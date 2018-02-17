Вторым россиянином, получившим медаль Штауффенберга, стала экс-директор самарской гимназии

Елена Соколова удостоилась награды от правительства немецкой земли Баден-Вюртемберг за укрепление дружеских отношений между Россией и Германией.



В пятницу, 16 февраля, в самарской гимназии №4 подвели итоги проекта «Учительский десант – 2018». На протяжении недели здесь работали учителя из Германии, которые вели уроки на немецком языке. Куратор российско-немецких образовательных проектов Райнер Гро от имени премьер-министра земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана вручил медаль Штауффенберга бывшему директору гимназии №4 Елене Соколовой. Он отметил, что она стала вторым человеком в России, удостоенной этой награды. Кроме нее эту медаль получал лишь экс-губернатор Свердловской области.



В приветственном слове, которое передал Райнер Гро, премьер-министр Баден-Вюртемберга, отметил, что многолетние партнерские отношения между самарской гимназией и штутгартской гимназией имени Лейбница способствовали укреплению связей между Россией и Германией.



В ответном слове Елена Соколова сказала, что эта награда является заслугой всего коллектива гимназии: учителей и школьников.



- Без вклада всего коллектива добиться результата было бы невозможно. Моя задача состояла в том, чтобы оказать поддержку проектам. Их реализация очень важна. Дети, участвующие в них, обогащаются морально и нравственно. И они понимают, насколько это важно – учить другой язык. С уверенностью могу сказать, что ни одна школа в городе так серьезно не занимается именно проектной деятельностью в этом направлении. И я уверена, что она будет продолжаться, - заключила Елена Соколова.

