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Впервые открыта ледовая дорога Самара-Ширяево

На линии курсирует судно на воздушной подушке «Нептун-7».

В зимнее путешествие отправилась первая организованная туристическая группа из Самары. Никогда прежде на линии Самара – Ширяево зимой скоростные пассажирские суда не работали. Из нашего города сюда можно было добраться лишь окружным трехчасовым путем через плотину Жигулевской ГЭС. И вот – прямая ледовая дорога открыта!

Первую тургруппу сопровождали руководитель регионального департамента туризма Михаил Мальцев, заместители директора «Самарского речного пассажирского предприятия» Алексей Попов и Иван Носков. Именно эти два ведомства были инициаторами открытия новой регулярной зимней линии и привлечения на нее не только пассажиров, но и туристических, экскурсионных групп. А два новых судна на воздушной подушке «Нептун» пассажирское предприятие приобрело при поддержке областного правительства в рамках программы развития в губернии речного транспорта.

Первые экскурсанты стартовали от Самарского речного вокзала на новом вместительном отапливаемом судне на 20 человек «Нептун-7». В Ширяево команда была уже через… 35 минут, успев полюбоваться в пути зимними пейзажами. Там их радушно принимали национальный парк «Самарская Лука» и историко-музейный комплекс села Ширяево, в который входят музей художника Ильи Репина, поэта Александра Ширяевца и усадьба купца Вдовина. Экскурсанты побывали и во всех музеях, и в недавно открытом информационном центре, посвященном летучим мышам, поскольку именно здесь, в Ширяевских штольнях, находится самая крупная в Восточной Европе зимовка рукокрылых зверьков. Несколько экскурсантов успели исследовать и штольни.

На финише зимнего маршрута группу угощали чаем с деревенскими пирогами в восстановленном здании управления бывшего известкового завода купца Ванюшина. В помещении есть дровяная печь, теплая санитарная комната. Так что Ширяево теперь готово принимать гостей круглый год.

Согласно расписанию «Нептуна», между рейсами «туда-обратно» в селе у экскурсантов есть 4 часа 20 минут – либо для музейных экскурсий, либо для прогулок на источник Винный ключ, на Монастырскую, Попову горы. Сюда можно приехать и с лыжами, они легко войдут в просторное судно «Нептун».

Расписание регулярных рейсов судов на воздушной подушке доступно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия. Билеты и организация экскурсий – на речном вокзале.

Стоимость переправы сейчас составляет 300 рублей в одну сторону, но эта цена не окончательная. 

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Дата: 2 февраля 2017 , 15:27
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Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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