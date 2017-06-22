Временную дорогу возле ТРК «Московский» обустроят в течение десяти дней

Как сообщает пресс-служба городской администрации, первой точкой объезда стал участок дороги, соединяющий Ракитовское и Московское шоссе. С жалобами на этот участок дороги к главе города обратились почетные граждане Самары. Они выразили недовольство качеством дорожного покрытия.Осмотрев его, Олег Фурсов поручил подрядной организации, проводящей работы в районе ТРК «Московский», в течение десяти дней обустроить временную дорогу на участке.- Необходимо свести к минимуму те неудобства, которые испытывают жители в связи с реконструкцией Московского шоссе. Для этого мы со своей стороны готовы взять на себя две трети расходов по организации временной дороги на этом участке, - сказал он.Еще одним проблемным объектом стала улица Губанова в районе пересечения с Московским шоссе. На этом участке нет асфальтобетонного покрытия и жители близлежащих домов обратились с просьбой привести его в порядок и организовать полноценную дорогу.Олег Фурсов поручил председателю общественного совета микрорайона пообщаться с жителями и в течение недели выяснить, нужна ли временная дорога прямо сейчас, или они готовы ждать проект решения по благоустройству данного участка дороги. Глава города отметил, что во втором случае от момента разработки проекта до окончания работ уйдет в среднем полтора года.