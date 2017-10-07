Всероссийская декада подписки

Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по своему каталогу - на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств - на 5% и на 10% соответственно.Кстати, подписку со скидкой можно оформить не только для себя, но и подарить ее родным и близким в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru, в том числе для получателей в других регионах России. Помимо этого в центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на любое издание для социального учреждения - детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки, действующие в рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.