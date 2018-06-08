Выборы губернатора Самарской области назначили на 9 сентября

В пятницу, 8 июня, состоялось внеочередное заседание областного парламента. На повестке дня было два вопроса. Один из них – назначение досрочных выборов губернатора Самарской области. Депутаты приняли решение о том, что референдум состоится 9 сентября.Сейчас обязанности главы региона временно исполняет Дмитрий Азаров. Ранее он принял решение участвовать в губернаторских выборах.