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Восстановили первоначальный облик «дворца» на пересечении Самарской и Рабочей

Третий год длится совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской газеты», департамента градостроительства Самары, регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Мы рассказываем о масштабном ремонте, реставрации старосамарских зданий, а вместе с этим об их истории. За три года обновилось несколько десятков купеческих, дворянских особняков. Кроме того, нынешние жильцы домов, все заинтересованные горожане получают на страницах нашей газеты уникальную краеведческую информацию, которую нам помогают отыскивать специалисты по охране памятников, архивисты.

Деревянный «дворец»
В облике этого здания на углу улиц Самарской и Рабочей действительно есть что-то от дворца: гордая стройность деревянных конструкций, эффектная угловая башня, тоже деревянная, но при этом монументальная. До последнего времени дощатая облицовка была некрашеной, но это здания вовсе не портило. Однако было принято решение покрасить фасад, отремонтировать угловую башню. Выбранный цвет фасада, по мнению многих горожан, оказался неудачным: будто исчез дух старины. Но колористические решения в процессе подготовки к ЧМ-2018, как сообщили специалисты, утверждались в управлении главного архитектора города. Причем на многих зданиях при реставрации, когда снимались прежние слои, изначальный колер был именно таким, каким его сейчас возвращают.

Какой была историческая судьба этой усадьбы? Архивы подсказывают, что здание на улице Самарской, 151-153/улице Рабочей, 22-24 было доходным домом титулярного советника Василия Прахова.

До середины XIX века, когда Самара получила статус губернского города и была создана одноименная губерния, 96-й квартал находился за городской чертой. Она тогда проходила по современной улице Красноармейской. Для нового губернского города разработали новый план, и граница города отодвинулась до современной улицы Полевой. Земельный участок на пересечении Самарской и Почтовой (ныне Рабочей) в 96-м квартале неоднократно менял своих владельцев и нумерацию.

Более 20 лет, с начала 1880-х годов, участок принадлежал почетному гражданину города Самары титулярному советнику Василию Ефимовичу Прахову. Он, в свою очередь, приобрел его у мещанина Телегина. На момент смены владельца на участке имелись: одноэтажный деревянный флигель (современная литера Б) и нежилые службы, построенные в 1857 году. Новый владелец сдавал участок в аренду. В период между 1880 и 1904 годами Прахов приобрел смежный участок на Самарской, на нем сейчас расположены домовладения №№155, 157.

Строительство угловой деревянной усадьбы началось в 1900 году. 19 сентября того же года Прахов подал прошение в Самарскую городскую управу на разрешение строительства деревянного дома в два этажа на каменном подвальном этаже и получил «добро». Проект разработал инженер Зельман Клейнерман, автор многих интересных жилых и культовых зданий в Самаре.

В окладной книге на недвижимое имущество 1902 года на участке Прахова значились: по улице двухэтажный деревянный на каменном подвальном этаже дом, крытый железом, и одноэтажный деревянный флигель; во дворе одноэтажный деревянный флигель и деревянные же погреб и дровяник.

Угловой дом снимали в аренду (каждый этаж как одну квартиру) провизор Лурье и доктор Мокин. Дворовый флигель также сдавался в аренду Лурье. Очень похоже, что Василий Прахов строил доходный дом по предварительной договоренности с будущими арендаторами-медиками, так как на проектных чертежах архитектор изначально спланировал аптеку. Стоимость домовладения в расчетной книге по налогам за 1902 год составляла 3000 рублей.

В ноябре 1904 года Прахов продал угловое домовладение купеческому сыну АфанасьевуПаньшину, еще через год усадьба уже значилась за врачом Владимиром Ивакиным, затем за женой надворного советника Екатериной Зайцевой, а с 1911 года - за потомственной дворянкой Надеждой Богушевской. Усадьба уже оценивалась в 6615 рублей. В перечень недвижимости входили участок земли 20 на 12 саженей, три дома деревянных по улице и один деревянный во дворе.

В августе 1917 года Богушевская продала усадьбу мещанину Сергею Тарабакину, а в 1921 году ее национализировали. В доме четыре квартиры заняли «советские служащие», две - «частные лица».

В советское время были зашиты тесом входные проемы по первому и оконные проемы по второму этажу в угловой части здания. Центральный оконный проем по улице Самарской переделан в дверной. Годы меняли и жильцов, и облик здания.

Комментарий
Иван Стафеев, архитектор-реставратор:
- Деревянные здания старой Самары - очень важный пласт историко-культурного наследия. К сожалению, ансамблевость деревянного зодчества в нашем городе уже практически утрачена: остались отдельные здания, но никак не кварталы. Ситуация объяснима: дерево - самый экологичный и фактурный материал, но за ним надо тщательно ухаживать. Ухода не было, и многие деревянные резные усадьбы разрушились. А как раз ими-то мы могли бы гордиться, в других странах такой деревянной архитектуры, такой резьбы нет. Сейчас, когда в Самару приехало много иностранных гостей, мы видим, что на улицах им интересно посмотреть именно на дерево. Для них это образцы, доселе невиданные. Конечно, хочется сохранять деревянные здания в их первоначальном виде, а нынешняя яркая покраска аутентичность нарушает. Но, хотя утвержденные цвета вызывают вопросы, покраска как временная мера - тоже плюс, поскольку она приостанавливает процесс разрушения дерева.

Дата: 28 июня 2018 , 11:06
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Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Владимир Пермяков
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