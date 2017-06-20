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Вторым по популярности транспортом у самарцев стали «маршрутки» и трамваи

В Самаре социологи определили, какой вид общественного транспорта является самым популярным у горожан.

По данным исследовательской группы «Свободное мнение», каждый второй горожанин чаще всего выбирает автобусы. За прошедший год число тех, кто предпочел их другому транспорту, выросло на 14%.

Популярность «маршруток» за год заметно снизилась, они оказались на втором месте. В 2017 году маршрутными такси до пункта назначения добирается только каждый четвертый житель города. По популярности с «маршрутками» сравнялся трамвай.

Аутсайдерами в списке популярных видов общественного транспорта остаются метро и троллейбус. Подземкой пользуются лишь 1% жителей города. 
Дата: 20 июня 2017 , 12:41
259
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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20 июня 2017 , 14:44
Елена
Очень странно, что каждый день в метро в час пик давка. Наверное, люди не знают, что они там не ездят. А почему не запросить более объективные данные? Например, у ТТУ или у метрополитена...
20 июня 2017 , 13:43
Горожанин
Опрос на Мехзаводе проводили? Тогда все результаты объяснимы - сначала автобус/маршрутка потом трамвай по городу чтобы в пробках не стоять.
20 июня 2017 , 13:24
Семен
Предсказуемо, если учесть количество и расположение станций.
20 июня 2017 , 13:11
Иван
а я перестал ездить на метро. Первый раз меня промурыжили полчаса за то, что я нес шуруповерт с собой, причем с документами. Второй раз за то, что мне банкомат зарплату дал по 100р рублей и менту показалось "слишком много денег". Спасибо, лучше пешком, чем на вашем метре.
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