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Вторая волна распределения мест в детсады Самары пройдет 19 июня

Продолжается распределение мест в образовательных учреждениях на новый 2017-2018 учебный год.

Департамент образования обращается к родителям с просьбой проверить сведения, указанные в заявлении в «Автоматизированной системе управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). Если будут найдены неточности или потерявшие актуальность данные, необходимо обратиться в «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» для внесения изменений.

Информация о свободных местах по состоянию на 15 июня размещена на сайте администрации Самары в разделе «Департамент информирует».

Стоит напомнить, что родители (законные представители) имеют право выбрать не больше пяти предпочитаемых детсадов (в порядке убывания). Для добавления того или иного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест будет произведено с учетом данных критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка (в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством);
- даты регистрации в электронном реестре;
-возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2017 года;
- направленности группы.

О предоставлении места сообщат специалисты по контактам, указанным в заявлении. Узнать результаты можно и самим на сайте es.asurso.ru. (необходимо будет заполнить поле индивидуальным номером обращения). Для подтверждения своего согласия с предоставленным местом нужно дать письменное согласие в течение 10 рабочих дней. Необходимо обращаться непосредственно в детсад, в котором ребенку выделено место. Для письменного подтверждения своего несогласия нужно обращаться в МФЦ.  
Дата: 16 июня 2017 , 15:38
253
Автор текста: Ксения Кармазина
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