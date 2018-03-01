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Восстановление "взорвавшейся" высотки на Димитрова планируют начать в июле

Следствие покажет

5 февраля в доме на улице Георгия Димитрова, 110 произошло ЧП. В расположенной на самом верху 17-этажки двухуровневой квартире, где шел ремонт, взорвался газовый баллон. Сильного возгорания не было, но оказались повреждены несколько плит перекрытия, оба лифта. Обломки балконных рам и разлетевшиеся стройматериалы повредили припаркованные у многоэтажки машины. Немного пострадала отделка фасада - у балконов 16-го и 17-го этажей, отлетела штукатурка в общем коридоре возле «взорвавшейся» квартиры. Был практически сведен к нулю ремонт в ней самой. Есть повреждения и в нескольких соседних квартирах.

Управление домом, который был сдан в эксплуатацию в январе 2016 года, осуществляет товарищество собственников недвижимости «Бригантина-5». Все пострадавшие квартиры находятся в частной собственности. По факту взрыва заведено уголовное дело, которым занимается областное управление Следственного комитета. После того как будет установлен виновный, собственники поврежденных квартир и авто смогут начать претензионную работу.

Как пояснил владелец той самой двухуровневой квартиры Дмитрий Федоров, для ремонта был нанят частный мастер. И якобы тот без ведома хозяина принес газовый баллон. В итоге в трубу вылетел ремонт, который планировали завершить в марте. Стоимость ущерба Дмитрий оценивает примерно в два миллиона рублей. Повезло, что взрыв не повредил систему отопления, иначе ко всем «прелестям» добавился бы и потоп.

- Сейчас больше всего волнует плита перекрытия между моей квартирой и нижней. Чтобы убрать оставшиеся поврежденные перегородки, нужно использовать инструменты - долбить, но можно ли это делать, мы пока не знаем. Из-за этого также не можем ни окна, ни двери ставить, ни даже выносить мусор, - говорит Федоров.

Дмитрий отметил, что ремонтник не скрывается, сотрудничает с представителями Следственного комитета.

- Мы ждем итогов следствия. Тогда и будем вместе с товариществом, соседями предъявлять официальные претензии виновнику по восстановлению и общего, и нашего имущества, - сказал он.

Где деньги?

С точки зрения закона ущерб пострадавшим должен возместить виновник. Несмотря на это, власти города оказывают помощь людям, ставшим заложниками непростой ситуации. Как сообщили «СГ» в администрации Самары, совместно с товариществом разработана «дорожная карта» по содействию собственникам в проведении ремонта общедомового имущества. За счет муниципалитета в кратчайшие сроки ООО «Лаборатория качества и технологии строительства» обследовало строительные конструкции. На основании его заключения в дальнейшем нужно составлять проект на восстановление плит перекрытия и ремонт лифтовых шахт.

Мэрия провела переговоры с региональным Фондом капитального ремонта. Дом реально включить в программу капремонта, и поскольку ситуация нестандартная, работы можно провести уже летом. То есть для высотки на Димитрова, жильцы которой пока даже не платят взносы, готовы сделать, в общем-то, исключение. В мэрии подчеркнули, что все работы будут согласованы с собственниками и зафиксированы в протоколе общего собрания. В «дорожной карте» значится, что проектная документация может быть выполнена в мае текущего года, а работы запланированы на июль.

По словам первого заместителя главы администрации Промышленного района Равиля Гибадуллина, сейчас ведутся переговоры с собственниками по поводу включения в программу капремонта. Некоторые просят время подумать, некоторые заявили, что не хотят вступать в программу капремонта - в основном жильцы первых этажей, которым неработающие лифты не доставляют неудобств.

Движение по вертикали

Между тем специалисты продолжают уточнять объем предстоящего ремонта.

Например, 27 февраля предварительно оценивали состояние грузового и пассажирского лифтов. В осмотре участвовали представители Фонда капремонта, одного из заводов - изготовителей подъемного оборудования. На всех этажах, вплоть до первого, взрывной волной повредило двери лифтовых шахт, кое-где - обрамление порталов, пороги. Состояние кабин, их пригодность к дальнейшему использованию должна оценить специализированная организация после испытаний.

- Надо провести техническое освидетельствование лифтов, определить тот из них, который отремонтировать проще, и запустить его, - считает житель дома Иван Ситник. - Мы, жильцы, скинемся, товарищество добавит. Лифт заработает - дом начнет жить. Однако, поскольку дом введен в эксплуатацию сравнительно недавно, необходимые средства на счету ТСН отсутствуют. Поэтому ремонт лифтов также можно сделать по программе капремонта. По словам специалистов, чем раньше жильцы примут решение об участии в ней, тем быстрее можно сделать заказ производителю подъемного оборудования.

Как пояснил ведущий инженер отдела строительного контроля Фонда капремонта Владимир Заморин, техника в доме дорогостоящая - финская. Если все-таки потребуется замена, то будут использовать продукцию отечественных заводов. При этом не проблема обновить стандартные пассажирские лифты. Например, подъемники, рассчитанные на 630 и 400 килограммов. Они всегда есть на складах у производителей. А грузовой лифт-тонник скорее всего придется изготавливать по спецзаказу, на что уйдет дополнительное время.

- Главное слово будет за инженерным центром. Он должен определить: вот это можно выправить, а вот это только под замену, - отметил Заморин. - Мы его заключение примем и начнем работу.

Равиль Гибадуллин, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• При положительном решении собственников уже в мае может начаться проектирование, а в июле Фонд капремонта готов приступить к работам. Это прописано в «дорожной карте». Предполагаются работы по восстановлению плит перекрытия, лифтовых шахт, фасадной части, а также коридоров в подъезде и других мест общего пользования. Мы объяснили собственникам, как правильно оформить документы и подать их в Фонд капремонта. Сейчас ведется сбор голосов, и по его результатам будет составлен протокол.

Вячеслав Яблоков, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР АДВОКАТСКОГО БЮРО «ЯБЛОКОВ И ПАРТНЕРЫ»:

• Скорее всего накажут руководителя строительной бригады, фирмы, которая проводила ремонт, в крайнем случае работников. Нужно понимать, есть ли договор на оказание ремонтных услуг. Владелец квартиры мог даже и не знать, что нарушаются правила производства работ. Он в этом не обязан разбираться, этим должны заниматься люди, которым он платил деньги. Когда будет доказана вина конкретного человека, владельцы пострадавших машин и квартир вправе предъявить к нему гражданские иски о взыскании ущерба. Велика вероятность, что суд решит удовлетворить эти требования.

Виктор Часовских, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Насколько я знаю, региональный Фонд капитального ремонта готов оказать людям поддержку в восстановлении общего имущества. Нужно дождаться заключения экспертов, следователей, которые определят, кто ответственен за взрыв баллона в квартире. После этого управляющая организация, собственники жилья смогут направить иски в суд, добиться того, чтобы виновник происшествия возместил и те затраты, которые не могут быть оплачены по программе капремонта.
Дата: 1 марта 2018 , 10:41
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Автор текста: Материал подготовили Яна Емелина, Лариса Дядякина, Андрей Федоров
Автор фото: Владимир Пермяков
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