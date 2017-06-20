Возле «Норда» мужчина попал под трамвай

По предварительной версии, в момент, когда трамвай подъезжал к светофору, он сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.На месте происшествия работали медики, инспекторы ДПС. По данным очевидцев, мужчина остался жив. Подробности выясняются.