Введение новой системы патентного налогообложения пополнило городскую казну более чем на 30 млн рублей
В пятницу, 30 июня, в городской администрации состоялось первое заседание совета по развитию предпринимательства в обновленном составе.
В него вошли представители бизнес-сообщества из различных сфер деятельности, общественных организаций, муниципалитета, областного министерства экономического развития, инвестиций и торговли, налоговой службы. Обсудили вопросы налогообложения, говорили о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России™, о том, как можно повышать качество оказываемых услуг, об экологической ответственности бизнеса.
Одной из основных тем стало внедрение в регионе патентной системы налогообложения. Она применяется с 2013 года. Патенты выдают индивидуальным предпринимателям на срок от одного до 12 месяцев, что особенно удобно, если бизнес имеет сезонный характер. Заранее известна сумма налога, она не меняется.
Самарские бизнесмены уже успели оценить преимущества системы и все активнее ее используют. По данным областного управления Федеральной налоговой службы, на первом этапе действия патентной системы ей воспользовались 586 предпринимателей города, а в 2016 году их число увеличилось до 1303.
Налоги при использовании этой системы полностью зачисляются в муниципальный бюджет. Например, по итогам прошлого года это пополнило городскую казну на 30,7 млн рублей.
По словам Олега Фурсова, необходимо активнее продвигать патентную систему и призывать бизнесменов к своевременной уплате налогов, в том числе силами участников совета по развитию предпринимательства.
- Одна из задач совета - простимулировать самарское бизнес-сообщество выплачивать налоги вовремя и в полном объеме, а также рассказывать о преимуществах современных, прогрессивных форм налогообложения, - сказал он.
Затронули и приближающиеся события 2018 года. На площади имени Куйбышева, где запланирован Международный фестиваль болельщиков FIFA, соберутся до 30 тысяч туристов. Необходимо будет организовать соответствующую инфраструктуру не только на самой площади, но и в близлежащих кварталах.
- До Чемпионата мира по футболу остался всего год, и я очень надеюсь, что каждый из присутствующих займет активную позицию, будет предлагать идеи и помогать воплощать их, - сказал Олег Фурсов. - Например, нам нужны конкретные предложения относительно организации хороших точек общепита на первых этажах зданий, расположенных в радиусе площади имени Куйбышева. Экскурсионные программы - также задачи малого и среднего бизнеса. Возможно, имеет смысл провести конкурс на новый туристический продукт. Чем раньше мы все это сделаем, тем больше гарантий того, что к турниру качество предоставляемых услуг достигнет нужного уровня.
Также обсудили проблемы энергосбережения, внедрение новых технологий. Например, в соседнем Ульяновске используется технология сбора мусора, при которой на контейнере устанавливается датчик, определяющий степень его наполнения и передающий сигнал на станцию. Машина приезжает и опустошает нужный контейнер.
- Это только один из примеров того, как наш бизнес может использовать современные технологии, - подытожил Олег Фурсов. - Как можно больше подобных новинок должно появляться и на самарских предприятиях.
В него вошли представители бизнес-сообщества из различных сфер деятельности, общественных организаций, муниципалитета, областного министерства экономического развития, инвестиций и торговли, налоговой службы. Обсудили вопросы налогообложения, говорили о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России™, о том, как можно повышать качество оказываемых услуг, об экологической ответственности бизнеса.
Одной из основных тем стало внедрение в регионе патентной системы налогообложения. Она применяется с 2013 года. Патенты выдают индивидуальным предпринимателям на срок от одного до 12 месяцев, что особенно удобно, если бизнес имеет сезонный характер. Заранее известна сумма налога, она не меняется.
Самарские бизнесмены уже успели оценить преимущества системы и все активнее ее используют. По данным областного управления Федеральной налоговой службы, на первом этапе действия патентной системы ей воспользовались 586 предпринимателей города, а в 2016 году их число увеличилось до 1303.
Налоги при использовании этой системы полностью зачисляются в муниципальный бюджет. Например, по итогам прошлого года это пополнило городскую казну на 30,7 млн рублей.
По словам Олега Фурсова, необходимо активнее продвигать патентную систему и призывать бизнесменов к своевременной уплате налогов, в том числе силами участников совета по развитию предпринимательства.
- Одна из задач совета - простимулировать самарское бизнес-сообщество выплачивать налоги вовремя и в полном объеме, а также рассказывать о преимуществах современных, прогрессивных форм налогообложения, - сказал он.
Затронули и приближающиеся события 2018 года. На площади имени Куйбышева, где запланирован Международный фестиваль болельщиков FIFA, соберутся до 30 тысяч туристов. Необходимо будет организовать соответствующую инфраструктуру не только на самой площади, но и в близлежащих кварталах.
- До Чемпионата мира по футболу остался всего год, и я очень надеюсь, что каждый из присутствующих займет активную позицию, будет предлагать идеи и помогать воплощать их, - сказал Олег Фурсов. - Например, нам нужны конкретные предложения относительно организации хороших точек общепита на первых этажах зданий, расположенных в радиусе площади имени Куйбышева. Экскурсионные программы - также задачи малого и среднего бизнеса. Возможно, имеет смысл провести конкурс на новый туристический продукт. Чем раньше мы все это сделаем, тем больше гарантий того, что к турниру качество предоставляемых услуг достигнет нужного уровня.
Также обсудили проблемы энергосбережения, внедрение новых технологий. Например, в соседнем Ульяновске используется технология сбора мусора, при которой на контейнере устанавливается датчик, определяющий степень его наполнения и передающий сигнал на станцию. Машина приезжает и опустошает нужный контейнер.
- Это только один из примеров того, как наш бизнес может использовать современные технологии, - подытожил Олег Фурсов. - Как можно больше подобных новинок должно появляться и на самарских предприятиях.
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