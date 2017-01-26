Вводятся ограничения на поездки по социальной транспортной карте жителя Самарской области

Соответствующее постановление областного правительства вступает в силу со следующего месяца.Стоимость самой карты не изменится и составит 270 рублей в месяц. В число льготных категорий граждан, пользующихся подобной проездной картой, включены пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды и участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, труженики тыла, ветераны труда, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, пострадавшие в радиационных авариях и катастрофах, лица, награждённые знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР», инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов 1 группы по зрению, родители (опекуны, попечители) детей-инвалидов, получатели пенсии по случаю потери кормильца.