmus
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
20
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
В Курумоче установили тактильные мнемосхемы для маломобильных пассажиров
11 мая 2018
52
В Курумоче установили тактильные мнемосхемы для маломобильных пассажиров
12 мгновений набережной
11 мая 2018
65
12 мгновений набережной
В Самаре начали продавать дополнительные транспортные карты для дачников
11 мая 2018
134
В Самаре начали продавать дополнительные транспортные карты для дачников
14 мая закончат прием заявок на автопропуска в центр города на время ЧМ-2018
11 мая 2018
173
14 мая закончат прием заявок на автопропуска в центр города на время ЧМ-2018
В Самарской области ввели запрет на охоту
11 мая 2018
172
В Самарской области ввели запрет на охоту
Автобусы №47 теперь ездят до «Юнгородка»
11 мая 2018
201
Автобусы №47 теперь ездят до «Юнгородка»
В Самаре появился еще один Забивака
11 мая 2018
285
В Самаре появился еще один Забивака
Киноизмышлизм. «Анон» - покувыркались и забыли (16+)
11 мая 2018
162
Киноизмышлизм. «Анон» - покувыркались и забыли (16+)
Лента новостей
11 мая 2018 , 17:15
20
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
11 мая 2018 , 17:04
29
Подлинник первого художественного произведения Самары покажут в музее
В четверг, 17 мая, в 18:00 в Самарском областном художественном музее откроется выставка...
11 мая 2018 , 17:04
52
В Курумоче установили тактильные мнемосхемы для маломобильных пассажиров
Одна из них находится на привокзальной площади, около входа в пассажирский терминал.
11 мая 2018 , 16:53
65
12 мгновений набережной
Фотоподборка  sgpress.ru  о жизни главной самарской достопримечательности....
11 мая 2018 , 15:13
134
В Самаре начали продавать дополнительные транспортные карты для дачников
Десять тысяч электронных проездных поступили в ООО «Транспортная карта» в пятницу,...
11 мая 2018 , 13:00
172
В Самарской области ввели запрет на охоту
Соответствующее постановление от четверга, 10 мая, опубликовал региональный департамент охоты и...
11 мая 2018 , 13:01
173
14 мая закончат прием заявок на автопропуска в центр города на время ЧМ-2018
Пропуска необходимы для автотранспорта жителей и предприятий, зарегистрированных в Ленинском,...
11 мая 2018 , 12:52
201
Автобусы №47 теперь ездят до «Юнгородка»
Схему движения маршрута изменили с пятницы, 11 мая.
11 мая 2018 , 12:46
285
В Самаре появился еще один Забивака
Скульптуру официального талисмана ЧМ-2018 установили на площади Славы.
11 мая 2018 , 12:41
162
Киноизмышлизм. «Анон» - покувыркались и забыли (16+)
Как далеко может зайти цифровизация современного общества, и какими последствиями это нам...
Все новости
Календарь
Май  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Выбор читателей
Выбор редакции
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
4753
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3909
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3732
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
3677
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3150
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3909
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
1824
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
1922
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1344
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1322
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.