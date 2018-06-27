27 июня 2018 года,
12:34
$ 62.79    73.41   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Вводятся допограничения на движение транспорта вокруг «Самара Арены»

В четверг, 28 июня, на стадионе состоится матч «Колумбия – Сенегал».

В связи с приездом в Самару большого количества болельщиков вводятся дополнительные ограничения на движение транспорта вокруг стадиона «Самара Арена». С 0:00 27 июня по 0:00 29 июня будет запрещено движение по улицам Дальней, Арене-2018, 2-й стадионной, 6,7,8,9,10 проездам для машин, не имеющих аккредитации.

Также завтра расширят периметр ограничения движения в центре Самары. Изменится и схема движения общественного транспорта. Подробности здесь
Дата: 27 июня 2018 , 11:00
159
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Из Самары в Ширяево будут ходить скоростные «Восходы»
27 июня 2018
95
Из Самары в Ширяево будут ходить скоростные «Восходы»
28 июня вход на самарский стадион откроется в 15:00
27 июня 2018
218
28 июня вход на самарский стадион откроется в 15:00
Вводятся допограничения на движение транспорта вокруг «Самара Арены»
27 июня 2018
159
Вводятся допограничения на движение транспорта вокруг «Самара Арены»
Дмитрий Азаров: «Президент FIFA оценил высокий уровень подготовки Самары к ЧМ-2018»
26 июня 2018
429
Дмитрий Азаров: «Президент FIFA оценил высокий уровень подготовки Самары к ЧМ-2018»
Программа развлечений на самарском Фан-фесте 27 июня
26 июня 2018
711
Программа развлечений на самарском Фан-фесте 27 июня
В Самаре назначен новый главный архитектор города
26 июня 2018
426
В Самаре назначен новый главный архитектор города
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
26 июня 2018
427
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Будущее Художественного музея: музыкальные вечера, женские шахматные турниры, театр в Ширяево
26 июня 2018
320
Будущее Художественного музея: музыкальные вечера, женские шахматные турниры, театр в Ширяево
Самара - в тройке городов с лучшими фан-зонами ЧМ-2018
26 июня 2018
702
Самара - в тройке городов с лучшими фан-зонами ЧМ-2018
Лента новостей
27 июня 2018 , 12:00
68
В самарской библиотеке пройдет встреча с писателем и бардом
5 июля в 11:00 в рамках проекта «Писатель в библиотеке» в Межпоселенческой...
27 июня 2018 , 11:32
95
Из Самары в Ширяево будут ходить скоростные «Восходы»
Они начнут курсировать по Волге в субботу, 30 июня. 
27 июня 2018 , 11:18
218
28 июня вход на самарский стадион откроется в 15:00
В четверг на «Самара Арене» сыграют сборные Колумбии и Сенегала. На матче ожидается...
27 июня 2018 , 11:00
159
Вводятся допограничения на движение транспорта вокруг «Самара Арены»
В четверг, 28 июня, на стадионе состоится матч «Колумбия – Сенегал».
26 июня 2018 , 21:30
442
Осенью этого года будет представлена комплексная программа по сбору и утилизации отходов
Она также будет включать в себя раздельный сбор отходов. Об этом сообщил во вторник, 26 июня,...
26 июня 2018 , 20:09
429
Дмитрий Азаров: «Президент FIFA оценил высокий уровень подготовки Самары к ЧМ-2018»
Наш город стал единственным в России, куда Джанни Инфантино приезжал трижды.
26 июня 2018 , 20:54
307
В самарской галерее покажут лучшие работы детей о футболе
Открытие выставки лучших детских работ по итогам областного конкурса «Футбол? Футбол....
26 июня 2018 , 18:44
549
Дмитрий Азаров вручил награды отличникам
Во вторник, 26 июня, в здании областного правительства глава региона отметил медалями 26...
26 июня 2018 , 17:55
711
Программа развлечений на самарском Фан-фесте 27 июня
В среду, 27 июня, Фестиваль болельщиков FIFA начнет работу в 16:00. Посетители смогут насладится...
26 июня 2018 , 17:43
426
В Самаре назначен новый главный архитектор города
Во вторник, 26 июня, глава города Елена Лапушкина представила нового главного архитектора Самары...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
19 июня 2018
8320
1
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
17 июня 2018
7851
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
7652
9
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
17 июня 2018
7275
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре
14 июня 2018
6804
 
Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
Где укрыться от жары в Самаре?
25 июня 2018
1359
Где укрыться от жары в Самаре?
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
1177
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
В Самарской области усилили патрулирование лесов
22 июня 2018
485
В Самарской области усилили патрулирование лесов
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
693
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
22 июня 2018
393
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.