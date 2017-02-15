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Воспитанники военно-патриотических школ Самары продемонстрировали свои таланты

Сегодня состоялся традиционный городской смотр-перекличка воспитанников военно-патриотических объединений на площадке школы №43.

Это образовательное учреждение было выбрано неслучайно: здесь находится не только военно-патриотический клуб, но и Музей боевой славы.

Сегодняшний смотр прошел здесь в рамках месячника оборонно-массовых мероприятий «Народ и армия едины». Сюда приехали более 250 школьников из 30 военно-патриотических клубов города, чтобы показать свои умения и завоевать победные места.

Ребята собираются на такие смотры уже третий год подряд. На этот раз они боролись за победу в пяти номинациях, в числе которых «Строевая подготовка», «Физическая подготовка», «Творчество».

Талант участников оценивали независимые члены жюри, — представители общественных ветеранских организаций, директора муниципальных детско-юношеских спортивных школ и школ искусств. В каждой из категорий судьи выбирали трех победителей. Остальным вручили дипломы и сувениры на память об участии, так что никто в этот день не остался без подарка.

 
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Дата: 15 февраля 2017 , 17:01
151
Автор текста: Ирина Приборкина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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