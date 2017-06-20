Вторым по популярности транспортом у самарцев стали «маршрутки» и трамваи

По данным исследовательской группы «Свободное мнение», каждый второй горожанин чаще всего выбирает автобусы. За прошедший год число тех, кто предпочел их другому транспорту, выросло на 14%.Популярность «маршруток» за год заметно снизилась, они оказались на втором месте. В 2017 году маршрутными такси до пункта назначения добирается только каждый четвертый житель города. По популярности с «маршрутками» сравнялся трамвай.Аутсайдерами в списке популярных видов общественного транспорта остаются метро и троллейбус. Подземкой пользуются лишь 1% жителей города.