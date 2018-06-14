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Восстановили первоначальный облик особняка Жоголева

Третий год длится совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской газеты», департамента градостроительства Самары, регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Мы рассказываем о масштабном ремонте, реставрации старосамарских зданий, а вместе с этим об их истории. За три года обновились несколько десятков купеческих, дворянских особняков. А кроме того, нынешние жильцы домов, все заинтересованные горожане получают на страницах нашей газеты уникальную краеведческую информацию, которую нам помогают отыскивать специалисты по охране памятников, архивисты.





«Крестьянский» особняк на Галактионовской
На днях были сняты строительные леса с дома на улице Галактионовской, 57, и этот красивейший особняк предстал во всем великолепии. У здания, которое в последнее десятилетие оказалось бесхозным и медленно разрушалось, подрядчики перекрыли крышу, сняли слои старой штукатурки, наложили новые, восстановили богатый лепной декор, заменили оконные блоки. Работы шли несколько месяцев, объект непростой.

- Мы воссоздаем такой внешний облик, какой был зафиксирован, когда объект ставили на государственную охрану, - подчеркивает генеральный директор архитектурно-проектного предприятия «Раритет» Иван Раптанов.

Что это за особняк, какова его история? Специалисты регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия предоставили такую историческую справку.

Здание на Галактионовской, 57 - объект культурного наследия регионального значения «Особняк Жоголева» (на основании решения Куйбышевского облисполкома от 6 мая 1987 года).

Владельцем был выходец из крестьян, уроженец села Максимовка Бузулукского уезда Самарской губернии Николай Степанович Жоголев. Купец владел недвижимостью в разных частях города. В архивах можно обнаружить несколько зданий, которые именуются особняками Жоголева.

Архитектурное решение здания выполнено в стиле эклектики конца XIX - начала ХХ века с чертами барокко. Дом двухэтажный, но цоколь сейчас уже наполовину скрыт повышенным уровнем культурного слоя. Стены выполнены из красного глиняного кирпича, по главному фасаду оштукатурены и окрашены. Главный фасад имеет асимметричную композицию, левая часть со скошенным углом завершается эркером в уровне второго этажа. Подкарнизная часть оформлена несколькими рядами геометрического орнамента. Кровля здания скатная, сложная, крыта оцинкованным железом. К сожалению, утрачены прежние ограждение и флюгер шатра.

В помещении второго этажа сохранился камин из изразцов, окрашенный белой масляной краской. В центре каминной стены расположен барельеф с женской головой. Вся плоскость богато украшена растительным орнаментом. По периметру идет полоса орнамента из листьев и ягод.

В вестибюле второго этажа частично сохранились первоначальный лепной декор потолка и колонны с растительным орнаментом. Сохранились и другие украшения интерьера: декоративные элементы из переплетенных небольших цветков круглой формы, полураскрытых бутонов и тонких длинных листьев.

Сначала участки были мещанскими
В 1868 году это дворовое место состояло из двух участков и принадлежало мещанам Григорию Антонову и Михаилу Крайнову. У Антонова ширина места была 7 саженей, на нем располагался деревянный флигель с надворными постройками. У Крайнова - 8 саженей, на дворе стояла изба. В 1874 году участком владел мещанин Лев Иванович Бебнев. Он построил деревянный флигель, крытый деревом, на две комнаты. Но в том же году участок отошел самарской купчихе Марфе Филипповне Канцевой. Она отстроила деревянный одноэтажный дом из четырех комнат.

Следующий владелец, Дмитрий Федорович Курлин, перестраивал усадьбу несколько раз - в сентябре 1893 года, ноябре 1894-го и сентябре 1899-го. К 1900 году на этом месте находились деревянный дом и каменная мастерская.

В 1900 году в 63-м квартале Самары по улице Троицкой (ныне Галактионовская) новый хозяин Жоголев владел лишь участком под №61. На нем располагались деревянный дом, две деревянные кельи и надворные строения. В сентябре того же года он приобрел соседний участок у Никанора Дмитриевича Алмаева. На нем находились деревянные лавка и изба с надворными службами. В октябре 1901 года Жоголев выкупил третий участок у наследников Тимофея Дмитриевича Курлина. На нем постройки оценивались в 600 рублей - деревянный дом и каменная мастерская.

В 1906 году Жоголев начал строительные работы. Появились каменный двухэтажный дом по улице и каменный дом во дворе. Они и сохранились до наших дней.

В процессе эксплуатации в разное время этот особняк неоднократно перестраивали. Была изменена внутренняя планировка, утрачена немалая часть лепного декора внутреннего убранства. На восточном фасаде заложены кирпичом два дверных проема, на северном - один проем, который, вероятно, был прорублен в советское время. Внутренний двор особняка совсем узкий. Рядом, почти вплотную, расположено жилое строение. А в самом особняке жильцов уже давно нет, хотя на картах он обозначен как жилой, с офисными помещениями. Но никаких вывесок на фасадах несколько последних лет не было, и что за организации там квартировали, неизвестно.

Сейчас, когда особняк отреставрирован, вполне возможно, в него вернется жизнь. А пока, на время ЧМ-2018, он играет роль одного из привлекательных архитектурных памятников города с явными признаками стиля барокко.

Комментарий
Иван Стафеев, архитектор-реставратор:
- В преддверии Чемпионата в городе обновили множество старинных зданий. Понятно, что в большинстве случаев это не полная реставрация, а ремонт фасадов, крыш и в нескольких зданиях - внутренних интерьеров. Но все равно это позитивный процесс. Ведь та же покраска фасадов полезна как временная консервация для замедления старения. Плюс к этому, когда здание выглядит аккуратно, это создает положительный имидж территории для горожан и гостей, которые больше склонны оценивать внешнюю привлекательность. Мне, например, как архитектору-реставратору больше нравится аутентичность, когда здание сохраняет печать времени. Но это подход профессионалов, и времени, сил, ресурсов на такую реставрацию требуется гораздо больше. Ведь при такой реставрации даже первоначальный цвет фасада можно определить, проведя зондаж, то есть снятие, слой за слоем, следов прежних ремонтов. В архивных документах, кстати, очень редко содержатся сведения о первоначальном цвете фасадов. Так что тут поможет только снятие слоев, если мы намерены докопаться до истины.
Дата: 14 июня 2018 , 12:24
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Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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