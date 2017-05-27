Впервые в Самаре пройдет чемпионат мира по бодибилдингу

17 июня в спортивном комплексе «МТЛ Арена» соберутся сильнейшие спортсмены со всей планеты. В этот день Самара примет чемпионат мира по бодибилдингу, проводимый по версии легендарной международной федерации NABBA.



Первенство такого уровня проходит не только в Самаре, но и в России впервые. Соревноваться в искусстве построения красивого тела будет около 100 спортсменов.



- Еще несколько делегаций, например из Бразилии, Украины, Чехии, Словакии, пока не подтвердили участие, но их мы тоже ожидаем. Федерация NABBA хороша тем, что представлена на всех континентах. Мы уже получили заявки на участие от команд из Северной Америки, например из Мексики. Южную Америку представят на турнире атлеты Перу. Будут участники из Африки, Австралии и стран Европы, - рассказал в ходе прошедшей накануне пресс-конференции в «Самарской газете» вице-«Мистер Вселенная» Алексей Шайкин.



Российская делегация на правах хозяев будет самой многочисленной. Ее представят около 40 атлетов, семь из которых из Самарской области. К слову, защищать честь губернии предстоит в основном женщинам - их от Самары заявилось несколько больше, чем мужчин.



- Предварительный отбор российских атлетов проходил на Кубке страны в Пензе. Именно там определилось большинство участников из числа наших соотечественников. Принимать участие в первенстве такого уровня могут либо национальные чемпионы, либо призеры международных соревнований, - пояснил Алексей Шайкин.



Соревнования будут проводиться в нескольких категориях. Номинация мужского бодибилдинга разделена на ростовые классы.



- Спортсмены выступят в четырех ростовых классах - до 165 см, до 172, до 179 и выше. Предусмотрено и два класса мастеров

для атлетов старше 40 и 50 лет, а также юниорская категория. В чемпионской категории «Про» будут состязаться те, кто уже выигрывал чемпионаты мира. Знаменательно, что впервые в истории NABBA у нас будет введена чемпионская категория среди женщин, - уточнил Алексей Шайкин.



Победители именно профессиональной категории смогут побороться за призовой фонд чемпионата, который составляет 12 тысяч евро. А титулованных спортсменов приедет в Самару в июне немало. Среди них действующий «Мистер Вселенная» Фабиан Майер из Австрии и «Мисс Вселенная» россиянка Дарья Диошши.



Женщин-атлетов поделят не только на ростовые классы, но и на три группы по степени мышечного развития. Судейские коллегии будут интернациональными.



А оценивать спортсменов они станут сразу по нескольким параметрам: максимальное мышечное развитие, симметрия, пропорция и качество, рельеф мышц. При оценке спортсменок также учтут гармоничность образа и красоту атлетки.



Президент «Клуба бодибилдинга и фитнеса Самарской области» Сергей Романов рассказал, что право провести чемпионат Россия отвоевала у Италии.



- Голосование, в котором принимали участие около 50 государств, длилось порядка двух месяцев. В результате выбрана Самара, за нее проголосовали более 30 стран, что очень радует и в очередной раз подтверждает, что наш спорт - вне политики, - рассказал Сергей Романов.



Организаторы отмечают, что стать хозяином первенства нашей стране помог достаточно высокий авторитет России - наши атлеты не раз показывали достойный уровень не только на турнирах NABBA. К примеру, в Самаре живет «российский Шварценеггер» - Сергей Огородников, завоевавший титул «Мистер Вселенная» в 2000 году.



По словам заместителя городского департамента физической культуры и спорта Сергея Четверикова, интерес к бодибилдингу в нашем городе достаточно высокий. Число занимающихся этим видом спорта достигает 4000 человек. До настоящего момента турниров по этой дисциплине не проводилось. Однако в департаменте не исключают, что предстоящий чемпионат мира может значительно изменить ситуацию.



Организаторы убеждены, что посмотреть на безупречную форму спортсменов будет интересно не только профессионалам, но и всем поклонникам физической культуры, спорта и фитнеса. Кроме того, открыты двери чемпионата и для юных зрителей - воспитанников спортивных и общеобразовательных школ. С 9 утра в «МТЛ Арене» будет проходить предварительное судейство, вход на которое свободный. Финал соревнований начнется в 19.00, на него доступны билеты в кассах города.