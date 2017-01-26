Вводятся ограничения на поездки по социальной транспортной карте жителя Самарской области
Теперь пользующиеся ею льготники смогут бесплатно проехать на общественном транспорте не более 50 раз.
Соответствующее постановление областного правительства вступает в силу со следующего месяца.
Стоимость самой карты не изменится и составит 270 рублей в месяц. В число льготных категорий граждан, пользующихся подобной проездной картой, включены пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды и участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, труженики тыла, ветераны труда, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, пострадавшие в радиационных авариях и катастрофах, лица, награждённые знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР», инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов 1 группы по зрению, родители (опекуны, попечители) детей-инвалидов, получатели пенсии по случаю потери кормильца.
Соответствующее постановление областного правительства вступает в силу со следующего месяца.
Стоимость самой карты не изменится и составит 270 рублей в месяц. В число льготных категорий граждан, пользующихся подобной проездной картой, включены пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды и участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, труженики тыла, ветераны труда, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, пострадавшие в радиационных авариях и катастрофах, лица, награждённые знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР», инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов 1 группы по зрению, родители (опекуны, попечители) детей-инвалидов, получатели пенсии по случаю потери кормильца.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
26 января 2017
72
26 января 2017
182
26 января 2017
283
26 января 2017
137
26 января 2017
119
26 января 2017
173
26 января 2017 , 16:49
171
Теперь пользующиеся ею льготники смогут бесплатно проехать на общественном...
26 января 2017 , 16:04
131
В муниципальном театре «Самарская площадь» состоялось награждение людей с...
26 января 2017 , 15:59
137
Как стало известно, 26-летний молодой человек из личной заинтересованности обеспечил своих...
26 января 2017 , 15:54
72
Многие предприниматели ищут возможности для расширения своего бизнеса и увеличения доли...
26 января 2017 , 15:50
157
Самара вошла в ТОП-15 городов России, популярных для новогоднего отдыха. Какие перспективы есть у города?
Праздничные новогодние каникулы закончились, отдыхающие и экскурсанты делятся эмоциями и...
26 января 2017 , 15:47
182
Специалист обслуживания клиентов АО «РТК» и местный житель осуждены за неправомерный...
26 января 2017 , 15:29
133
Эту статистику по Самарской области озвучила руководитель управления ЗАГС Самарской области...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
31
1
2
3
4
5
19 января 2017
4619
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
18 января 2017
3531
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3369
2
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
12 января 2017
2878
Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
17 января 2017
1032
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
782
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
915
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
27 декабря 2016
384
Инцидент произошел 26 декабря в квартире на ул. 22 Партсъезда в Советском районе.