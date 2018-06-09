Выходные в Самаре: Баста, Гришковец и часовой фейерверк на День России
Вот и подошла к концу длинная рабочая неделя, и впереди целых три выходных. Несмотря на то, что погода в предстоящий праздничный уик-энд будет не такой уж теплой, мы советуем не унывать, а выбрать себе занятие, прочитав наш традиционный обзор мероприятий.
Качаем под треки Басты
В субботу, 9 июня, в наш город приедет популярный российский рэп-исполнитель, композитор и телерадиоведущий Баста. Для самарской публики музыкант исполнит уже полюбившиеся треки.
9 июня, 19:00, МТЛ «Арена» (улица Советской Армии, 253а)
Цена билета: 3000 рублей, 16+.
Слушаем музыку скандинавских композиторов
В субботу, 9 июня, в Музее модерна состоится концерт «Цвета драгоценных камней». По сообщению организаторов, прозвучит музыка скандинавских композиторов XIX-XX веков. Исполнители: Геннадий Черкасов (скрипка), Мариана Новикова (фортепиано), Валентина Яхьяева (фортепиано). Справки по телефону 333-24-98.
9 июня, музей Модерна (улица Красноармейская, 15)
Цена билета: 200 рублей, 12+.
Фестиваль красок
В воскресенье, 10 июня, и в понедельник, 11 июня, в нашем городе пройдет фестиваль красок. В программе – море красок, конкурсы с призами, выступления творческих коллективов, а также позитив и хорошее настроение.
10-11 июня, 13:00, парковка возле ТЦ «Амбар» (Южное шоссе, 5)
Вход свободный, 0+.
«Предисловие к роману» Евгения Гришковца
В понедельник, 11 июня, в Театре драмы пройдет моноспектакль известного российского драматурга Евгения Гришковца под названием «Предисловие к роману».
«…Роман называется «Театр отчаяния, или Отчаянный театр». Эта объёмная книга написана, как биографическая история, но главным героем романа является не человек или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели. В этом спектакле я постараюсь рассказать о самОм таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается»,- говорит сам драматург.
11 июня, 19:00, Самарский академический театр драмы имени М. Горького (площадь Чапаева, 1)
Цена билета: 800-3900 рублей, 16+.
Празднуем День России
Во вторник, 12 июня, на четвертой очереди набережной Волги отпразднуют День России. В 19:00 у «Ладьи» пройдет концерт лучших музыкальных коллективов области. В 22:00 - пиротехническое представление «Парад Фейерверков». Оно будет длиться час. В нем примут участие пиротехнические коллективы России, задействованные в крупнейших праздниках страны: «Пиро-Шоу» (Москва); «Фейерверки России» (Сергиев Посад); «Пиромагия» (Кострома); «ПироКом» (Сыктывкар). Также пройдет внепарадное выступление команды «Пиротеатр» из Самары.
12 июня, 19:00, 4-я очередь набережной (спуск у «Ладьи»)
Вход свободный, 0+.
Качаем под треки Басты
В субботу, 9 июня, в наш город приедет популярный российский рэп-исполнитель, композитор и телерадиоведущий Баста. Для самарской публики музыкант исполнит уже полюбившиеся треки.
9 июня, 19:00, МТЛ «Арена» (улица Советской Армии, 253а)
Цена билета: 3000 рублей, 16+.
Слушаем музыку скандинавских композиторов
В субботу, 9 июня, в Музее модерна состоится концерт «Цвета драгоценных камней». По сообщению организаторов, прозвучит музыка скандинавских композиторов XIX-XX веков. Исполнители: Геннадий Черкасов (скрипка), Мариана Новикова (фортепиано), Валентина Яхьяева (фортепиано). Справки по телефону 333-24-98.
9 июня, музей Модерна (улица Красноармейская, 15)
Цена билета: 200 рублей, 12+.
Фестиваль красок
В воскресенье, 10 июня, и в понедельник, 11 июня, в нашем городе пройдет фестиваль красок. В программе – море красок, конкурсы с призами, выступления творческих коллективов, а также позитив и хорошее настроение.
10-11 июня, 13:00, парковка возле ТЦ «Амбар» (Южное шоссе, 5)
Вход свободный, 0+.
«Предисловие к роману» Евгения Гришковца
В понедельник, 11 июня, в Театре драмы пройдет моноспектакль известного российского драматурга Евгения Гришковца под названием «Предисловие к роману».
«…Роман называется «Театр отчаяния, или Отчаянный театр». Эта объёмная книга написана, как биографическая история, но главным героем романа является не человек или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели. В этом спектакле я постараюсь рассказать о самОм таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается»,- говорит сам драматург.
11 июня, 19:00, Самарский академический театр драмы имени М. Горького (площадь Чапаева, 1)
Цена билета: 800-3900 рублей, 16+.
Празднуем День России
Во вторник, 12 июня, на четвертой очереди набережной Волги отпразднуют День России. В 19:00 у «Ладьи» пройдет концерт лучших музыкальных коллективов области. В 22:00 - пиротехническое представление «Парад Фейерверков». Оно будет длиться час. В нем примут участие пиротехнические коллективы России, задействованные в крупнейших праздниках страны: «Пиро-Шоу» (Москва); «Фейерверки России» (Сергиев Посад); «Пиромагия» (Кострома); «ПироКом» (Сыктывкар). Также пройдет внепарадное выступление команды «Пиротеатр» из Самары.
12 июня, 19:00, 4-я очередь набережной (спуск у «Ладьи»)
Вход свободный, 0+.
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