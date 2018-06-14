Восстановили первоначальный облик особняка Жоголева

На днях были сняты строительные леса с дома на улице Галактионовской, 57, и этот красивейший особняк предстал во всем великолепии. У здания, которое в последнее десятилетие оказалось бесхозным и медленно разрушалось, подрядчики перекрыли крышу, сняли слои старой штукатурки, наложили новые, восстановили богатый лепной декор, заменили оконные блоки. Работы шли несколько месяцев, объект непростой.- Мы воссоздаем такой внешний облик, какой был зафиксирован, когда объект ставили на государственную охрану, - подчеркивает генеральный директор архитектурно-проектного предприятия «Раритет» Иван Раптанов.Что это за особняк, какова его история? Специалисты регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия предоставили такую историческую справку.Здание на Галактионовской, 57 - объект культурного наследия регионального значения «Особняк Жоголева» (на основании решения Куйбышевского облисполкома от 6 мая 1987 года).Владельцем был выходец из крестьян, уроженец села Максимовка Бузулукского уезда Самарской губернии Николай Степанович Жоголев. Купец владел недвижимостью в разных частях города. В архивах можно обнаружить несколько зданий, которые именуются особняками Жоголева.Архитектурное решение здания выполнено в стиле эклектики конца XIX - начала ХХ века с чертами барокко. Дом двухэтажный, но цоколь сейчас уже наполовину скрыт повышенным уровнем культурного слоя. Стены выполнены из красного глиняного кирпича, по главному фасаду оштукатурены и окрашены. Главный фасад имеет асимметричную композицию, левая часть со скошенным углом завершается эркером в уровне второго этажа. Подкарнизная часть оформлена несколькими рядами геометрического орнамента. Кровля здания скатная, сложная, крыта оцинкованным железом. К сожалению, утрачены прежние ограждение и флюгер шатра.В помещении второго этажа сохранился камин из изразцов, окрашенный белой масляной краской. В центре каминной стены расположен барельеф с женской головой. Вся плоскость богато украшена растительным орнаментом. По периметру идет полоса орнамента из листьев и ягод.В вестибюле второго этажа частично сохранились первоначальный лепной декор потолка и колонны с растительным орнаментом. Сохранились и другие украшения интерьера: декоративные элементы из переплетенных небольших цветков круглой формы, полураскрытых бутонов и тонких длинных листьев.Сначала участки были мещанскимиВ 1868 году это дворовое место состояло из двух участков и принадлежало мещанам Григорию Антонову и Михаилу Крайнову. У Антонова ширина места была 7 саженей, на нем располагался деревянный флигель с надворными постройками. У Крайнова - 8 саженей, на дворе стояла изба. В 1874 году участком владел мещанин Лев Иванович Бебнев. Он построил деревянный флигель, крытый деревом, на две комнаты. Но в том же году участок отошел самарской купчихе Марфе Филипповне Канцевой. Она отстроила деревянный одноэтажный дом из четырех комнат.Следующий владелец, Дмитрий Федорович Курлин, перестраивал усадьбу несколько раз - в сентябре 1893 года, ноябре 1894-го и сентябре 1899-го. К 1900 году на этом месте находились деревянный дом и каменная мастерская.В 1900 году в 63-м квартале Самары по улице Троицкой (ныне Галактионовская) новый хозяин Жоголев владел лишь участком под №61. На нем располагались деревянный дом, две деревянные кельи и надворные строения. В сентябре того же года он приобрел соседний участок у Никанора Дмитриевича Алмаева. На нем находились деревянные лавка и изба с надворными службами. В октябре 1901 года Жоголев выкупил третий участок у наследников Тимофея Дмитриевича Курлина. На нем постройки оценивались в 600 рублей - деревянный дом и каменная мастерская.В 1906 году Жоголев начал строительные работы. Появились каменный двухэтажный дом по улице и каменный дом во дворе. Они и сохранились до наших дней.В процессе эксплуатации в разное время этот особняк неоднократно перестраивали. Была изменена внутренняя планировка, утрачена немалая часть лепного декора внутреннего убранства. На восточном фасаде заложены кирпичом два дверных проема, на северном - один проем, который, вероятно, был прорублен в советское время. Внутренний двор особняка совсем узкий. Рядом, почти вплотную, расположено жилое строение. А в самом особняке жильцов уже давно нет, хотя на картах он обозначен как жилой, с офисными помещениями. Но никаких вывесок на фасадах несколько последних лет не было, и что за организации там квартировали, неизвестно.Сейчас, когда особняк отреставрирован, вполне возможно, в него вернется жизнь. А пока, на время ЧМ-2018, он играет роль одного из привлекательных архитектурных памятников города с явными признаками стиля барокко.- В преддверии Чемпионата в городе обновили множество старинных зданий. Понятно, что в большинстве случаев это не полная реставрация, а ремонт фасадов, крыш и в нескольких зданиях - внутренних интерьеров. Но все равно это позитивный процесс. Ведь та же покраска фасадов полезна как временная консервация для замедления старения. Плюс к этому, когда здание выглядит аккуратно, это создает положительный имидж территории для горожан и гостей, которые больше склонны оценивать внешнюю привлекательность. Мне, например, как архитектору-реставратору больше нравится аутентичность, когда здание сохраняет печать времени. Но это подход профессионалов, и времени, сил, ресурсов на такую реставрацию требуется гораздо больше. Ведь при такой реставрации даже первоначальный цвет фасада можно определить, проведя зондаж, то есть снятие, слой за слоем, следов прежних ремонтов. В архивных документах, кстати, очень редко содержатся сведения о первоначальном цвете фасадов. Так что тут поможет только снятие слоев, если мы намерены докопаться до истины.