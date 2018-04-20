Выходные в Самаре: Библионочь, встреча со звездой мирового футбола и старт велосезона
За окном самая настоящая весна, пусть и немного дождливая. В двухдневном перерыве между трудовыми буднями бежим гулять по улицам города или запасаемся отличными эмоциями. Как - узнаете, прочитав наш традиционный обзор мероприятий.
«Кармен» в Самаре
В эти выходные Самарский академический театр оперы и балета приготовил премьеру – оперу в четырех действиях «Кармен». Последняя опера Жоржа Бизе является одним из признанных шедевров мирового оперного искусства, главной героиней которой является жгучая и темпераментная цыганка Кармен.
21 апреля, 18:30, 22 апреля, 18:30, САТОБ (площадь Куйбышева)
Цена билета: 200-2200 рублей, 12+.
Лав стори по-императорски
В субботу, 21 апреля, и в воскресенье, 22 апреля, Самарский театр драмы представит романтическую комедию в двух действиях «Корсиканка» по пьесе чешского драматурга и сценариста Иржи Губача. Непростая любовная история Наполеона и его верной спутницы - корсиканки Жозефины не оставит равнодушными своих зрителей.
21 апреля, 18:00, 22 апреля, 13:00, 18:00, Самарский академический театр драмы имени Горького (площадь Чапаева, 1)
Цена билета: 200-1200 рублей, 16+.
Библионочь-2018
В субботу, 21 апреля, в Самаре состоится ежегодная всероссийская акция «Библионочь». В этом году темой мероприятия станет книга как первоисточник всех искусств - театра, изобразительного искусства и кинематографа.
Акция стартует в 15:00 в Самарской публичной библиотеке и в 19:00 в областной юношеской библиотеке. В программе мастер-классы, викторины и спектакли.
21 апреля, 15:00, Самарская публичная библиотека (улица Куйбышева, 95)
19:00, Самарская областная библиотека (проспект Ленина, 14)
Вход свободный, 16+.
Открытие летнего велосезона
В субботу, 21 апреля, в Самаре открывается летний велосезон-2018. По сообщению организаторов, старт намечен на площади Славы в 10:00. Оттуда колонна проедет 39 км до Курумоча. После этого на лесной поляне пройдет развлекательная программа, а вечером всех желающих ждет киносеанс под открытым небом.
Официальная группа мероприятия здесь. Регистрация в колонну здесь. Участие в открытии летнего велосезона бесплатное. 12+.
Парк футбола в Самаре
В субботу, 21 апреля, и в воскресенье, 22 апреля, на площади Куйбышева развернется Парк футбола и отдыха ЧМ-2018. Посетители парка смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола, развлечься на футбольных аттракционах, принять участие в мастер-классах. Самарский футбольный парк посетит известный защитник сборной Колумбии в 90-х и 2000-х годах, победитель Лиги Чемпионов Иван Кордоба.
Вход в Парк футбола будет свободным, а все развлечения в нем - бесплатными.
21-22 апреля, 12:00-20:00, площадь Куйбышева
Вход свободный, 0+.
«Кармен» в Самаре
В эти выходные Самарский академический театр оперы и балета приготовил премьеру – оперу в четырех действиях «Кармен». Последняя опера Жоржа Бизе является одним из признанных шедевров мирового оперного искусства, главной героиней которой является жгучая и темпераментная цыганка Кармен.
21 апреля, 18:30, 22 апреля, 18:30, САТОБ (площадь Куйбышева)
Цена билета: 200-2200 рублей, 12+.
Лав стори по-императорски
В субботу, 21 апреля, и в воскресенье, 22 апреля, Самарский театр драмы представит романтическую комедию в двух действиях «Корсиканка» по пьесе чешского драматурга и сценариста Иржи Губача. Непростая любовная история Наполеона и его верной спутницы - корсиканки Жозефины не оставит равнодушными своих зрителей.
21 апреля, 18:00, 22 апреля, 13:00, 18:00, Самарский академический театр драмы имени Горького (площадь Чапаева, 1)
Цена билета: 200-1200 рублей, 16+.
Библионочь-2018
В субботу, 21 апреля, в Самаре состоится ежегодная всероссийская акция «Библионочь». В этом году темой мероприятия станет книга как первоисточник всех искусств - театра, изобразительного искусства и кинематографа.
Акция стартует в 15:00 в Самарской публичной библиотеке и в 19:00 в областной юношеской библиотеке. В программе мастер-классы, викторины и спектакли.
21 апреля, 15:00, Самарская публичная библиотека (улица Куйбышева, 95)
19:00, Самарская областная библиотека (проспект Ленина, 14)
Вход свободный, 16+.
Открытие летнего велосезона
В субботу, 21 апреля, в Самаре открывается летний велосезон-2018. По сообщению организаторов, старт намечен на площади Славы в 10:00. Оттуда колонна проедет 39 км до Курумоча. После этого на лесной поляне пройдет развлекательная программа, а вечером всех желающих ждет киносеанс под открытым небом.
Официальная группа мероприятия здесь. Регистрация в колонну здесь. Участие в открытии летнего велосезона бесплатное. 12+.
Парк футбола в Самаре
В субботу, 21 апреля, и в воскресенье, 22 апреля, на площади Куйбышева развернется Парк футбола и отдыха ЧМ-2018. Посетители парка смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола, развлечься на футбольных аттракционах, принять участие в мастер-классах. Самарский футбольный парк посетит известный защитник сборной Колумбии в 90-х и 2000-х годах, победитель Лиги Чемпионов Иван Кордоба.
Вход в Парк футбола будет свободным, а все развлечения в нем - бесплатными.
21-22 апреля, 12:00-20:00, площадь Куйбышева
Вход свободный, 0+.
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