Выходные в Самаре: Фестиваль прессы в обновленном Струковском и Ночь пожирателей рекламы
На улице стало уже по-летнему тепло, и чтобы не сидеть дома в предстоящий уик-энд, предлагаем вам наш традиционный обзор наиболее интересных мероприятий этой недели. Тем более что в эти выходные можно прогуляться по обновленному Струковскому саду и заодно посетить фестиваль прессы. Другие развлечения грядущих выходных читайте здесь.
Рассказы о пионерах
В четверг, 24 мая, в Доме-музее имени Фрунзе откроется выставка «Взвейтесь кострами, синие ночи!», посвященный самарской пионерии. Организаторы приглашают всех, кто хочет вспомнить детство целого поколения и послушать ностальгические рассказы. Выставка продлится до конца декабря этого года.
24 мая, Дом-музей имени М.В. Фрунзе (улица Фрунзе, 114)
Цена билета: взрослый-100 рублей, льготный (пенсионеры, студенты, дети) - 60 рублей, иностранные граждане-200 рублей. 6+.
Узнаем новое о немцах
В субботу, 26 мая, Детская картинная галерея приглашает всех желающих на пешеходную экскурсию «Немецкие истории в русском городе». Гости прогулки узнают о появлении немцев в Самаре, о домах известных немцев в нашем городе, а также о лютеранской кирхе и лютеранской общине в Самаре.
26 мая, 16:00, музей «Детская картинная галерея» (улица Куйбышева, 139)
Цена билетов: взрослый – 150 рублей, пенсионеры, студенты, школьники, дети - 100 рублей. 0+.
Ночь пожирателей рекламы
В субботу, 26 мая, в Самаре в 20-й раз пройдет шоу «Ночь пожирателей рекламы». По словам организаторов, это «беспрецедентное, самое продолжительное и самое массовое действо, связанное с показом рекламных роликов в режиме нон-стоп, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса». Для всех гостей Ночи будут живая музыка, бармен-шоу, креативные фотосессии и множество сюрпризов.
26 мая, сбор гостей в 19:00, КРЦ «Звезда» (улица Ново-Садовая, 106)
Цена билета: 1000-1900 рублей, 16+.
Кружимся в вальсе
В воскресенье, 27 мая, в областной библиотеке пройдет литературный бал «Средь шумного бала случайно…», посвященный празднованию Всероссийского дня библиотек. В программе исторические танцы: полонез, вальс, машиш, кадриль и др. Приглашаются все желающие, уметь танцевать желательно, но необязательно. Для гостей бала действует дресс-код - дамы в вечерних нарядах, кавалеры в костюмах. У всех - вторая обувь.
27 мая, СОУНБ (проспект Ленина, 14а), 2 этаж
Вход свободный (при соблюдении дресс-кода), 6+.
Юбилейный фестиваль прессы
В воскресенье, 27 мая, в обновленном Струковском саду пройдет традиционный XXV фестиваль журналистики «Пресса-2018». Для его гостей будут работать более 20 площадок, организованные СМИ, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, мастер-классы, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое. Как ранее писал sgpress.ru, площадка «Самарской газеты» будет располагаться в центре Струковского сада.
Ждем всех у беседки напротив входа со стороны улицы Максима Горького. Будут организованы фотозона, тематические викторины с вручением сувениров, литературные читки, а также лекторий. На нем расскажут об известных писателях, которые жили и работали в Самаре, а также об истории Струковского сада. Выступит музыкальная группа, состоящая из сотрудников редакции. Можно будет оформить подписку на «Самарскую газету». В честь 150-летия Максима Горького «Самарская газета» представит на площадке выставку работ местных иллюстраторов, которые изобразили классика отечественной литературы. Горький - самый известный сотрудник газеты. Работа в издании сыграла большую роль в его становлении как журналиста и писателя.
27 мая, 12:00. Струковский сад
Вход свободный, 0+.
Рассказы о пионерах
В четверг, 24 мая, в Доме-музее имени Фрунзе откроется выставка «Взвейтесь кострами, синие ночи!», посвященный самарской пионерии. Организаторы приглашают всех, кто хочет вспомнить детство целого поколения и послушать ностальгические рассказы. Выставка продлится до конца декабря этого года.
24 мая, Дом-музей имени М.В. Фрунзе (улица Фрунзе, 114)
Цена билета: взрослый-100 рублей, льготный (пенсионеры, студенты, дети) - 60 рублей, иностранные граждане-200 рублей. 6+.
Узнаем новое о немцах
В субботу, 26 мая, Детская картинная галерея приглашает всех желающих на пешеходную экскурсию «Немецкие истории в русском городе». Гости прогулки узнают о появлении немцев в Самаре, о домах известных немцев в нашем городе, а также о лютеранской кирхе и лютеранской общине в Самаре.
26 мая, 16:00, музей «Детская картинная галерея» (улица Куйбышева, 139)
Цена билетов: взрослый – 150 рублей, пенсионеры, студенты, школьники, дети - 100 рублей. 0+.
Ночь пожирателей рекламы
В субботу, 26 мая, в Самаре в 20-й раз пройдет шоу «Ночь пожирателей рекламы». По словам организаторов, это «беспрецедентное, самое продолжительное и самое массовое действо, связанное с показом рекламных роликов в режиме нон-стоп, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса». Для всех гостей Ночи будут живая музыка, бармен-шоу, креативные фотосессии и множество сюрпризов.
26 мая, сбор гостей в 19:00, КРЦ «Звезда» (улица Ново-Садовая, 106)
Цена билета: 1000-1900 рублей, 16+.
Кружимся в вальсе
В воскресенье, 27 мая, в областной библиотеке пройдет литературный бал «Средь шумного бала случайно…», посвященный празднованию Всероссийского дня библиотек. В программе исторические танцы: полонез, вальс, машиш, кадриль и др. Приглашаются все желающие, уметь танцевать желательно, но необязательно. Для гостей бала действует дресс-код - дамы в вечерних нарядах, кавалеры в костюмах. У всех - вторая обувь.
27 мая, СОУНБ (проспект Ленина, 14а), 2 этаж
Вход свободный (при соблюдении дресс-кода), 6+.
Юбилейный фестиваль прессы
В воскресенье, 27 мая, в обновленном Струковском саду пройдет традиционный XXV фестиваль журналистики «Пресса-2018». Для его гостей будут работать более 20 площадок, организованные СМИ, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, мастер-классы, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое. Как ранее писал sgpress.ru, площадка «Самарской газеты» будет располагаться в центре Струковского сада.
Ждем всех у беседки напротив входа со стороны улицы Максима Горького. Будут организованы фотозона, тематические викторины с вручением сувениров, литературные читки, а также лекторий. На нем расскажут об известных писателях, которые жили и работали в Самаре, а также об истории Струковского сада. Выступит музыкальная группа, состоящая из сотрудников редакции. Можно будет оформить подписку на «Самарскую газету». В честь 150-летия Максима Горького «Самарская газета» представит на площадке выставку работ местных иллюстраторов, которые изобразили классика отечественной литературы. Горький - самый известный сотрудник газеты. Работа в издании сыграла большую роль в его становлении как журналиста и писателя.
27 мая, 12:00. Струковский сад
Вход свободный, 0+.
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