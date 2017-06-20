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Возле «Норда» мужчина попал под трамвай

ДТП произошло в понедельник, 19 июня, на пересечении Заводского шоссе и улицы 22 Партсъезда.

По предварительной версии, в момент, когда трамвай подъезжал к светофору, он сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

На месте происшествия работали медики, инспекторы ДПС. По данным очевидцев, мужчина остался жив. Подробности выясняются.
Дата: 19 июня 2017 , 17:59
404
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: паблик «ДТП 163 Самара» в социальной сети «ВКонтакте»
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