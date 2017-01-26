Возраст большинства разводящихся мужчин составляет 40-49 лет, женщин - 25-39

Эту статистику по Самарской области озвучила руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник на прошедшем сегодня совещании.



По ее словам, всего за прошлый год в регионе было зарегистрировано 14 070 разводов. По сравнению с 2015 годом, показатель уменьшился на 1,1%. Большинство из разводов - 10,6 тысячи - состоялось на основании решения суда, и лишь 3,3 тысячи - по взаимному согласию супругов, которые не имеют общих детей.



У более 8 тысяч бывших пар при расторжении брака остались дети до 18 лет. После распада семьи 10 146 детей осталось на воспитании одного из родителей.



Возраст большинства разводившихся в прошлом году жителей региона: мужчины - от 40 до 49 лет, женщины - от 25 до 39.