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Врач-иммунолог: что есть весной

После долгой и холодной зимы многие жалуются на усталость, ослабление иммунитета, ухудшение состояния кожи. Эти симптомы нередко приписывают весеннему авитаминозу. Разобраться в том, насколько дефицит витаминов влияет на самочувствие и здоровье, нам помогла врач аллерголог-иммунолог больницы имени В.Д. Середавина Татьяна Букина.

Не путаться в показаниях
То, что мы привыкли называть авитаминозом, зачастую является гиповитаминозом. То есть речь идет о временном состоянии организма, при котором он испытывает некоторый недостаток витаминов. Авитаминоз - уже заболевание, которое требует медицинской помощи.

- В зимнее время года питание людей изменяется. В продуктах, конечно, уменьшается количество витаминов, недостаток солнечных лучей приводит к дефициту витамина D. Учитывая все это, к весне мы приходим к ситуации, когда возникает гиповитаминоз. При нем нарушения носят временный характер и зачастую проходят сами. Фактически через гиповитаминоз в тот или иной период проходят все люди. А вот авитаминоз - это состояние, когда тот или иной витамин в организме отсутствует полностью. Это более редкое явление, которое характеризуется уже развитием различных патологий, - рассказала Татьяна Букина.

Развивается гиповитаминоз в нескольких случаях. Во-первых, когда организм, например весной, не дополучает витаминов с пищей. Во-вторых, когда витамины не усваиваются по причине какой-то болезни, чаще всего связанной с желудочно-кишечным трактом. В-третьих, когда есть повышенная потребность в витаминах, например, во время активных занятий спортом, эмоциональных нагрузках, после перенесенных инфекционных заболеваний. В этих случаях организм расходует больше витаминов, чем обычно. В подавляющем большинстве случаев для восстановления витаминного баланса не требуется даже обращаться к врачу, достаточно просто выспаться, наладить режим дня и питания.

Есть симптом
Несмотря на то, что нехватка каждого из витаминов проявляется по-своему, есть и общая симптоматика дефицита этих веществ.

- Витамины - это катализаторы практически всех биологических процессов, которые происходят в нашем организме. Когда существует недостаточность витаминов, нарушаются обменные процессы. А они очень важны и влияют не только на настроение, но и на противоинфекционную защиту, - уточнила врач. - Для гиповитаминоза характерны слабость, вялость, нарушение настроения и аппетита, может наблюдаться мышечная гипотония, сухость кожи, снижение противоинфекционной защиты. На недостаток витамина А, который участвует в формировании новых тканей и осуществляет антиоксидантную защиту, реагирует не только кожа - дерматитами или сухостью покровов, но и зрение, а также дыхательная система, например, появлением бронхитов.

Дефицит витамина С в первую очередь проявляется в нарушении противоинфекционной защиты. В тяжелых случаях его недостаток может приводить к кровоточивости десен.

Первые признаки дефицита витамина D (по современным данным, стероидного прогормона) - это нарушение со стороны вегетативной нервной системы: потливость, снижение мышечного тонуса, повышенная раздражительность, нарушение сна, ухудшение со стороны сердечно-сосудистой системы. Длительный гиповитаминоз приводит к нарушению минерализации костей и склонности к ломкости. «Солнечного» витамина D в наших северных широтах вырабатывается недостаточно.

- Он участвует во всех обменных процессах, его недостаток приводит к развитию эндокринной патологии, аутоиммунных, сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаточность его чаще всего проявляется у детей первых лет жизни в связи с быстрым ростом ребенка. Практически у всех самарцев есть дефицит витамина D, это связано с нашим климатом, - отметила Татьяна Букина.

При необходимости следить за содержанием витамина D можно с помощью медицинского анализа крови. А вот заниматься самолечением, даже, казалось бы, безобидными поливитаминами из аптеки, врачи не рекомендуют. Ведь неконтролируемый прием даже простой аскорбиновой кислоты может привести к передозировке. Лучший способ справиться с гиповитаминозом - здоровый образ жизни.

- Поливитамины назначает врач, когда есть признаки витаминной недостаточности и показания для их приема. Это лекарственный препарат. Выписан он может быть во многих случаях: когда есть нарушения противоинфекционной защиты, когда есть клиника гиповитаминоза, тяжелые инфекционные заболевания, большая физическая или эмоциональная нагрузка. Но самостоятельно принимать витамины без совета врачей не стоит. Нужно правильно питаться и вести правильный образ жизни, - порекомендовала Букина.

Истина - в еде
Правильное питание, напоминает эксперт, в первую очередь должно быть разнообразным и включать в себя овощи, фрукты, мясо и рыбу. Тем, кто держит православный пост и исключает из рациона мясные продукты, рекомендуется искать замену источника витаминов А и Е.

- Если вы ограничиваете свой рацион питания, вы должны осуществлять витаминную замену. Если мы исключаем мясные продукты, где есть жирорастворимые вещества, витамины А и Е, то должны заменить их на другие продукты, которые их содержат. Витамин А, к примеру, есть не только в сливочном масле и печени, но и в моркови, зеленом луке, петрушке, шпинате, сладком перце, щавеле, черной смородине, шиповнике, облепихе, - рассказала Татьяна Букина.

Витамин E содержится не только в сливочном и подсолнечном масле, которые также не употребляют во время поста, но и в грецких орехах, арахисе, брюссельской капусте, брокколи, зеленых листовых овощах, облепихе и шиповнике.

Не стоит забывать, что часть витаминов во время термической обработки разрушается. Витамин С лучше получать из свежих овощей и фруктов, а вот каротин лучше усваивается, когда овощи проварены. Чем дольше хранятся продукты, тем меньше в них остается полезных веществ. Запасти витамины впрок нельзя. Они должны поступать в организм постоянно - каждый день.

Важно
Витамины - это катализаторы практически всех биологических процессов, которые происходят в нашем организме. Когда существует недостаточность витаминов, нарушаются обменные процессы. А они очень важны и влияют не только на настроение, но и на противоинфекционную защиту. Важно помнить, что витамины - это лекарственный препарат, который назначается лечащим врачом.
Дата: 3 марта 2018 , 19:07
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Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: архив "СГ"
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