Как сообщает пресс-служба областного правительства, вторая общевойсковая гвардейская Краснознаменная армия отпразднует свое 75-летие в Самаре. Праздничные мероприятия начнутся в 10:00 с церемонии возложения цветов к мемориалу Героев армии. После этого в ОДО пройдет торжественное собрание и праздничный концерт.В 18:00 на второй очереди самарской набережной (между Красноармейским и Вилоновским спусками) военными 2-й армии будет организован артиллерийский салют. Также здесь на протяжении всего дня будет организована выставка современных образцов военной техники, стоящей на вооружении армии.