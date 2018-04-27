Впервые за несколько лет на Петербургском международном экономическом форуме будет работать площадка Самарской области

Петербургский экономический форум пройдет с 24 по 26 мая. Впервые за несколько лет Самарская область представит на нем свою площадку.- Долгие годы наш регион не участвовал в форумах со своими проектами. В Санкт-Петербурге мы планируем подписать не менее 15 соглашений и меморандумов , - отметил Дмитрий Азаров.