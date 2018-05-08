Возле больницы имени Пирогова снесли незаконный двухэтажный магазин
Здание, принадлежавшее ООО «Селена», находилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Полевой.
Как сообщили sgpress.ru в управлении информации и аналитики городской администрации, демонтаж магазина начался 25 апреля по требованию администрации Октябрьского района.
Причина-самовольный захват и использование земельного участка площадью 178 квадратных метров, где и находился снесенный двухэтажный магазин общей площадью 250 квадратных метров.
Магазин снес собственник за свой счет.
Как сообщили sgpress.ru в управлении информации и аналитики городской администрации, демонтаж магазина начался 25 апреля по требованию администрации Октябрьского района.
Причина-самовольный захват и использование земельного участка площадью 178 квадратных метров, где и находился снесенный двухэтажный магазин общей площадью 250 квадратных метров.
Магазин снес собственник за свой счет.
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