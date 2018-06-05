Все автобусы теперь въезжают в Самару через контрольные пункты
Они расположены на Южном и Московском шоссе.
По данным облправительства, с 1 июня по 17 июля в соответствии с Указом президента России от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» ограничен въезд автобусов в Самару.
Запрет не затрагивает автобусы муниципальных и междугородних маршрутов и автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Также свободно могут заехать автобусы, которым выдано соответствующее разрешение МВД России.
Въезд в Самару автобусов проходит через два контрольных пункта: на участках Южного шоссе (стационарный пост ДПС) и Московского шоссе (Ледовый дворец «Кристалл»). Только после прохождения проверки на этих пунктах будет приниматься решение о пропуске транспорта в город.
По данным облправительства, с 1 июня по 17 июля в соответствии с Указом президента России от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» ограничен въезд автобусов в Самару.
Запрет не затрагивает автобусы муниципальных и междугородних маршрутов и автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Также свободно могут заехать автобусы, которым выдано соответствующее разрешение МВД России.
Въезд в Самару автобусов проходит через два контрольных пункта: на участках Южного шоссе (стационарный пост ДПС) и Московского шоссе (Ледовый дворец «Кристалл»). Только после прохождения проверки на этих пунктах будет приниматься решение о пропуске транспорта в город.
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