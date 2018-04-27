Впервые за несколько лет на Петербургском международном экономическом форуме будет работать площадка Самарской области
В планах подписание более 15 соглашений и меморандумов. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров.
Петербургский экономический форум пройдет с 24 по 26 мая. Впервые за несколько лет Самарская область представит на нем свою площадку.
- Долгие годы наш регион не участвовал в форумах со своими проектами. В Санкт-Петербурге мы планируем подписать не менее 15 соглашений и меморандумов , - отметил Дмитрий Азаров.
Петербургский экономический форум пройдет с 24 по 26 мая. Впервые за несколько лет Самарская область представит на нем свою площадку.
- Долгие годы наш регион не участвовал в форумах со своими проектами. В Санкт-Петербурге мы планируем подписать не менее 15 соглашений и меморандумов , - отметил Дмитрий Азаров.
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